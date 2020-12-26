«المهندسين» بالإسكندرية: سلسلة ندوات اجتماعية تربوية الفترة المقبلة

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، وتحت رعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان "العلاقات الأسرية والدفء المفقود وكيف نعيد الدفء إليها في ظل سيطرة السوشيال ميديا"، مساء اليوم السبت، بمسرح النقابة وحاضر فيها الدكتور حسن قبارى عميد معهد الإرشاد.وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات السلوكية التى تحرص عليها اللجنة الاجتماعية والثقافية بالنقابة لتوعية المهندسين وأسرهم.وأضاف أن الندوات السلوكية تناقش مشاكل حياتية عامة وكيفية حلها من خلال متخصصين وخاصة فى ظل سيطرة السوشيال ميديا لتوعية المهندسين بطرق التعامل معها وخاصة مشاكل الأبناء.وأشار إلى أن اللجنة الثقافية والاجتماعية سوف تنظم سلسلة من الندوات السلوكية والتربوية خلال الفترة القادمة وسيتم بثها عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.ومن جانبه تحدث الدكتور حسن قبارى عميد معهد الإرشاد، عن أسباب المشاكل الزوجية ومنها السوشيال ميديا التى أصبحت خطرا كبيرا على الأسرة المصرية لقضاء فترات كبيرة فى تصفحها.وأوضح خلال كلمته أن الزواج من خلال السوشيال ميديا أصبح خطرا كبيرا انتشر فى السنوات الأخيرة وتسبب فى ارتفاع نسبة الطلاق، مشيرا إلى أن التقارير الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أوضحت أن هناك كل دقيقتين حالات طلاق وأن نسبة الطلاق ترتفع فى الزواج الحديث ومن سن 40 إلى 50 عاما.كما تحدث عن الطرق الصحيحة والمعايير التى لابد أن يتم اتخاذها لاختيار شريك الحياه وإنشاء أسرة صحيحة بدون مشاكل تؤثر بالتبعية على الأبناء وحالتهم النفسية وإخراج أجيال جديدة واعية يستفيد منها المجتمع.