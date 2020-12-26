تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الإرشادية بأسوان

كرم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، السبت، بحضور (غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - صبرى حسن مدير إدارة نصر النوبة التعليمية - سعيد كرم الله موجه عام التربية الرياضية) الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقة الإرشادية وهم:- إدارة نصر النوبة لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهوريه في مراكز التدريب- مدرسة الشيخ مرسي على الإعدادية بإدارة نصر النوبة التعليمية لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية في مسابقة مرشدات إعدادي.- مدرسة صلاح الدين الباقر الثانوية بإدارة نصر النوبة التعليمية لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية (مرشدات ثانوى).- مدرسة سعاد ماهر الثانوية الفندقية بإدارة أسوان التعليمية لحصولها على (مستوى أول تعليم فني على مستوى الجمهورية) في المسابقة الإرشادية.- التربية الخاصة وضعاف السمع بإدارة كوم امبو التعليمية لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى (الزهرات).- روضة مدرسة محمد متولي الشعراوي لحصولها على (مستوى ثاني على مستوى الجمهورية) فى مسابقة البراعم.- مدرسة الفرنسيسكان الخاصة باداره كوم امبو لحصولها على (المستوى الأول زهرات على مستوى الجمهورية).وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الفائزين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والمدارس التى صعدت لتصفيات الجمهورية فى مختلف الأنشطة والمسابقات.