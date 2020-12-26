هبوط أرضي بحي أول طنطا (صور)

توقفت حركة المرور بشارع عزيز فهمي بمنطقة حى أول طنطا فى الغربية، مساء اليوم السبت، إثر حدوث هبوط أرضى مفاجئ، دون حدوث أى إصابات.وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات حى ثان طنطا يفيد بحدوث هبوط أرضى بشارع عزيز فهمي، وانتقل مسئولو الحى وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضى بمنتصف الشارع نتيجة لأعمال الحفر، ما أدى لتوقف كامل لحركة المرور دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى السيارات.