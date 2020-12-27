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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27-12-2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
الطقس
الطقس
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يشهد محرك جوجل العالمي البحث يوميا عن تفاصيل حالة الطقس في مصر والمحافظات، للبحث عن حرارة الجو ويأخذ المواطن حذره قبل مغادرة المنزل، ونأتي لكم بتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل كبير تمامًا.

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 27-12-2020


وتشهد سماء مصر نهارًا طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة شبورة مائية صباحا، وأمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود ليلا طقس بارد على معظم الأنحاء.

وعن الرياح

1 - تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.7 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

2- كما تكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.

حالة الطقس فى مصر اليوم


العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 14
تصل الحرارة في وادى النطرون 19 14
طنطا 19 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 13
تصل الحرارة في بلطيم 20 14
مطروح 18 13
تصل الحرارة في السلوم 17 12
سيوة 19 09
تصل الحرارة في بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
تصل الحرارة في الزقازيق 20 13
المنصورة 20 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11
السويس 21 12
تصل الحرارة في العريش 20 12
رفح 20 12
تصل الحرارة في رأس سدر 21 12
نخل 19 05
تصل الحرارة في نويبع 23 18
طابا 22 11
تصل الحرارة في كاترين 20 07
الطور 22 13
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 15
تصل الحرارة في مرسى علم 24 15
الفيوم 20 10
تصل الحرارة في بنى سويف 20 10
المنيا 20 10
تصل الحرارة في أسيوط 21 10
سوهاج 22 10
تصل الحرارة في قنا 24 10
الأقصر 25 11
تصل الحرارة في أسوان 26 12
أدفو 26 12
تصل الحرارة في أبوسمبل 26 12
الوادي الجديد 25 11
تصل الحرارة في شلاتين 27 18
أبورماد 26 18
تصل الحرارة في حلايب 26 19
رأس حدربة 25 19.

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