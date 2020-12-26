تعرف على تفاصيل مسلسل ضربة معلم الحلقة 26
السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:04 م
حسين الجنديطباعة
يواصل النجم محمد رجب تقديم مسلسل ضربة معلم حيث تعرض له اليوم الحلقة 26 على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء، بينما يشارك في العمل عدد كبير من النجوم.
ويعتبر المسلسل، هو أحد أعمال الفنان محمد رجب وبطولاته في الدراما التليفزيونية، حيث كانت آخر تجربة له هو مسلسل "الأخ الكبير"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، بينما يقدم رجب في المسلسل شخصية شاب يعانى من الفقر ويعيش فى حارة شعبية ويعمل فى البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف بالمسلسل وخاصة الحلقة 26.
مسلسل ضربة معلم الحلقة 26وعقب عرض المسلسل على شاشة قناة سي بي سي العام، قررت الشركة المنتجة إعادة عرض المسلسل بشكل دوري حيث تأتي إعادة عرض المسلسل في الساعة الثانية عشرة ظهرا وفي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف، وتعرضه cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وفي الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية بعد منتصف الليل.
ويعتبر المسلسل، هو أحد أعمال الفنان محمد رجب وبطولاته في الدراما التليفزيونية، حيث كانت آخر تجربة له هو مسلسل "الأخ الكبير"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، بينما يقدم رجب في المسلسل شخصية شاب يعانى من الفقر ويعيش فى حارة شعبية ويعمل فى البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف بالمسلسل وخاصة الحلقة 26.
قصة مسلسل ضربة معلمة الحلقة 26وتستمر حلقات المسلسل في الإشتعال حول يدخل رجب فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسا على عقب إلى أن يصل إلى درجة من الثراء، بينما تدور أحداث العمل حول الدراما الاجتماعية الشعبية حيث يسلط محمد رجب من خلال مسلسله الضوء علي بعض المشكلات التي تقابل الشباب.
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