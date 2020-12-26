مليار و357 مليون جنيه إيرادات «دمياط لتداول الحاويات» فى 20192020

انعقدت الجمعية العمومية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يوم الخميس الموافق ٣١٢٢٠٢٠ بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠ برئاسة السيد اللواء أ.ح صلاح الدين حلمى عبدالقادر، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وصرح اللواء بحرى علاء محمد إبراهيم أحمد، الرئيس التنفيذى للشركة، بأن نتائج الأعمال أظهرت تحقيق إيرادات خلال العام للشركة بنحو ١٫٣٥٧ مليار جنيه مقابل ١٫٦١٢ مليار جنيه فى العام السابق، بينما بلغ صافى الربح مبلغ ٧٧٥ مليون جنيه مقابل ١٫١٥٧ مليار جنيه فى العام السابق.

فقد تم تداول ١٫١٤٦٫٠٥٢ حاوية مكافئة مقابل ١٫١٥٣٫٩٢٣ حاوية مكافئة فى العام السابق بنسبة ٩٩٪ من المقارن، وهذا الانخفاض جاء نتيجة تنفيذ مشروع عملاق وهو تدعيم أرصفة الحاويات، وزيادة الأعماق بجوارها إلى ١٧ مترًا، حتى تستطيع استقبال سفن الحاويات الكبيرة الموجودة فى السوق الآن، واستقطاع نحو ٣٥٪ من طول الرصيف وفقًا للبرنامج الزمنى لمراحل تنفيذ المشروع فضلًا عن انخفاض فى حجم الطلب على السلع والخدمات لبعض الأنشطة، والناتج عن لجوئها لظروف الإغلاق الجزئى أو الكلى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها على حجم التجارة الخارجية.

وبالنسبة للخطط المستقبلية للشركة فى مجال المنافسة والتوسع والنمو والتطوير:

- تحقيق معدلات أداء أفضل.

- تدعيم أرصفة الحاويات الحالية، وكذا أرصفة ٦،٥ وتأسيس وتجهيز ساحات إضافية، لما لهذا المشروع من أثر إيجابى نحو دفع فرص الشركة فى التوسع والنمو والتطوير وتدعيم المركز التنافسى لها، وزيادة فى حجم حصتها السوقية.

- بذل جهود تسويقية متميزة.

- تنويع الخطوط الملاحية، لتفادى أثر احتكار العمل بالمحطة.

- استغلال الساحات التخزينية أكفأ استغلال، من خلال التوسع فى استخدام أوناش الساحة العملاقة «RTG»، وكذا التوسع الرأسى باستخدام نظم الاستاندات للحاويات الثلاجة.

- تفعيل المنظومة الإلكترونية واستخدامها بدلًا من الأساليب اليدوية.

- زيادة مهارة العاملين من خلال برامج تدريبية متكاملة.

المسئولية الاجتماعية للشركة

تلتزم الشركة بالقيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما أنها وقعت على اتفاقية «Global Compact»، فتقوم الشركة دوريًا بدعم مشروعات المجتمع المدنى، حيث تم التبرع خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠ بالمبالغ التالية:

- مبلغ مليون جنيه لمعهد الأورام بدمياط مساهمة لمبانى العيادات الخارجية وكيماوى اليوم الواحد والمعامل الخاصة به.

- مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية.

- مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لصالح محافظة دمياط للمساهمة فى جهود المحافظة لمكافحة فيروس كورونا. ويتوجه اللواء بحرى علاء محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، بالتحية والتقدير لجموع العاملين بالشركة والزملاء أعضاء مجلس الإدارة واللجنة النقابية على ما بذلوه من جهد متميز، أدى إلى تحقيق هذه النتائج المشرفة، ودعاهم إلى الاستمرار فى العطاء حفاظًا على مكاسب هذه الشركة العملاقة وما حققوه من إنجازات.