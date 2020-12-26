المهندس أحمد أبوشبانة الرئيس التنفيذي للشركة: 2.261 مليار جنيه حجم المشروعات خلال 2019- 2020

كشف المهندس أحمد أبوشبانة، الرئيس التنفيذى لشركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن تحقيق الشركة إنجازات متميزة خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠.

وأضاف أن الشركة نجحت فى تنفيذ حجم أعمال بقيمة ٢.٢٦١ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الشركة أسهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، حيث إن أحدث مشروعات الشركة هو توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بقيمة ٢٤٠ مليون جنيه.

وأكد أن الشركة نفذت الصرف الصحى فى مدينة فرشوط بمحافظة قنا بقيمة ٦٥٠ مليون جنيه، ومشروع عنبر الطلمبات داخل محطة رفع مياه بهيج بمدينة برج العرب الجديدة بقيمة ٢٢٥ مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة نفذت أيضًا البنية الأساسية والإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة ٢٨٥ مليون جنيه، موضحًا أن الشركة نفذت أيضًا مشروع تطوير مستشفى بنبان قبلى بمحافظة أسوان ضمن المشروعات الممولة من صندوق تحيا مصر بقيمة ١٨ مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة نجحت فى الحصول على تعاقدات مستجدة بقيمة ٢.١٩١ مليار جنيه، لتبلغ قيمة التعاقدات المتاحة خلال ٧.٧٣٦ مليار جنيه، فيما بلغت التعاقدات المرحلة للعام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١ نحو ٥.٤٧٤ مليار جنيه.

وأكد أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت نحو ٢.٢٦١ مليار جنيه، مقابل مستهدف كان ٢ مليار جنيه بنسبة زيادة ١١٣٪، موضحًا أن الفائض القابل للتوزيع بلغ صافى ربح ٩٤ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتسليم المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية، فقد تم التسليم الابتدائى لعدد ٤٢ مشروعًا، والتسليم النهائى لعدد ٣٠ مشروعًا.

وأكد أنه فيما يتعلق بنشاط الاستثمار العقارى فإنه جارٍ بيع الوحدات السكنية «نصف تشطيب» بعدد ٤٩ عمارة بالمشروع السكنى المتميز «جرين يارد»، المقام على أرض الشركة بالتوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر كامل المرافق، عبارة عن ٧ نماذج مختلفة التصميم والمساحات.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتنمية العنصر البشرى فإن الشركة تولى اهتمامًا خاصًا بالموارد البشرية، باعتبارها ثروتها الحقيقية وأحد أهم مصادر التميز لديها، وتسعى الشركة لتحفيز العاملين ورفع قدراتهم، من خلال التدريب الفعال الذى تعده الشركة استثمارًا ذا عائد متميز.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة «إيجيكو» أنه فيما يتعلق بنشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١، فقد بلغ حجم الأعمال المنفذة حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ نحو ٩٨٠ مليون جنيه.

وذكر أنه تم الحصول على تعاقدات جديدة بقيمة ٦١٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم التسليم الابتدائى لعدد ٩ مشروعات، والتسليم النهائى لعدد١٢ مشروعًا، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ الخطة الطموحة للشركة، لتدريب عدد ٤٥٠ عاملًا، خلال العام الجارى ٢٠٢٠٢٠٢١ بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وكشف «أبوشبانة» عن دعم الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبوالعطا شركة «إيجيكو» وجميع العاملين فى تحقيق الإنجازات بالشركة ومشروعاتها وحجم الأعمال التى تحصل عليها، كونها رائدة شركات المقاولات المصرية، التى تنافس بأدائها المتميز شركات البناء العالمية، بفضل خبراتها على مدار قرابة ٨٣ عامًا بمجالات أعمال الصرف الصحى، ومياه الشرب والمرافق، والأعمال البحرية من أرصفة موانئ وحماية شواطئ وحواجز أمواج، بالإضافة إلى نشاط الإسكان والقرى السياحية والمبانى العامة من مبانٍ تعليمية وإدارية وعلاجية، بالإضافة إلى إنشاء المطارات ونشاط التطوير العقارى والاستثمار والنشاط الزراعى.

وأكد أن تحقيق الإنجازات التى تمت خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠ من حجم تعاقدات جديدة أو تنفيذ مشروعات ضخمة أو صافى ربح مميز يعد تتويجًا للجهد الخلاق وبسعى الإدارة ونتاج جهد المخلصين من أبناء الشركة فى ضوء توجيهات المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.