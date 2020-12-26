هانى أمان: أكثر من مليار جنيه للتطوير وإضافة خطوط إنتاج جديدة

■ كيف نجحت الشركة فى تلاشى الآثار السلبية لأزمة كورونا للعام المالى المنتهى فى ٣٠٦٢٠٢٠؟

■ كم بلغ حجم إيرادات الشركة خلال العام ٢٠١٩٢٠٢٠؟

■ كم بلغ إجمالى أرباح الشركة خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠؟

■ وماذا عن إجمالى توزيع الأرباح التى وزعتها الشركة للمساهمين؟

■ كيف كانت مؤشرات الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١؟

■ وماذا عن نتائج أعمال الشركة فى الربع الثانى؟

■ ما تفاصيل الخطة الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة؟

■ هل تنفذ الشركة خطة للتحول الرقمى؟

■ كم يبلغ عدد العبوات التى تبيعها الشركة سنويًا؟

■ هل هناك أنواع جديدة من المعسل ستنتجها الشركة؟

■ هل تخطط الشركة لزيادة حصتها فى السوق من السيجار؟

■ لماذا اتجهت الشركة لإنتاج سجائر بالنكهات؟

■ وماذا عن طرق التدخين الحديثة؟

■ ماذا ستفعل الشركة فى الأصول غير المستغلة؟

■ كم يبلغ صافى ربح الشركة المتوقع والإيرادات خلال العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١؟

كشف هانى أمان، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية، عن أن الشركة حققت ١٤.٤٦ مليار جنيه إيرادات وأرباحًا بقيمة ٣.٧٩٤ مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى ٣٠٦٢٠٢، مشيرًا إلى أن الشركة رصدت ما يتجاوز مليار جنيه من أجل ضخ استثمارات جديدة للتطوير.- استطاعت الشركة اجتياز الأزمة بفضل إدارة لجنة المخاطر، التى شكلتها عقب تفشى الجائحة، والتى قامت بوضع استراتيجية لإنهاء العام المالى وخروج الشركة بصورة جيدة وآمنة من تداعيات الأزمة، ونجحت فى تحقيق الخطة الربحية على الرغم من تأثر الخطة البيعية بسبب التداعيات، كما أن الشركة على الرغم من الجائحة قامت بتوزيع أرباح بنهاية العام المالى الماضى بقيمة ١٤٢ قرشًا بزيادة ٤٢٪ عن العام السابق، أيضًا خلال جائحة كورونا توجهت الشركة لشراء أسهم خزينة لإعطاء مزيد من الثقة للمستثمرين بأسهم الشركة، وللحفاظ على القيمة السوقية لسعر السهم بالبورصة.- ارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة إلى ١٤.٤٦ مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت ١٤ مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.- حققت الشركة ٣.٧٩٤ مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالى المنتهى فى ٣٠٦٢٠٢٠، مقابل أرباح بلغت ٣.٧٣٣ مليار جنيه بالعام المالى السابق.- الشركة قامت بتوزيع أرباح خلال العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠ بقيمة ٣.١٥٠ مليار جنيه لمساهميها، منها ١.٥٩٠ مليار جنيه حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المساهمة بحصة ٥٠.٥٪.- حققت الشركة صافى ربح قدره ١.١٦ مليار جنيه، مقابل ١.٠٦ مليار جنيه فى نفس الربع من العام السابق بنسبة زيادة ١٠٪ وبزيادة ربع سنوية قدرها ٧٥٪، كما حققت الشركة مجمل ربح ربع سنوى قدره ١.٦١ مليار جنيه مقابل ١.٤٩ مليار جنيه لنفس الربع من العام السابق بزيادة قدرها ٨٪ وبزيادة ربع سنوية قدرها ٤١.٤٪.- مؤشرات نتائج أعمال الشركة ستكون جيدة، حيث عادت الشركة إلى معدلاتها الطبيعية من حيث الإنتاج والمبيعات لما كانت عليه قبل ظهور جائحة كورونا، بل وصلت أحجام الإنتاج والمبيعات خلال شهر نوفمبر إلى أعلى مستويات قياسية وعالية، فقد تم إنتاج ٦ مليارات سيجارة، وهو ما لم تحققه الشركة من قبل فى شهر واحد، وتأتى تلك النتائج إلحاقًا بما حققته الشركة أيضًا فى الربع الأول من العام المالى الجارى المنتهى فى ٣٠٩٢٠٢٠.وهذا يعكس مدى تكامل كل من التخطيط الاستراتيجى لإدارة الشركة والتنفيذى من قبل العاملين بالشركة وصياغتها بشكل منهجى فى صورة بناء كامل للسيناريوهات والرؤى المستقبلية الطموحة التى تنتجها الشركة.- تم رصد استثمارات تتجاوز مليار جنيه وتوجيهها نحو إحلال وتجديد ماكينات تصنيع السجائر لزيادة القدرة الإنتاجية لتعزيز الحصة السوقية فى كل قطاعات التصنيع وإضافة أصناف جديدة أخرى.- الشركة لديها اهتمام بالغ بعمليات الشمول المالى والتخطيط لتحقيق مفهوم الدولة لمنظومة الشمول المالى، لما تمتلكه الشركة من قيم تعاملات كبرى بسوق المواد الاستهلاكية، ونحن نسير خلف الدولة مباشرة؛ حيث إن الشركة تمثل أكبر قدرة شرائية وبيعية، ومع بدء تنفيذ الشركة للشمول المالى ستتحرك جميع الشركات الأخرى نحو قطار الشمول المالى، خاصة أن الشركة أكبر مساهم فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى قيادة القطاع الاستهلاكى فى مصر نحو عمليات الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال تحويل عملياتها رقميًا والشركة تخطط على المدى الطويل لإلغاء نظام التعامل النقدى لجميع متعامليها، بداية من وكلاء التوزيع، وصولًا لأصحاب الأكشاك، ودعنى أوضح أن الشركة تقوم بتحصيل من ٢٢٠ إلى ٢٥٠ مليون جنيه يوميًا «كاش» من المتعهدين فى الدورة الواحدة، التى تتكرر من ٣ إلى ٥ مرات يوميًا؛ حيث تبلغ قيمة التعاملات المالية الخاصة بمنتجات الشركة حوالى مليار جنيه يوميًا، أى ما يوازى ٣٥٠ مليار جنيه سنويًا، كما أن المتعهد الواحد للشركة يتعامل مع ٥٠٠ و٦٠٠ عميل، ومع تطبيق هذه المنظومة ستكون لديهم حسابات بنكية، كما سيتم إعطاء تجار الجملة وصغار المتعاملين ماكينات تتيح آلية السداد، وتعتمد خطة الشركة بشكل رئيسى على دورة رأس المال، بين تاجر الجملة وصاحب الكشك والمستهلك، تلك الحركة التى سيتم تطبيقها من خلال البنوك.- يبلغ حجم توزيع منتجات الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية من ١٠ الى ١١ مليون عبوة سجائر يومية، أى ٣.٥ مليار عبوة سجائر سنويًا، وهو ما يجعلنا نخطط لأن نقود السوق الاستهلاكية؛ حيث إن مبيعات أكبر ٥ شركات استهلاكية فى السوق تمثل ٦٠٪ من حجم مبيعات الشرقية للدخان.- نحن بصدد إنتاج أنواع معسلات جديدة، ونسعى لتحويل العملية الإنتاجية اليدوية إلى آلية خلال الفترة المقبلة لتغيير استراتيجية الإنتاج، وتحول تصنيع المعسل إلى الماكينات يهدف إلى ضبط معايير عديدة، كما أن التصنيع اليدوى مرتبط بالطاقة الإنتاجية للفرد بخلاف الأوتوماتيك والمرتبط بالطاقة الإنتاجية للماكينات، الذى يتمتع بطاقة إنتاجية أكبر وأسرع.- نعمل على تغطية الشرائح المختلفة المستهلكة لمنتج السيجار، لخدمة الفئة التى تفضل تلك المنتجات، ونسعى لزيادة حصتنا السوقية من السيجار وزيادة حجم مبيعاته، خاصة أننا نبيع المنتج بقيمة تصل إلى ٢٥٪ من قيمة المنتج المستورد، على الرغم من جودة منتجات الشركة.- الشركة اتجهت مؤخرًا للسجائر بالنكهات بعد انتشار المعسل بالنكهات فى الفترة الأخيرة، مما دفع الشركة لتقديم السجائر العادية بالنكهات، حيث أطلقت صنفى «مونديال» بالنعناع والتوت، ووجدا إقبالًا جيدًا من الفئة المستهلكة.- نتفاوض مع شركات عالمية للشراكة على إنتاج السجائر بالتسخين داخل أسوار الشركة الشرقية، ولكننا سنلجأ لاستيراد الأجهزة من الخارج، ونحن فى مفاوضات لاختيار الشريك مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية للشرقية للدخان والحدود السعرية المقررة من الشركة، وتخطط الشركة لاقتناص ٥٪ من سجائر التسخين فى أول عامين كبداية لانطلاقة المنتج والمتوقع بداية التحول من التدخين العادى للتسخين، الشركة تستحوذ على ٧٢٪ من سوق الدخان فى مصر، وهو ما يجعلنا دائمًا نقوم بالتطوير المستمر فى مجال صناعة الأدخنة.- الشركة تعاقدت مع أحد مكاتب التقييم العقارى لتقييم كل الأصول غير المستغلة، التى قدرت بعدة مليارات والشركة منفتحة على كل أساليب استغلال تلك الأصول سواء البيع أو الشراكة، والتى تعتمد على أهمية المشروع واستمراريته مع تفضيل الشركة التركيز على نشاطها الأساسى، وحصلنا على موافقات تغيير النشاط للأصول غير المستغلة، مؤكدًا أن الشركة تسعى للوصول للصيغة المناسبة مع المستثمرين المناسبين لاستغلال المخزون العقارى لديها، كما أن جزءًا من الأراضى غير المستغلة يضم مبانى ذات قيم مالية مرتفعة، يمكن استخدامها فى أغراض تجارية متعددة، الأمر الذى يتطلب الدخول فى شراكات مع مستثمرين يتفهمون طبيعة تلك الأصول بشكل يضمن الاستغلال الأمثل لها، ونعمل مع الهيئة العامة للمساحة فى وضع تقييمات للأصول كجهة أساسية، بالتعاون مع ٣ مكاتب للتقييم لضمان تحقيق تقييمات عادلة.- نستهدف تحقيق صافى ربح قدره ٤.٣ مليار جنيه وإجمالى إيرادات للنشاط نحو ١٥.٩ مليار جنيه.