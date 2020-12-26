تعديلات بمرحلة المكساج سببًا في تأجيل ألبوم عمرو دياب

أعلن الفنان عمرو دياب أول أمس عن صدور ألبومه الغنائي الجديد بالكامل على إحدى المنصات الإلكترونية، ثم قرر نزول أغنية «فاكرني يا حب»، ثم بعدها بساعات أغنية «بتهزر»، ثم «وأنا معاك» منذ ساعات.وعلمت «الدستور» أن عمرو دياب كان من المقرر أن يطرح الألبوم دفعة واحدة، ولكن بعض التعديلات السريعة التى أجراها فى اللحظات الأخيرة بعملية المكساج الخاصة بالألبوم كانت سببًا فى تأجيل طرح باقي الأغنيات، مما جعله يلجأ لطرح أغنية ثم الأخرى حتى ينتهي تمامًا من الاطمئنان على التعديلات التى طرأت فى اللحظات الأخيرة على عدد من الأغنيات.ورفض «الهضبة» فكرة تأجيل طرح الألبوم يوم أو اثنين، وفضل أن يتم طرح أغنية ثم الأخرى لأكثر من سبب، وهو أن الجمهور ينتظر طرح الألبوم وفقًا للميعاد الذي حدده، بالإضافة إلى اتفاقه مع أحد المنصات الإلكترونية بطرح الأغاني فى هذا اليوم وهو أمس.وهو ما جعل الهضبة وفريق عمل الألبوم يمكثون داخل الاستوديو على مدار اليومين الماضيين حتى ظهر اليوم والاطمئنان على الشكل الأخير للأغاني، وسيتم طرح باقي الأغاني دفعة واحدة غدًا.جدير بالذكر أن عمرو دياب سبق وطرح أغنيات ألبومه على مراحل بشكل أغنيات سنجل عبر منصة اليويتوب، ولكنه قرر نزول ألبومه هذه المرة كاملًا احتفالًا بالكريسماس ورأس السنة ليضيف إلى رصيد نجاحاته فى 2020.