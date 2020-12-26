السيسى: ضرورة تحديد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر المائية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضية مياه النيل وجودية لمصر وشعبها، مشددًا على ثوابت الموقف المصري من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم بضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد.جاء ذلك خلال تلقيه اتصالًا من سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.