رئيس «القابضة للتشييد والتعمير»: تحويل المقطم لمقصد سياحى عالمى بـ17 مليار جنيه.. والعائد 27 مليارًا

كشف المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن أن شركته تعمل على تحويل المقطم لمقصد سياحى عالمى، بتكلفة ١٧ مليار جنيه، وعائد متوقع ٢٧ مليار جنيه.

وأضاف «أبوالعطا»، فى حوار مع «الدستور»: «نجحنا فى دمج بعض شركات المقاولات، وأجرينا تغييرات شاملة لمجالس الإدارات، ونعمل على تسوية المديونيات وفقًا لمبدأ (الأرض مقابل الدين)، وننتظر اعتماد التعويضات من مجلس الوزراء»، وأوضح أن «القابضة» عقدت اتفاقين مع البنك الأهلى لحل أزمة ديون شركتى «حسن علام» ومختار إبراهيم».

وتابع: «نتفاوض مع بنوك القاهرة ومصر والبركة والاستثمار العربى وقطر وهيرميس لاستكمال تسوية المديونيات، ووقعنا عقدًا مع هيئة المجتمعات، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أكتوبر».

■ بداية.. ما أبرز الإنجازات التى حققتها «القابضة للتشييد والتعمير» منذ توليك رئاستها؟

- عندما توليت رئاسة الشركة، قبل عام، بدأت مهام عملى بدراسة أوضاع جميع الشركات التابعة، وكنت على علم بأوضاع شركات الإسكان، وتمكنا من حل أزمات شركات المقاولات والإسكان وتحسين منظومة الإدارة فى بعض الشركات، عبر تغيير مجالس الإدارات، ودمج شركات أخرى لخلق كيانات ضخمة قوية قادرة على المنافسة، وتوفير السيولة اللازمة فى ظل وجود مديونيات ضخمة للغاية.

بالنسبة لموقف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التى لم ينجح طرحها فى البورصة، كانت أول خطوة فى تطويرها هى تغيير مجلس الإدارة، وجرى تعيين مجلس إدارة جديد من أصحاب الخبرات، ووضع خطة استراتيجية، من المتوقع أن تحقق نجاحات كبيرة.

وفيما يتعلق بشركات المقاولات والشركات المشتركة، عندما درست أوضاعها وجدت أن سبب التعثر بنسبة ٧٥٪ هو سوء الإدارة، فجرى تغيير مجالس إداراتها، ودمجنا بعض شركات المقاولات، والنتيجة كانت إلغاء ٧ مجالس إدارات، إضافة إلى تغيير الممثلين فى الشركات المشتركة التى تساهم فيها «القابضة»، ويبلغ عددها أكثر من ٤٠ شركة، وأرى أن تجربة شركتىّ مدينة نصر والشمس جيدة للغاية.

■ كيف تعاملت مع أزمة الديون والمستحقات؟

- بالنسبة للمستحقات، لا نزال ننتظر التعويضات، خاصة مستحقات شركتىّ مختار إبراهيم وحسن علام.

وفيما يخص المديونيات، أرى أن وضع بعض الشركات صعب، فكان من المفترض فى الماضى غلق عدة شركات بسبب توقف الأعمال، لذا كان من الضرورى إعادة الهيكلة بعد أن وصل حجم المديونيات على شركاتنا لكل الجهات حوالى ١٣ مليار جنيه، بخلاف مديونية الشركة القابضة لدى الشركات بقيمة ٥.٣ مليار جنيه.

اتجهنا لتسوية المديونيات من خلال مبدأ الأرض مقابل الدين، ونجحنا فى أن نعقد اتفاقين مع البنك الأهلى بشأن شركتىّ حسن علام ومختار إبراهيم، الأول بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه، والثانى بقيمة ٨٠٠ مليون جنيه.

وتعد مديونيات الشركتين أكبر مديونيات لدى البنك الأهلى، وحاليًا بدأنا فى التفاوض مع هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب فيما يخص شركة مختار إبراهيم، وجرى الاتفاق على أن ترسل كل الشركات للجهتين، الأراضى التى من الممكن مبادلتها بالديون، كما نتفاوض مع بنوك القاهرة ومصر والبركة والاستثمار العربى وقطر وهيرميس وشركة تأجير تمويلى، لحل أزمة المديونيات.

وبدأت شركة مختار إبراهيم فى الحصول على قرض من البنك الأهلى، تحصل بموجبه على تسهيلات بقيمة ٣١٥ مليون جنيه، وخطابات ضمان بـ٢٥٠ مليون جنيه، وبالتالى بدأت الشركة تتعافى وتتوسع فى مشروعاتها، ونجهز لتوقيع عقد مع هيئة المجتمعات لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أكتوبر، الذى كان متوقفًا منذ عام ٢٠١٦، وهذا مؤشر على أن الأمور تتحسن جدًا.

■ ما تفاصيل خريطة مشروعات شركات الإسكان؟

- موقف شركات الإسكان كان جيدًا للغاية مقارنة بموقف شركات المقاولات، إذ إنها تحقق نسبة إيرادات كبيرة تغطى مديونياتها عبر الشيكات، بنسبة تترواح ما بين ٣٠٪ و٥٠٪، وكان السحب على المكشوف.

شركة المعادى ربحت دعوى قضائية واستردت قطعة أرض أمام المحكمة الدستورية العليا، تبلغ مساحتها نحو ٢٥ فدانًا، وتنفذ مشروعًا فى المنصورة على أرض حصلنا عليها من هيئة المجتمعات العمرانية، وتنفذ مشروعات أخرى فى الشروق والمعادى.

وبالنسبة لشركة النصر، فتنفذ ٣ مشروعات، منها مشروع فى الهايكستب بمصر الجديدة بجوار المستشفى السعودى الألمانى بإيرادات متوقعة ١٣ مليار جنيه، وجرى حل أزمة مديونية مشروع مستحقة لمحافظة القاهرة تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه، فبعد صدور قرار تعديل استخدام قطعة أرض، جرى تقسيمها وحصلنا على نصيبنا منها، وانتهت الأزمة بتسوية مدتها ٥ أشهر، بعد أن جرى الحجز على الحسابات الخاصة بالشركة.

■ كيف سيجرى تطوير المقطم؟

- اقترحنا هذا المشروع على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكان سعيدًا جدًا بالفكرة، ومن المتوقع التقدم بعروض للمشروع الذى نعتبره قوميًا، وهو عبارة عن تطوير كورنيش المقطم والمصاطب التى تربط بينه وبين الهضبة الوسطى، وارتفاعها ٧٢ مترًا تقريبًا، وتقسيم مساحة الهضبة البالغة نحو ٧٥٠ ألف متر.

العائد المتوقع من المشروع نحو ٢٩ مليار جنيه، والتكلفة المتوقعة نحو ١٧ مليار جنيه، وأؤكد أن هذا المشروع سيحول المقطم إلى مقصد سياحى عالمى، ويتزامن ذلك مع التطوير الجارى فى عين الصيرة والفسطاط وسور مجرى العيون.

■ ما موقف مشروعات شركة مصر الجديدة؟

- شركة مصر الجديدة تنفذ مشروعًا رائعًا، هو مشروع «هليوبارك»، على مساحة ١٧٠٠ فدان، بتقاطع الطريق الدائرى الأوسطى مع طريق السويس، وبدأنا فى تلقى عروض للمشاركة على مساحة ١٥٠٠ فدان، على أن تكمل «مصر الجديدة» المساحة.

وبالنسبة لمشروع «نيو هليوبولى»، فسنطرحه للشراكة مع القطاع الخاص على مساحة ٥٠٠ فدان، والتنفيذ على مرحلتين، وذلك بعد أن طورنا ذاتيًا ٧٠٠ فدان، ووضعنا خطة واضحة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية خلال ٧ أو ٨ أشهر.

■ كيف تطور «القابضة» عملها؟

- لا بد أن تدعمنا الدولة لكى يكتمل التطوير، فنحن نتمنى المشاركة فى المشروعات القومية، مثل مشروع القطار المكهرب ومشروع جامعات وزارة التعليم العالى الجديدة ومشروعات تطوير العشوائيات، ونسعى كذلك للعمل بالخارج، وتقدمت شركات المقاولات بطلب لمجلس الوزراء بهذا الشأن، ونتمنى العمل فى العراق، ولدينا أعمال فى عمان وأبوظبى والعراق والسودان حاليًا، وهناك مشروعات فى بعض الدول الإفريقية.

■ ماذا عن أزمة توفير السيولة؟

- ضخت «القابضة» ١١٢ مليون جنيه لمشروع مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى تنفذه «حسن علام»، كما ضخت ٤٠ مليون جنيه لمشروع الإسماعيلية، الذى تنفذه شركة مختار إبراهيم، و٥٧ مليون جنيه فى شركة عمر أفندى لنستفيد من الإعفاء الضريبى الـ٩٠٪ من الغرامة.

هذه الأموال حصلنا عليها عبر قرض من بنك قناة السويس، قيمته ٢٠٠ مليون جنيه، ونعمل على استغلال أصول «القابضة»، وسنحصل على مستحقاتنا من شركة «النيل» لحلج الأقطان، وتقدر بـ٢٣١ مليون جنيه.

■ ما مستجدات العمل الخاص بمحفظة الأراضى؟

- التصرف فى الأراضى يكون وفقًا للمشترى، فنحن نتصرف فى الأراضى فى إطار تسوية الديون، ونعمل أيضًا على التعاون مع الشركات الأخرى، وكل ذلك فى إطار تحقيق الأرباح، ونجحنا فى تسوية مديونيات بقيمة ١.٣ مليار جنيه، ونعمل على الانتهاء من باقى المديونيات التى تستحقها الشركة القابضة لدى الشركات، والتى تبلغ ٥ مليارات جنيه.

■ حدثنا عن موقف الشركات التى جرى تأسيسها مؤخرًا؟

- أرى أن فكرة تأسيس هذه الشركات عظيمة جدًا، لكننى لاحظت أنها لا تدار بالشكل الأمثل، فالهدف الأساسى من تلك الشركات هو التعاون مع الشركات الشقيقة، وكان هذا الأمر لا يسير بشكل جيد فى الماضى، لذا نعمل على تحسين منظومة الإدارة من خلال تغيير مجالس الإدارات.

خصصنا لكل شركة من شركات المقاولات ممثلًا فى مجلس الإدارة، وبالنسبة لشركة إدارة المشروعات «c.p.m» وشركة ريل مارك، فبدأتا فى الحصول على مشروعات خارج شركات قطاع الأعمال العام، وهذا توجه جيد للغاية.

وفيما يتعلق بشركات التكميلية وفاسيليتيز والمعدات، فالأولى جرى تأسيسها لتستقطب عمالة من الشركات التابعة، وفى نفس الوقت تعمل هى أيضًا كأنها مقاول «من الباطن» للشركات التابعة، لكن الفكرة فشلت لأن العمال قاوموها، لذا تحولت الشركة التكميلية إلى شركة لديها كمية محدودة جدًا من العمالة الثابتة والباقى من السوق، ونشاطها أصبح محدودًا جدًا.

أما شركة فاسيليتيز، فتقدم خدمات أمن ونظافة وحراسة، وبالنسبة لشركة المعدات فكان من المفترض أن تحصل على معدات الشركات التابعة وتعيد تدويرها بسبب وجود معدات كثيرة لا تستغل جيدًا، لكن الأمر لم ينجح.

■ ما الحل الأمثل لمشكلات «التكميلية وفاسيليتيز والمعدات»؟

- أرى أنه من الضرورى دمج تلك الشركات فى شركة واحدة، على أن يجرى تقسيمها إلى ٣ قطاعات «المعدات والخدمات والمشروعات»، والموضوع محل دراسة حتى الآن.

■ كيف ترى موقف الشركات المساهمة؟

- لدينا نموذجان من الشركات التى نساهم فيها، شركة جنوب الوادى والشركة القومية لإدارة الأصول، وهما الذراع الاستثمارية لـ«القابضة»، وغيرنا مجلس إدارة شركة جنوب الوادى بالكامل، وهذه الشركة تعمل منذ ٢٠ عامًا، وكانت تمتلك ١٢٠ ألف فدان، وأصبحت الآن تمتلك ٣٤ ألف فدان فقط فى توشكى.

وتعاقدنا مع شركة «اتجاهات» السودانية، وأنشأنا مشروع المجزر الآلى بالكامل، وحاليًا ننشئ مجموعة مشروعات تكميلية لمعالجة نواتج الذبح، واتفقنا مع الشريك السودانى على أن يتولى إدارة المجزر الذى يعمل بالفعل منذ ٣ أشهر، وقررنا ألا نؤجر الأراضى ولا نبيعها، فأنا أرى أن الحل الأمثل هو المشاركة مع القطاع الخاص.

شركة جنوب الوادى بدأت تنشط، وأصبح لديها عائد مضمون من شركة «اتجاهات»، يبلغ نحو ٢٢ مليون جنيه سنويًا، وندرس- حاليًا- تنفيذ ١٤ مشروعًا أخرى للاستفادة من المساحة ومن وجود المجزر الآلى.

وبالنسبة للشركة القومية، فأجريت تعديلات على التعاقد الذى يربطها بـ«القابضة»، وتحصل «القومية» حاليًا على إيجار، وتدير المزادات، وتشاركنا فى وضع خطط للاستفادة من الأرض بشكل استثمارى، وجرت هيكلتها وأصبحت مساهمتنا فيها ٩٨٪ بدلًا من ٨٠٪.

ونساهم فى شركتى الشمس ومدينة نصر بنسبتين مختلفتين، وأتوقع مستقبلًا كبيرًا لـ«مدينة نصر» التى نساهم فيها بنسبة ١٥٪، وأرجح أن تصل عوائدنا منها خلال العام المقبل ١٠٠ مليون جنيه، ونساهم فى «الشمس» بـ٤٤.٥٪، والعائد السنوى يبلغ نحو ١٠٠ مليون جنيه.

■كيف يجرى التعاون مع الشركات الأخرى؟

- نعمل على خلق مصالح مشتركة بين الشركات لكى نحقق معنى التكامل والتعاون، ولدينا نماذج جيدة للغاية للتعاون، إذ يوجد تعاون بين شركات الإسكندرية للاستثمار والتنمية وشركات حسن علام والعبد ومصر للأسمنت المسلح، وهو عبارة عن شراكة على قطع أراضٍ فى محافظة الإسكندرية، بإجمالى ٣٠ ألف متر.

وهذا التعاون ليس إلزاميًا، ونرحب دائمًا بالتعاون بين الشركات الشقيقة، التى لها الأولوية بكل تأكيد فى أى تعاون.

