رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الرئيس التنفيذى لـ«مصر للسياحة»: الأولوية لاستكمال خطة التطوير وتأهيل العمالة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:30 م
أمانى الترجمان
أمانى الترجمان
أسامة الشندويلى
طباعة
قالت أمانى الترجمان، الرئيس التنفيذى الجديد لشركة مصر للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن المجلس الجديد سيعمل على استكمال منظومة التطوير الخاصة بالشركة، وفقًا للآليات التى وضعتها الوزارة، ومنها إنهاء الأزمات الموجودة بشكل ودى، والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الشركة وفروعها. وأضافت أمانى الترجمان لـ«الدستور» أنه سيتم استكمال خطة إعادة الهيكلة والتطوير فى الفروع، وتأهيل العمالة، والتوسع فى التسويق؛ لتعظيم العلامة التجارية للشركة فى السوق، مشيرة إلى أن الكيان لا يعمل على احتكار السوق، لكنه يتبنى رؤية التكامل مع القطاع الخاص.




■ بداية.. ما رؤية المجلس الجديد للتعامل مع ملفات الشركة؟
- المجلس الجديد سيعمل على استكمال منظومة التطوير الخاصة بالشركة، وفقًا للآليات التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث سيتم العمل على إنهاء الأزمات الموجودة بشكل ودى، بينما سيتم التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الشركة وفروعها.
■ كيف ستُحل أزمة المستثمر السعودى مع الشركة بشأن مشروع أبراج مدينة نصر؟
- سنعمل على حل أزمة المستثمر السعودى مع الشركة بشأن مشروع أرض مدينة نصر، بصورة ودية، لأن الطرفين لا يرغبان فى استكمال النزاع القضائى، لذا سنعمل على الوصول إلى صيغة معينة تحفظ حقوق الطرفين بشكل ودى عبر تسوية ودية، ومنذ تم تعيينى ويحظى هذا الملف بأهمية قصوى لدى مجلس الإدارة الجديد، فى إطار العمل على إنهائه، وسنعقد اجتماعًا مع الشئون القانونية فى الشركة؛ من أجل الوصول إلى إنهاء الأزمة بصورة ودية تحفظ حقوق الطرفين.
■ هناك خطة لإعادة هيكلة الشركة.. ما ملامحها؟
- سيتم استكمال خطة إعادة الهيكلة والتطوير فى الفروع وتأهيل العمالة والتوسع فى التسويق، لتعظيم العلامة التجارية للشركة فى السوق، حيث نرغب فى عودة الشركة لمكانتها التاريخية بصورة متطورة للغاية، ما يجعلنا نعود لريادة القطاع السياحى مرة أخرى، عبر التعاون مع القطاع الخاص، ولن نعمل على احتكار السوق، ولكن سنتبنى رؤية التكامل مع القطاع الخاص.
■ ماذا عن مشروع برنامج المقاصد السياحية «طوف وشوف»؟
- يعد برنامج المقاصد السياحية «طوف وشوف» من المشروعات المهمة للشركة، حيث سنعمل على التعاون مع الشركات المحلية، فى جلب عملاء جدد، ونرغب فى الاستفادة من الفروع المملوكة للشركة فى التعاون مع القطاع الخاص، حيث من الممكن الاستفادة منها فى تقديم خدمات للشركات، بالإضافة إلى التعاقد المباشر مع العملاء، عبر برنامج «طوف وشوف» والمكاتب المنتشرة للشركة على مستوى الجمهورية، وسنعمل على تقديم الخدمات للشركات التى تحتاجها، وإبرام تعاقدات كثيرة.
■ هل هناك توجه لتطوير أسطول النقل السياحى فى الشركة؟
- بالتأكيد، سنعمل على تطوير أسطول النقل السياحى للشركة، وزيادة عدد السيارات الموجودة به ضمن خطة لزيادة الإيرادات السنوية، وسنعمل على تنمية الأصول المملوكة لنا أيضًا.
■ حدثنا عن الأسواق الجديدة؟
- سنتعاون مع القطاع الخاص بصورة توسعية، ومن ضمن أشكال التعاون مع القطاع الخاص فتح أسواق جديدة، وشركة مصر للسياحة، تمتلك مكانة تاريخية كبيرة للغاية، واسمًا وعلامة تجارية مهمين، وسنعمل على الاستفادة من هذه الإمكانات الموجودة فى دعم الكيان وعودته للريادة.
■ ما أبرز المقومات التى تمتلكها الشركة؟
- هناك مقومات نجاح كثيرة موجودة فى شركة مصر للسياحة، جعلتنى أرغب فى خوض التحدى لإعادتها لمكانتها التاريخية، بخلاف ما تمتلكه الشركة من أصول، مثل المنتجع السياحى فى قرية مجاويش، بخلاف فندقين واحد فى بورسعيد والآخر فى الإسكندرية، بخلاف المطاعم العائمة، وسنعمل على تطوير هذه المطاعم، بخلاف الأنشطة المختلفة الموجودة، كحجز الطيران، وسنصبح مقدم خدمة جيدًا للغاية بالتعاون مع القطاع الخاص.
■ وضح لنا أبرز التكليفات التى أصدرها وزير قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق؟
- محور الحديث مع الوزير والشركة القابضة كان حول تنفيذ رؤية تطوير الشركة والعودة إلى مكانتها التاريخية فى ريادة قطاع السياحة، وكمقدم خدمة جيد للغاية، وحل الأزمات الموجودة.
■ ما مدى قدرة القطاع السياحى على العودة مرة أخرى عقب أزمة كورونا؟
- دعمت الدولة القطاع السياحى والقطاعات الأخرى، فى إطار العمل على معالجة الآثار السلبية لأزمة كورونا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المهمة، لتنشيط القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نفذته الدولة مؤخرًا، ما يؤكد أن الدولة لن تترك القطاع السياحى يمر بحالة ركود، والدولة أنقذت القطاع من الانهيار نتيجة أزمة كورونا، والمبادرات العظيمة التى أطلقتها الدولة من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسهمت فى علاج الآثار السلبية للأزمة.
■ كيف ترى فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص؟
- القطاع العام لديه مقومات نجاح من أصول مملوكة وعلامات تجارية لها مكانة عظيمة وتاريخية، ووزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق نفذت خطة تطوير شامل، وهو نفس النهج الذى نعمل عليه لاستكمال تطوير شركة مصر للسياحة ورسم الاستراتيجيات الخاصة بها، للتعامل فى الأنشطة المختلفة والاستفادة من جميع المقومات المملوكة لها، من أجل تحقيق هذا التعاون المنشود، ما يضعنا أمام مسئولية مهمة فى ظل الثقة التى يضعها كل من وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق فى مجلس الإدارة الجديد.

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه بالبدء في تطوير مشروع الـ1000 قرية يناير المقبل

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

حقيقية تعيينات جديدة بشركات الكهرباء براتب 3800 جنيه

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

شاهد.. مؤمن زكريا يزف خبر سار لجماهير الأهلي

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تعرف على مواعيد قطارات المنصورة القاهرة 2021

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

تعرف على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

أيام زمان

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

ياسمين صلاح: الشعر قرين الفلسفة

عودة نشاط مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الدبلوماسى.. قصة تشيخوف الساخرة

رشا أحمد: «الشعر يختارنا.. اكتفيت به عمن سواه»