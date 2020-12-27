تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27-12-2020

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 27-12-2020







1 - تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.7 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.



2- كما تكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.



حالة الطقس فى مصر اليوم

العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 20 12

الإسكندرية 19 14

تصل الحرارة في وادى النطرون 19 14

طنطا 19 13

تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

تصل الحرارة في بلطيم 20 14

مطروح 18 13

تصل الحرارة في السلوم 17 12

سيوة 19 09

تصل الحرارة في بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

تصل الحرارة في الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

تصل الحرارة في العريش 20 12

رفح 20 12

تصل الحرارة في رأس سدر 21 12

نخل 19 05

تصل الحرارة في نويبع 23 18

طابا 22 11

تصل الحرارة في كاترين 20 07

الطور 22 13

تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

تصل الحرارة في مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

تصل الحرارة في بنى سويف 20 10

المنيا 20 10

تصل الحرارة في أسيوط 21 10

سوهاج 22 10

تصل الحرارة في قنا 24 10

الأقصر 25 11

تصل الحرارة في أسوان 26 12

أدفو 26 12

تصل الحرارة في أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 25 11

تصل الحرارة في شلاتين 27 18

أبورماد 26 18

تصل الحرارة في حلايب 26 19

رأس حدربة 25 19.

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2- كما تكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.

يشهد محرك جوجل العالمي البحث يوميا عن تفاصيلوالمحافظات، للبحث عن حرارة الجو ويأخذ المواطن حذره قبل مغادرة المنزل، ونأتي لكم بتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل كبير تمامًا.وتشهد سماء مصر نهارًا طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة شبورة مائية صباحا، وأمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود ليلا طقس بارد على معظم الأنحاء.وعن الرياح