الدارسين بالخارج: «اتكلم عربي» تُحافظ على هويتنا الوطنية

قالت هبة إبراهيم، أحد شباب المصريين الدارسين بالخارج إن مبادرة "اتكلم عربي"، التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج فريدة من نوعها؛ لأنها ترسّخ وتُظهر حب المصريين لهويتهم وتراثهم.أكدت هبة، لـ«الدستور»، أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم كانت حريصة دائمًا على شحن طاقات الشباب المُقيم بالخارج لتعزيز الإنتماء الوطني لديهم، والحفاظ على ثقافة الهوية المصرية، مؤكدة أن اللغه العربية من أهم مقومات الهوية العربية التي عملت طويلًا علي الحفاظ علي تاريخ وثقافة الحضارة العربية عبر الزمن، كما تعد من أقدم لغات الأرض الحيّه، ويتمثل في معانيها ما لا يتوافر في اللغات الأخرى.أشارت هبة إلى أنه كان للقيادة السياسية في مصر بقياده الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مستقبلية في رعاية مبادرة "اتكلم عربي" للتصدي لمحاولات التضليل وطمس الهوية التي يعمل عليها أعداء هذا البلد في الخارج، مؤكدة أن الحديث باللغة العربية هو أهم جسر يربطنا في الخارج مع أرض الوطن الأم وتفاعلنا مع الأحداث وأعمال التطوير والإنجازات وهو ما يعد طريقه قويه للمحافظة على هويتنا التي يجب أن نفتخر ونعتز بانتمائنا لها.فيما أضاف علي خليل، دارس مصري في كندا، أن المبادرة تهدف في المقام الأول الوصول للجيل الثاني والثالث من المهاجرين المصريين في الخارج، من أصول مصرية، إضافة إلى تطور المجتمع وظهور مصطلحات جديدة في اللغة العامية ما جعل المواطنين حتى المُقيمين في الداخل غير مُلمين بمعاني كلمات عربية كثيرة.وأكد لـ«الدستور»، أن المبادرة لها عوامل أخرى، مثل إستخدام الجيل الحالي للغة الفرانكو (كلام عربي بحروف انجليزي)، ما يُصعب عليهم القراءة والكتابة بالعربي على المدى الطويل، كما أكد أن المبادرة مفيدة جدا سواء للمواطنين داخل مصر أو خارجها من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين المصريين.