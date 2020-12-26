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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هبوط أرضي بحي أول طنطا (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:53 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توقفت حركة المرور بشارع عزيز فهمي بمنطقة حى أول طنطا فى الغربية، مساء اليوم السبت، إثر حدوث هبوط أرضى مفاجئ، دون حدوث أى إصابات.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات حى ثان طنطا يفيد بحدوث هبوط أرضى بشارع عزيز فهمي، وانتقل مسئولو الحى وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضى بمنتصف الشارع نتيجة لأعمال الحفر، ما أدى لتوقف كامل لحركة المرور دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى السيارات.

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