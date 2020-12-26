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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:05 م
جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 ببمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية القادمة من دبي استوقف ياسر محمد ابراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب المصريين القادمين أثناء خروجه من بوابة اللجنة بالخط الأخضر، وبسؤاله أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 32 هاتف محمول ماركة iPhone pro Max مخبأة في قاع إحدى الحقائب، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 650 ألف جنيه.

قرر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 61 لسنة 2020 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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