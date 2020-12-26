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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تعرف على تفاصيل مسلسل ضربة معلم الحلقة 26

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:04 م
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
حسين الجندي
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يواصل النجم محمد رجب تقديم مسلسل ضربة معلم حيث تعرض له اليوم الحلقة 26 على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء، بينما يشارك في العمل عدد كبير من النجوم.

 مسلسل ضربة معلم الحلقة 26 

وعقب عرض المسلسل على شاشة قناة سي بي سي العام، قررت الشركة المنتجة إعادة عرض المسلسل بشكل دوري حيث تأتي إعادة عرض المسلسل في الساعة الثانية عشرة ظهرا وفي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف، وتعرضه cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وفي الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ويعتبر المسلسل، هو أحد أعمال الفنان محمد رجب وبطولاته في الدراما التليفزيونية، حيث كانت آخر تجربة له هو مسلسل "الأخ الكبير"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، بينما يقدم رجب في المسلسل شخصية شاب يعانى من الفقر ويعيش فى حارة شعبية ويعمل فى البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف بالمسلسل وخاصة الحلقة 26.

قصة مسلسل ضربة معلمة الحلقة 26 

وتستمر حلقات المسلسل في الإشتعال حول يدخل رجب فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسا على عقب إلى أن يصل إلى درجة من الثراء، بينما تدور أحداث العمل حول الدراما الاجتماعية الشعبية حيث يسلط محمد رجب من خلال مسلسله الضوء علي بعض المشكلات التي تقابل الشباب.

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أحداث الحلقة 25 مسلسل ضربة معلم


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