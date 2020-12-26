«مصر لتأمينات الحياة» تُعلن عن نتائج المؤشرات المالية للعام المالى 2019- 2020

قال أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة: «كان عام ٢٠١٩٢٠٢٠ عامًا محوريًا بالنسبة لشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث قامت الشركة بتطوير الهيكل التنظيمى لها، وأعادت هيكلة نماذج أعمالها، لكى تكون أكثر فاعلية وتطورًا، استنادًا إلى قوة المنصات الرقمية، ونجحت الشركة فى تحقيق نتائج أعمال قوية، والدخول فى شراكات استراتيجية فى إطار الشمول المالى، مشيرًا إلى أن الأنشطة الاستثمارية فى المنطقة ما زالت تحاول التعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد خروجها التدريجى والجزئى من عملية الإغلاق الاقتصادى وما تبعها من إجراءات احترازية صحية وأمنية وقيود على حركة السفر».

وأوضح د. عبدالعزيز، أن شركة مصر لتأمينات الحياة، الشركة الرائدة فى تأمينات الحياة وصاحبة أكبر محفظة لتأمينات الحياة فى مصر، قد حققت صافى أرباح ١٫٥٤٦ مليار جنيه، مقارنة بما تحقق فى نفس الفترة من عام ٢٠١٩ وبلغ ١٫٣١٠ مليار جنيه، وهو ما عكس زيادة فى هامش الأرباح بنسبة ١٨٪، هذا وقد سجلت الشركة ارتفاعًا فى معدلات النمو لعام ٢٠١٩٢٠٢٠ بنسبة ١٣٪، إذ بلغ إجمالى الأقساط ٥ مليارات جنيه مقابل ٤٫٥ مليار جنيه فى العام السابق. وحققت الشركة ارتفاعًا للأصول بإجمالى بلغ ٣١.٩٠ مليار جنيه فى ٢٠١٩٢٠٢٠ مقارنة بـ٣١.٥٠ مليار جنيه فى العام السابق، وسجلت إجمالى الاستثمارات ٢٨ مليار جنيه فى السنة المالية ٢٠١٩٢٠٢٠، وفيما يخص إجمالى المطالبات فقد بلغ ٣٫٤ مليار جنيه.

وأشاد د. أحمد عبدالعزيز بالجهود العظيمة التى يبذلها كل العاملين فى شركة مصر لتأمينات الحياة، وبتفانيهم فى العمل خلال هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها العالم أجمع، ما أسهم فى نجاح الشركة وحصولها على جائزة أفضل شركة تأمينات حياة تجارية خلال عام ٢٠٢٠ من الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين «FAIR».

ليس ذلك فحسب، قامت الشركة أيضًا بسداد ٨ ملايين جنيه نقدًا لـ٨٠٠ عميل من عملائها الفائزين فى سحوبات شهادة «أمان المصريين» التى تمت خلال العام، والتى تتم كل ثلاثة أشهر، كما سددت أكثر من ٣١ مليون جنيه نقدًا لـ٧٧٧ عميلًا من الفائزين فى السحب على وثيقة مصر «حماية استثمار»، والتى يتم السحب عليها مرتين سنويًا فى شهرى أبريل وأكتوبر من كل عام، وللفائز الحق فى دخول جميع السحوبات طوال فترة سريان الوثيقة. أما عن التأمين الجماعى والفردى، فقد صرح د. عبدالعزيز، بأن الشركة تولى اهتمامًا خاصًا بعقود التأمين الجماعى، إذ تطورت محفظة التأمين الجماعى، والتى تغطى ٤.٥ مليون مؤمن عليهم تقريبًا من خلال أكثر من ١٠٠٠ عقد تأمين جماعى، برءوس أموال ٢١٨ مليار جنيه وعن التأمين الفردى صرح بأن الشركة تغطى أكثر من ١.٢٠ مليون عميل فردى برءوس أموال ٥٧ مليار جنيه من خلال ٣٠ برنامجًا تأمينيًا متميزًا، علاوة على المنتجات الجديدة المبتكرة، التى تلبى كل احتياجات المجتمع المصرى، وقد بلغ إجمالى مبالغ التأمين الجماعى والفردى ٢٧٥ مليار جنيه.

وتقدم شركة مصر لتأمينات الحياة العديد من المنتجات منها: التأمين الجماعى المؤقت والتأمين الجماعى المختلط والتأمين الجماعى على حياة المقترضين من البنوك، مما يميز محفظة الشركة فى التأمين الجماعى، وتغطيتها العاملين فى العديد من المؤسسات والشركات العاملة فى جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى، بما يحفظ كيان الأسرة المصرية فى حالة فقد الشخص المؤمن عليه وتوفير حياة كريمة للأسرة.

كما توفر الشركة خدمات التأمين البنكى، من خلال عدد من الاتفاقيات، وتشمل البنك الأهلى المصرى، حيث توفر وثيقة معاش بكره حصريًا لعملاء البنك من خلال فروعه، فضلًا عن بنك التعمير والإسكان، وبنك ناصر الاجتماعى، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB»، والبنك المصرى الخليجى وميد بنك «MED Bank» بنك مصر إيران سابقًا.

وقد تم الربط الإلكترونى بين الشركة وفروع البنوك المتعاقدة معها فى التأمين البنكى لتسريع عملية إصدار الوثائق وتقديم أفضل الخدمات للعميل، بما يسمح بتسليم الوثيقة فورًا للعميل لتوفير الوقت والجهد.

ونجحت الشركة فى تحقيق نتائج قوية فى أعمالها، وفى الوقت الذى كانت فيه الأسواق والاقتصادات العالمية بأكملها تواجه تحديات كبيرة، خاصة خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وواصلت «مصر لتأمينات الحياة» استكمال أولوياتها لتحقيق نتائج مالية متميزة هذا العام، بالإضافة إلى قيامها بعدة مبادرات متميزة من بينها:

مبادرة إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وتنويع إدارتها لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ومبادرة مشروع تطوير المنصات الإلكترونية والتحول الرقمى، ويتضمن النظم الآلية لتأمينات الحياة «ILIS»، ومشروع إنشاء قنوات اتصال حديثة لعملاء الشركة «Omni Channel»، ومشروع السداد والتحصيل الإلكترونى «E-Payment & E-Collection»، وضمن المبادرات جاءت مبادرة مشروع تطوير الهيكل التنظيمى بما يتفق مع المبادرة الاستراتيجية ومتغيرات سوق التأمين.

ولدعم منتجات الشركة وتطوير الخدمات تم ابتكار مبادرة خلق شراكات استراتيجية فى إطار الشمول المالى، ولأن الشركة حريصة دائمًا على مواكبة التقدم التكنولوجى والتعامل مع البنية الرقمية قامت بتنفيذ مشروع الفروع الذكية «Smart Branches»، علاوة على ذلك مشروع تطوير نظام التكاليف «Costing Accounts»، من أجل حصر وقياس التكلفة الفعلية للوحدات المنتجة، ومساعدة الإدارة فى الوصول إلى القرارات الخاصة بدعم وترشيد اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة بالتسعير الملائم للخدمات والمنتجات التأمينية التى تقدمها الشركة. وقد أكد العضو المنتدب التنفيذى، أن مصر لتأمينات الحياة تهدف إلى تأمين مستقبل الأسر المصرية والأفراد وحمايتهم من المخاطر المستقبلية ودعمهم فى تحقيق أهدافهم المالية، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تتماشى تمامًا مع الاستراتيجية والقيم الأساسية للشركة، وتعزز فى النهاية أهدافها المالية. وعلق د. عبدالعزيز: «لقد وضعنا الأساس للمستقبل، من خلال وضع خطة التنمية المستدامة، وبدأنا بتقديم حلول عصرية ومجموعة أدوات فعالة لنمو حجم محفظة الشركة، وتقديم حلول مبتكرة لعملائنا، وتوفير وظائف مجزية لموظفينا مع تحقيق تدفق نقدى متنامٍ وصناعة قوية ذات عوائد مالية رائدة».

