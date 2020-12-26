«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

تسببت الراقصة اللبنانية جواهر في خلاف بين الفنان محمد فوزي والفنانة مديحة يسري، بعد أن بلغت أوج شهرتها، وتهافت عليها المنتجون لتظهر في أفلامهم السينمائية، ووقعت على المشاركة في فيلم "تحيا الرجالة".شجعت مواهب "جواهر" المتعددة، وشهرتها، الفنان محمد فوزي على البحث عنها للتوقيع معها للمشاركة في فيلم سينمائي من إنتاجه، وسافر إلى لبنان للحصول على توقيعها.وكشفت مجلة "آخر ساعة" عام 1954، عن الخلاف الذي تسببت فيه الراقصة جواهر بين الفنان محمد فوزي وزوجته الفنانة مديحة يسري، خاصة وأنه بدأ يميل للسهر بمجرد أن ينتهي من أعماله.شعرت الفنانة مديحة يسري بشئ غريب يحدث، وبدأت في مراقبة تصرفات زوجها الفنان محمد فوزي، ذلك عن طريق إرسال بعض الأشخاص ليخبرها عن كل شئ يفعله، ومن بين هذه الأشياء سهره مع الراقصة اللبنانية.وواجهته بعد ذلك، وطلبت من إلغاء العقد المبرم بينه وبين الراقصة، ولكن فوزي رفض هذا الأمر، لكنها أصرت على موقفها، ليرضخ الفنان لطلبها لتعو الأمور لطبيعتها.ولكنها فوجئت بوجود عقد أخر في دولابه الخاص، واشتعلت غضبًا وتركت المنزل لتبيت في غرفة في فندق سميراميس، وكانت ترغب في الطلاق من محمد فوزي.وكانت الفنانة نجوى فؤاد قد تسببت في أزمة أيضًا للفنان محمد عبد الوهاب، وقت أن كانت راقصة مصر الأولى، وقد صمم لها موسيقار الأجيال المقطوعة الموسيقية "قمر14" وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث أنها كانت أول مقطوعة موسيقية تُصنع خصيصًا لراقصة.وفي حوار صحفي لهاـ، قالت نجوى فؤاد، إن أهم المحطات الفنية في حياتها، كانت بسبب الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وذلك عندما قدم لها المقطوعة الموسيقية، حيث وعدها وقتها أنه سيضعها على القمة، وطلب منها بعد ذلك أن تستمر في تلك المكانة، وقالت إن لقاءهما كان بمحض الصدفة، وقت تناول العشاء مع الكاتب أنيس منصور.واستمر تقديم "قمر 14" في حفلات الراقصة نجوى فؤاد لمدة ثلاث سنوات.وتعرض موسيقار الأجيال لهجوم حاد من الصحفيين بعد مقابلته مع نجوى فؤاد، حيث رأوا أنه ليس من اللائق أن يلتق السحاب بالراقصة، حسبما نشرت مجلة "آخر ساعة" في 14 يونيو 1978.ولم تتوقف الأزمات التي تسببت فيها الراقصات عند أزمات الفنانين فقط، بل تخطت أكثر من ذلك، وتسببت إحداهن في أزمة دبلوماسية.فقد أدعت الراقصة دولت سليمان، أنها راقصة مصر الرسمية، بعد أن رقصت عارية أمام قصر بكنجهام بلندن، وهو ما كاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين قنصل مصر العام بألمانيا في فرانكفورت، وألمانيا.وأصدرت الحكومة المصرية بيانًا، تؤكد فيه أن الراقصة المذكورة ليست مصرية، فتحدت الراقصة التي تحمل الجنسية الألمانية أيضًا الحكومة المصرية، ونشرت في الصحف الألمانية صورة جواز سفرها المصري الصادر من الإسكندرية في 8 ديسمبر عام 1949.وقالت جريدة شفيد ايلسترين الألمانية، إنه لا يمكن أن ينكر أحد أن دولت سليمان هى راقصة مصر الرسمية، وأنها كانت تنتقل من ملهى الأسكارابيه في القاهرة بسيارة مصرية حكومية!!وأضافت الجريدة، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا كانت مهددة، وأن قنصل مصر العام في فرانكفورت طلب من الحكومة الألمانية أن تحذف لقب "راقصة مصر الرسمية" من برنامج الكبارية وإعلانات الصحف.وطلبت حكومة برلين من مديرة كبارية "البس البوت" حذف اللقب من برنامجها، وقبلت مديرة الملهى طلب الحكومة بدعوى أنها لا تريد قطع العلاقات بين مصر وألمانيا بسبب الراقصة.وقالت إن العقد الذي وقعته مع الراقصة تولته وكالة "برويتش"، وجاء فيه أن الكبارية تعاقد مع دولت زهرة عباس سليمان راقصة مصر الرسمية.وذكرت الجريدة أن حكومة ألمانيا قابلت الواقعة بالضحك؛ لأن الضحك هو خير الطرق في الدبلوماسية، كما يقول أهل فرانكفورت.