34 وفاة و2369 إصابة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد19-)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 430 ألفا و562 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 2 مارس الماضي.كما سجلت إحصائيات الوزارة 34 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 7204 وفيات.وأظهرت إحصائيات الوزارة تعافي 4175 شخصا من المصابين خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع المتعافين في المملكة إلى 396 ألفا و95 حالة.وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 126 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1232 حالة.