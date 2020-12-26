«ريال مارك»: حققنا عدة نجاحات فى 2020.. وطرح مشروعات جديدة العام المقبل

قالت داليا العنانى، رئيس شركة «ريال مارك»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تنشط فى دراسة السوق للتطوير العقارى، بالإضافة إلى خدمات التسويق والبيع.

وأضافت، فى لقاء خاص مع «الدستور»، أن ذلك يأتى فى إطار إنجازات قطاع الأعمال العام، فالشركة تقدم خدمة دراسة المشروع قبل أن يتم، بمعنى أن الشركات العقارية تقوم بعرض المشروع الذى ترغب فى إقامته، سواء كانت لديها أراض جديدة تم شراؤها أم لا، فتساعد هذه الشركات فى تحديد الأنشطة التى يمكن أن تقام على تلك الأراضى، وفقًا لما يتناسب مع موقعها الجغرافى، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، ومن ثم تبدأ مرحلة الاستعانة بالاستشاريين والإشراف على ذلك، حتى يتم الإرساء على مبدأ المشروع، والخطة الأساسية، والواجهات والتنسيقات الخاصة بالوحدات، وبعد ذلك يأتى دور العلامات التجارية أو اسم المشروع واللوجو أو الشعار الخاص به وشكل الدعاية والإعلان.

وأوضحت العنانى أن الخطة التسويقية الكاملة للشركة مقسمة شهريًا، بمعنى أنه يتم تحديد المطلوب كل شهر، وماذا سيتم فى كل نشاط حتى تتحقق أفضل نتيجة من هذا النشاط، ومن ثم تصل لعملية البيع، حيث إن لديها مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء «call center»، يقوم بالرد على جميع المكالمات الخاصة بالعملاء، وفريق مبيعات يضم نحو ٤٠ بائعًا فى أكثر من مكان، كما لديها فريق تعاقدات يقوم بالتخليص الخاص بالعقود عن هذه الشركات بدءًا من استمارة الحجز حتى تسلم الدفعات المقدمة، فيتابع بعد ذلك قسم خدمة العملاء، إذا كانت هناك مشاكل مع العملاء، إلى جانب وجود إدارة هندسية تحت إدارة التسويق تقوم بالنظر فى أى شىء هندسيًا، وبالنسبة للجزء الخاص بالمتابعة، فإنهم يتأكدون دائمًا من أن المنتج الذى تقدمه الشركات هو المناسب.

وأشارت «العنانى» إلى أن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ كان عكس التوقعات، رغم عدم استطاعتها الإفصاح عن الإيرادات المحققة نظرًا لعدم إقفال العام، ولا يمكن حساب الأموال إلا بعد انتهاء العقود فى ٣١ ديسمبر، غير أنها فى هذا العام نفذت الخطة المحددة بالكامل، وحققت مبيعات جيدة ونجاحات فى الجزء التسويقى، وأنشأت علامات تجارية ومشروعات جديدة.

وأكدت رئيس الشركة أن المستهدف خلال عام ٢٠٢١ مزيد من النجاحات، فهناك مشروعات جديدة سيتم طرحها وخدمات جديدة ستتم إضافتها إلى خدمات الشركة، وكل عام تحاول أن تقدم للعميل المصرى ما يبحث عنه، وستكون هناك نجاحات كثيرة ومنتجات ومشروعات وخدمات أكثر، موضحة أن رؤية الشركة للتوسع فى النشاط والتعاون مع القطاع الخاص بالنسبة لها تعتبر نقطة واحدة، فتوسعت هذا العام فى نشاط التسويق، فأصبحت الشركة لا تعتمد فقط على نشاط المبيعات، بل من خلال شركة دعاية وإعلان، وبالتالى أضيف نشاط الدعاية والإعلان وأنشطة تسويقية جديدة وكثيرة إلى نشاط الشركة.

ولفتت «العنانى» إلى أن الشركة ستتوسع أكثر فى مجال التسويق والدعاية والإعلان، إلى جانب تعاقدها مع القطاع الخاص، وتم تعيين فريق مبيعات خاص ليتولى ذلك، علما بأنها تنتقى الشركات التى تعمل فى القطاع الخاص بكل حذر، لأنهم تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال، مشددة على أن الشركة القابضة والوزارة هما الداعمتان لهم، وتمنحانهم كل الدعم.

وأوضحت أن هناك تعاملًا جيدًا مع الشركات الشقيقة، كما تقوم الشركة القابضة بعملية الوساطة فى شرح الفائدة التى تعود على الطرفين من هذا التعاون.

وأكدت «العنانى» أن الشركة واجهت تحديات كبيرة مؤخرًا، مثل أى شركة فى السوق، حيث هناك عرض أكثر من الطلب، بالإضافة إلى انخفاض نسبة شراء الأسهم، وبالتالى لا بد أن يؤثر ذلك عليها، مبينة، فى الوقت ذاته، أن الشركة لديها مشروعات تعمل عليها لصالح شركات القابضة، مثل مشروع المنصورة الجديدة، وتم طرحه فى شهر ديسمبر الجارى، وهو من أبرز المشروعات التى تقوم بتسويقها حاليًا، وأحدث مشروعات شركة المعادى، وتوقعت له نجاحًا ساحقًا، كما ترى أن نشاط السوق العقارية غير متوقف، لكنه يسير بشكل سليم، حيث هناك أشخاص يريدون وضع استثماراتهم وأموالهم ومدخراتهم فى قطاع آمن، مثل القطاع العقارى.

وأوضحت رئيس الشركة أن هناك مقترحات لتنشيط السوق، مثل تقديم الوحدات الصغيرة، لأن العميل يفضلها أكثر من المساحات الكبيرة التى أصبحت تطلبها فئات محددة من الأشخاص.

