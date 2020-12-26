عمر جودة الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين: بدء المرحلة الثانية من خطة التطوير

■ بداية.. ماذا عن شركة مصر للتأمين؟

■ ما تفاصيل مشروع إعادة الهيكلة والتطوير؟

■ كيف يسهم التطور التكنولوجى فى تعظيم آليات العمل فى الشركة؟

■ كم يبلغ إجمالى محفظة أقساط الشركة؟

■ كم يبلغ إجمالى حجم التعويضات؟

■ كم يبلغ إجمالى استثمارات الشركة؟

■ كم يبلغ صافى أرباح الشركة؟

■ ما تفاصيل إطلاق صندوق «استثمار وأمان»؟

■ ما المحاور الأساسية لاستراتيجية ورؤية شركة مصر للتأمين خلال المرحلة المقبلة؟

قال عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة انتهت من المرحلة الأولى لخطة إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى.وأكد أن الشركة تحظى بدعم كبير من وزارة قطاع الأعمال العام، ومن شركة مصر القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، «الذى قدم لنا دعمًا لا محدودًا ولم يأل جهدًا فى مشاركتنا بالوقت والفكر والرأى وتسخير جميع الموارد والأدوات لإنجاح هذا المشروع ووصوله لهذه المرحلة التى تعد أساسًا قويًا للاستمرار بقوة وثبات نحو المستقبل».- شركة مصر للتأمين علامة من علامات الاستقلال الاقتصادى المصرى، عندما أنشأها ابن مصر العظيم طلعت حرب فى ١٤ يناير عام ١٩٣٤، لتمثل منذ نشأتها نموذجًا ناجحًا للإدارة المصرية حيث تميزت الشركة بالمصرية الخالصة فى كل من تولوا إدارتها منذ إنشائها.وقد تعاقبت على قيادتها مجموعة من الأسماء التى حفرت لها دورًا كبيرًا فى تاريخ صناعة التأمين المصرية والعربية والإفريقية، ولعلنا نذكر من بينها المرحوم محمد على عرفة والمرحوم الدكتور محمد فتحى إبراهيم. وهى أكبر شركة تأمين مصرية، سواء بحجم عملياتها، أو من حيث رأس المال المدفوع، والذى يبلغ ٥ مليارات جنيه، وحقوق المساهمين التى تبلغ ثلاثة أضعاف هذا الرقم ويحق لكل مصرى أن يفتخر بما تمثله شركة مصر للتأمين وما تملكه من مكانة وتأثير، وأن مستوى الحماية الذى توفره الشركة لعملائها يفوق ما توفره شركات التأمين عادة، حيث تبلغ نسبة حقوق الملكية حوالى ١.٧٥ مرة حجم الأقساط المكتتبة.علاوة على أن الشركة تضم فى جنباتها خبرة طويلة فى خدمة صناعة التأمين المصرية، والتى تزيد على ١٢٠ عامًا، حيث إن هذا الكيان العملاق كان نتيجة لاندماج مجموعة من مؤسسات التأمين المصرية الكبرى. وتتعدد مساهمات الشركة فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى نهضتها، سواء بحماية الأصول والمشروعات الصناعية والتجارية، أو بالمساهمة فى تأسيس المشروعات الكبرى، كما أنها تمد مظلتها التأمينية إلى خارج الحدود، من خلال فروعها فى دبى والكويت وقطر.- تعمل «مصر للتأمين» دائمًا على تحسين خدماتها المتميزة لعملائها، وفى سبيل ذلك أطلقت مشروعًا ضخمًا لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى للشركة، شمل ٤ محاور رئيسية لدعم استراتيجية الشركة، ومواصلة دورها الريادى فى المنطقة.هذه المحاور تضم تحديد استراتيجية الشركة، وتطوير الهيكل الإدارى والتنظيمى بالشركة، بجانب التطوير المؤسسى، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية، ومشروع التطوير المؤسسى هو بمثابة تحديد وجهة ورؤية الشركة المستقبلية، بما يضمن لها تحقيق العديد من الأهداف التى تؤهلها نحو الريادة، ليس فقط على الصعيد المحلى، وإنما على الصعيد الإقليمى. وتم التحدث مع الكثير من العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، وزيارة بعض المنافسين، لتحديد أوجه القوة والضعف، والتى من خلالها تحدد «مصر للتأمين» رؤيتها ورسالتها المستقبلية، والشركة مرت بالعديد من المراحل التاريخية، التى شهدت تحولات اقتصادية وسياسية، إلا أنها ظلت فى صدارة السوق وباتت معلمًا فى الصناعة. ومصر للتأمين لها دور ريادى ومحورى بالسوق الإقليمية والمحلية، منذ بدايتها عام ١٩٣٤ على يد رائد الاقتصاد الوطنى طلعت حرب، والشركة ستعمل على مواكبة جميع التغيرات والتطورات العالمية والمحلية للمواصلة فى قيادة هذه الأسواق، كما أن التغيرات المختلفة على الصعيدين الاقتصادى والمجتمعى فى جميع المجالات بالسوق دعت إلى ضرورة تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى بالشركة لمواكبة ذلك، ونحن حاليًا نجحنا فى انتهاء المرحلة الأولى للمشروع وسنعمل على بدء المرحلة الثانية للتنفيذ.- التطور التكنولوجى يعد أحد محاور استراتيجية الشركة المهمة، والذى سيعتمد عليه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، والذى سيكون له تأثير إيجابى فى أداء الشركة، ومن المخطط أن يستطيع العملاء التعامل مع الشركة ومنتجاتها المختلفة، وكذلك عمليات المطالبات والتعويضات بسهولة ويسر من خلال شبكة الإنترنت.- من الجدير بالذكر أن الشركة حققت إجمالى محفظة أقساط بقيمة ٩.٣٤ مليار جنيه خلال العام المالى الماضى ٢٠١٩٢٠٢٠، مقابل ٨.٩٩ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، بزيادة قدرها ٣٥١.٩ مليون جنيه وبمعدل نمو ٣.٩٪.- الشركة سددت إجمالى تعويضات بقيمة ٤.٠٢ مليار جنيه خلال العام المالى الماضى ٢٠١٩٢٠٢٠، وهى أكبر تعويضات دفعتها أى شركة تأمين مصرية خلال هذا العام، ولم تصل إليها أى شركة أخرى إلا مصر للتأمين نفسها.- بلغ إجمالى استثمارات الشركة حوالى ٢٨.٣ مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، كما بلغت حقوق المساهمين بالشركة حوالى ١٤.٤ مليار جنيه، وبلغت حقوق حملة الوثائق نحو ١٣.١ مليار جنيه بنهاية العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠.- صافى أرباح الشركة ارتفع بنحو ١٪، ليسجل ٢.٢٣ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، مقابل ٢.٢١ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩.- أطلقت شركة «مصر للتأمين» صندوق «استثمار وأمان» مطلع شهر سبتمبر الماضى، والمستهدف أن يبلغ حجم الصندوق ٥٠ مليون جنيه، مقسمة على ٥٠٠ ألف وثيقة بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للوثيقة الواحدة ويأتى ذلك فى إطار إمكانية زيادة حجم الصندوق، مع مراعاة الالتزام بأحكام المادة ١٤٧ من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥١٩٩٢ بشأن زيادة حجم الصناديق.ويعد صندوق «استثمار وأمان» صندوقًا مفتوحًا ذا عائد تراكمى، يعمل بآلية حماية رأس المال، وسيقوم باستثمار غالبية الأموال فى جميع أدوات الدخل الثابت من أذون خزانة وسندات الخزانة، وسندات الشركات والتوريق، بالإضافة إلى الودائع البنكية، وصناديق الدخل الثابت والنقدية، مع إمكانية الاستثمار بنسبة بسيطة فى الأسهم المصرية.تتولى إدارة الصندوق شركة العربى الإفريقى لإدارة الاستثمارات «AAIM»، وهى إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، وتم التعاقد مع بنك القاهرة كأمين حفظ للأوراق المالية المستثمر فيها من قبل الصندوق، والبنك العربى الإفريقى الدولى كمتلق للاكتتاب فى الطرح الخاص للصندوق من خلال جميع فروعه.ويعد أول صندوق يجمع بين مزايا الاستثمار ومزايا التأمين فى مصر، ويهدف إلى استثمار السيولة النقدية المتاحة لدى الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية والشركات العامة والخاصة وصناديق المعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وغيرها من المؤسسات والهيئات.ويعتبر أداة مالية مبتكرة تجمع بين خاصية الوعاء الاستثمارى والادخارى، ويتمتع المستثمر بمزايا تأمينية متعددة توفرها له شركة مصر للتأمين، من خلال وثيقة تأمين مسئولية صاحب العمل، ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية، حيث من خلالها سوف تستفيد الهيئات والشركات والجهات الاعتبارية بالتأمين على موظفيها، وكذلك يمكن لصناديق التقاعد وصناديق التأمين الخاصة أن تتمتع بالتأمين على أعضائها، بالإضافة إلى استثمار جزء من أموالها فى هذا المنتج الاستثمارى.- الشركة تتلقى الدعم الكامل من وزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر القابضة، من أجل التقدم نحو المستقبل بخطوات ثابتة وتحقيق جميع الأهداف المنشودة بكفاءة وفى الوقت المحدد لها وفقًا لاستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية التى تسعى من خلالها إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لتقديم خدمات أفضل للعملاء الحاليين، والوصول لعملاء جدد، ومنها على سبيل المثال توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة والبنك الأهلى المصرى، وذلك للاستفادة من المنصة الخاصة بشركة «كاشير» للمدفوعات الإلكترونية، لإتاحة السداد الإلكترونى لجميع الوثائق الخاصة بشركة مصر للتأمين.- تطوير المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء، وذلك تحقيقًا لرؤيتنا فى الريادة إقليميًا بتقديم حلول تأمينية مبتكرة وخدمة متميزة ودعم فعال لحماية مستقبل عملائنا وتحفيز الشمول المالى.- تدعيم نشاط إعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية للشركة ورفع كفاءتها.- تحقيق التحول الرقمى الكامل، وذلك للتيسير على عملائنا، وتوفير جميع السبل التى تمكنهم من إنهاء معاملاتهم بكل سهولة ويسر، من خلال إصدار الوثائق الخاصة بهم عن طريق الموقع أو تطبيقات المحمول حرصًا منا على سلامتهم.- استكمال استراتيجية النمو وتنفيذ المرحلة الثانية من التطوير المؤسسى، الذى يستهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات التى تزخر بها شركة «مصر للتأمين»، وتعزيز قدرتها وكفاءتها التنافسية.- العمل على أن تكون شركة «مصر للتأمين» ضمن مصاف شركات التأمين العالمية، من خلال التوافق مع المعايير العالمية، والمحافظة على التصنيف الائتمانى، بل والسعى للحصول على تصنيف أفضل وتعظيم الاستفادة، بما تملكه الشركة من مقومات ومميزات.