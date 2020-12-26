قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية بكينج مريوط (صور)

مجهود تطوعي ورعاية طبية مجانية لمساعدة أهالي منطقة كينج مريوط الأكثر احتياجًا، تقدمها كلية الطب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة باستضافة مؤسسة التطوع حياة.تقول الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن كلية الطب تنظم عديدا من القوافل الطبية والخدمية في مختلف التخصصات الطبية، سواء داخل محافظة الإسكندرية او خارجها.تابعت السحلي أن هناك قوافل مجمعة لكليات المجمع الطبي "الطب، الأسنان، والصيدلة" لرعاية أهالينا الأكثر احتياجا، علاوة على تحويل الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات لتقديم الرعاية الطبية.أضافت وكيل كلية الطب أنه على الرغم من جائحة كورونا، إلا أن القوافل الطبية لن تتوقف وتنظم بمعدل قافلة واحدة شهريا، مع الحرص الكامل على الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الطبية والتطهير بالمعقمات الكحولية مع مراعاة التباعد الإجتماعي.وتتحدث السحلي عن أحدث القوافل الطبية التي نظمت بمنطقة كينج مريوط التي جاءت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمساهمتهم في توفير الأدوية ووسائل الانتقال وأيضا التنظيم باستضافة جمعية التطوع حياة.فالقائمين على القافلة الأطباء من المدرسين والمعيدين بكلية الطب علاوة على التنظيم من قبل طلاب أسرة طبيب من أجلك والمتطوعين من مؤسسة التطوع حياة تحت شعار هدفنا مستقبل صحي افضل.وتواصل هبة سلامة، مدير مؤسسة التطوع حياة، أن الجمعية تعمل على رعاية أهالي منطقة كينج مريوط بمختلف المساعدات منها الرعاية الطبية.تابعت سلامة، أن القافلة خدمت ما يقرب من ٣٠٠ أسرة بمتوسط ٤ أفراد للأسرة الواحدة، في تخصصات طبية عدة منها امراض الباطنة، وطب الأطفال، الأمراض الجلدية، أمراض النساء والتوليد، الرمد، جراحة العظام، والأمراض الصدرية، وتشير وكيل كلية الطب، إلى أن أكثر التخصصات مراجعة من أهالي منطقة كينج مريوط، تخصص الجلدية، والصدرية وأيضا قسم الأطفال.وعن كورونا، شملت القافلة التوعية بالوباء الفيروسي كورونا لرفع الوعي لدى أهالي المنطقة، كما تضمنت قائمة الأدوية المجهزة للقافلة، الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا لصرفها لكل من يحتاجها.