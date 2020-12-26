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القبلة

قافلة الأزهر إلى الفيوم تجري كشوفات طبية على 1798 حالة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:08 م
القافلة الطبية
القافلة الطبية
أميرة العناني
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أسفرت القافلة الطبية والتوعوية التي أطلقتها جامعة الأزهر، اليوم، إلى محافظة الفيوم ونظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن عقد مئات من الكشوفات الطبية في تخصصات مختلفة.

وأكد د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات بالجامعة، أن اليوم الأول شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على قافلة جامعة الأزهر التي تستمر فعاليتها على مدار 3 أيام بمشاركة أطباء مستشفيات الجامعة في تخصصات مختلفة، حيث تقدم القافلة خدمات توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم للحالة، فضلًا عن إجراء الفحوصات الطبية المختلفة إذا احتاجت الحالة لذلك، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الجامعة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة اختتمت اليوم الأول بعقد كشوفات على المرضى بلغت في تخصص الرمد 235، الباطنة 230، الأنف والأذن 275، الجلدية 280، الجراحة 25 حالة، والعظام 350 حالة، والأطفال 213، والمسالك 90، والنساء والتوليد 100 حالة.

وأوضح صديق أن القافلة لم تقتصر على الخدمات الطبية فقط وإنما قدمت مجموعة من المساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى عقد جلسات توعوية شارك فيها طلاب الجامعة ضمن مبادرتهم التي يتم تنفيذها حاليًا بعنوان: (أنت أقوى من المخدرات) والتي تستهدف توعية الشباب وتحذيرهم من الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات.

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