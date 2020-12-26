الرئيس التنفيذى لـ«مصر للسياحة»: الأولوية لاستكمال خطة التطوير وتأهيل العمالة

■ بداية.. ما رؤية المجلس الجديد للتعامل مع ملفات الشركة؟

■ كيف ستُحل أزمة المستثمر السعودى مع الشركة بشأن مشروع أبراج مدينة نصر؟

■ هناك خطة لإعادة هيكلة الشركة.. ما ملامحها؟

■ ماذا عن مشروع برنامج المقاصد السياحية «طوف وشوف»؟

■ هل هناك توجه لتطوير أسطول النقل السياحى فى الشركة؟

■ حدثنا عن الأسواق الجديدة؟

■ ما أبرز المقومات التى تمتلكها الشركة؟

■ وضح لنا أبرز التكليفات التى أصدرها وزير قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق؟

■ ما مدى قدرة القطاع السياحى على العودة مرة أخرى عقب أزمة كورونا؟

■ كيف ترى فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص؟

قالت أمانى الترجمان، الرئيس التنفيذى الجديد لشركة مصر للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن المجلس الجديد سيعمل على استكمال منظومة التطوير الخاصة بالشركة، وفقًا للآليات التى وضعتها الوزارة، ومنها إنهاء الأزمات الموجودة بشكل ودى، والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الشركة وفروعها. وأضافت أمانى الترجمان لـ«الدستور» أنه سيتم استكمال خطة إعادة الهيكلة والتطوير فى الفروع، وتأهيل العمالة، والتوسع فى التسويق؛ لتعظيم العلامة التجارية للشركة فى السوق، مشيرة إلى أن الكيان لا يعمل على احتكار السوق، لكنه يتبنى رؤية التكامل مع القطاع الخاص.- المجلس الجديد سيعمل على استكمال منظومة التطوير الخاصة بالشركة، وفقًا للآليات التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث سيتم العمل على إنهاء الأزمات الموجودة بشكل ودى، بينما سيتم التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الشركة وفروعها.- سنعمل على حل أزمة المستثمر السعودى مع الشركة بشأن مشروع أرض مدينة نصر، بصورة ودية، لأن الطرفين لا يرغبان فى استكمال النزاع القضائى، لذا سنعمل على الوصول إلى صيغة معينة تحفظ حقوق الطرفين بشكل ودى عبر تسوية ودية، ومنذ تم تعيينى ويحظى هذا الملف بأهمية قصوى لدى مجلس الإدارة الجديد، فى إطار العمل على إنهائه، وسنعقد اجتماعًا مع الشئون القانونية فى الشركة؛ من أجل الوصول إلى إنهاء الأزمة بصورة ودية تحفظ حقوق الطرفين.- سيتم استكمال خطة إعادة الهيكلة والتطوير فى الفروع وتأهيل العمالة والتوسع فى التسويق، لتعظيم العلامة التجارية للشركة فى السوق، حيث نرغب فى عودة الشركة لمكانتها التاريخية بصورة متطورة للغاية، ما يجعلنا نعود لريادة القطاع السياحى مرة أخرى، عبر التعاون مع القطاع الخاص، ولن نعمل على احتكار السوق، ولكن سنتبنى رؤية التكامل مع القطاع الخاص.- يعد برنامج المقاصد السياحية «طوف وشوف» من المشروعات المهمة للشركة، حيث سنعمل على التعاون مع الشركات المحلية، فى جلب عملاء جدد، ونرغب فى الاستفادة من الفروع المملوكة للشركة فى التعاون مع القطاع الخاص، حيث من الممكن الاستفادة منها فى تقديم خدمات للشركات، بالإضافة إلى التعاقد المباشر مع العملاء، عبر برنامج «طوف وشوف» والمكاتب المنتشرة للشركة على مستوى الجمهورية، وسنعمل على تقديم الخدمات للشركات التى تحتاجها، وإبرام تعاقدات كثيرة.- بالتأكيد، سنعمل على تطوير أسطول النقل السياحى للشركة، وزيادة عدد السيارات الموجودة به ضمن خطة لزيادة الإيرادات السنوية، وسنعمل على تنمية الأصول المملوكة لنا أيضًا.- سنتعاون مع القطاع الخاص بصورة توسعية، ومن ضمن أشكال التعاون مع القطاع الخاص فتح أسواق جديدة، وشركة مصر للسياحة، تمتلك مكانة تاريخية كبيرة للغاية، واسمًا وعلامة تجارية مهمين، وسنعمل على الاستفادة من هذه الإمكانات الموجودة فى دعم الكيان وعودته للريادة.- هناك مقومات نجاح كثيرة موجودة فى شركة مصر للسياحة، جعلتنى أرغب فى خوض التحدى لإعادتها لمكانتها التاريخية، بخلاف ما تمتلكه الشركة من أصول، مثل المنتجع السياحى فى قرية مجاويش، بخلاف فندقين واحد فى بورسعيد والآخر فى الإسكندرية، بخلاف المطاعم العائمة، وسنعمل على تطوير هذه المطاعم، بخلاف الأنشطة المختلفة الموجودة، كحجز الطيران، وسنصبح مقدم خدمة جيدًا للغاية بالتعاون مع القطاع الخاص.- محور الحديث مع الوزير والشركة القابضة كان حول تنفيذ رؤية تطوير الشركة والعودة إلى مكانتها التاريخية فى ريادة قطاع السياحة، وكمقدم خدمة جيد للغاية، وحل الأزمات الموجودة.- دعمت الدولة القطاع السياحى والقطاعات الأخرى، فى إطار العمل على معالجة الآثار السلبية لأزمة كورونا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المهمة، لتنشيط القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نفذته الدولة مؤخرًا، ما يؤكد أن الدولة لن تترك القطاع السياحى يمر بحالة ركود، والدولة أنقذت القطاع من الانهيار نتيجة أزمة كورونا، والمبادرات العظيمة التى أطلقتها الدولة من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسهمت فى علاج الآثار السلبية للأزمة.- القطاع العام لديه مقومات نجاح من أصول مملوكة وعلامات تجارية لها مكانة عظيمة وتاريخية، ووزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق نفذت خطة تطوير شامل، وهو نفس النهج الذى نعمل عليه لاستكمال تطوير شركة مصر للسياحة ورسم الاستراتيجيات الخاصة بها، للتعامل فى الأنشطة المختلفة والاستفادة من جميع المقومات المملوكة لها، من أجل تحقيق هذا التعاون المنشود، ما يضعنا أمام مسئولية مهمة فى ظل الثقة التى يضعها كل من وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق فى مجلس الإدارة الجديد.