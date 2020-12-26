«الإسكندرية للحاويات» على أبواب نادى المليون: 914 ألف حاوية فى 2019/2020

اقتربت شركة الإسكندرية- الوطنية- لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من الانضمام إلى نادى أصحاب محطات المليون، حيث تمكنت من تحقيق حجم تداول خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠ بلغ ٩١٤ ألف حاوية.

وحسب البيانات الصادرة عن الشركة، فقد بلغ حجم الزيادة خلال العام المالى الماضى مقارنة بالمستهدف للشركة بنحو ٢٤ ألف حاوية، وذلك بنسبة نمو قدرها ٣٪، فيما تعد تلك المؤشرات بمثابة انخفاض عن الفترة المثيلة من العام قبل الماضى بنسبة قدرها ٦٪ بواقع ٦٠١٣٥ حاوية.

وحققت الشركة خلال العام المالى الماضى إيرادات نشاط قدرها ٢.٥٨٤ مليار جنيه بانخفاض قدره ٢٤٧ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٩٪ من المستهدف، وانخفاض قدره ٣٤٤.٣ مليون جنيه بنسبة ١٢٪ عمّا تم تحقيقه خلال العام المالى الماضى.

وأرجعت الشركة هذا التراجع الى انخفاض إيرادات النشاط الجارى، والذى تراجع بسبب إيراد التخزين والتفريغ والشحن وخدمات الساحة، علاوة على انخفاض الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض المتداول من الحاويات بنسبة ٦٪.

وحققت الشركة صافى ربح قدره ١.٤٩٣ مليار جنيه بانخفاض قدره ٣٠٥.٩ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١٧٪ من المستهدف وانخفاض قدره ٣٤٣.٤ مليون جنيه ونسبة انخفاض ١٩٪ عما تم تحقيقه خلال العام المالى قبل الماضى، والذى تراجع بسبب زيادة جملة التكاليف والمصروفات على العام السابق بنسبة زيادة ٢٪.

كما تم تحقيق صافى ربح بعد الضريبة ١.٤٩٣ مليار جنيه بانخفاض قدره ٣٠٦.٦ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١٧٪ عن المستهدف، وانخفاض قدره ٣٣٩.٩ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١٩٪ عن فعلى الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض سعر الدولار.

وفى السياق نفسه بدأت الشركة فى تنفيذ المرحلة الثانية من تعميق الرصيف ٩٦ بميناء الدخيلة، والمتوقع الانتهاء منها خلال ١٨ شهرًا من الآن، بعد انتهاء المرحلة الأولى مؤخرًا بطول ٤٠٠ متر.

وتستهدف الشركة الوصول لغاطس للرصيف ٩٦ يصل إلى ١٦ مترًا؛ ليكون من الأرصفة الأعمق على الإطلاق بالميناء ويكون جاهزًا لاستقبال السفن العملاقة للحاويات.

بلغت جملة المعتمد للخطة الاستثمارية عام ٢٠١٩٢٠٢٠ مبلغ ٢٣٥.٥٥٠ مليون جنيه وتم الانتهاء والتعاقد على جميع بنود الخطة ومن أهم بنودها:

- تم توريد عدد «٤» أوناش تليسكوبى مملوء بمبلغ ٣٠.٦٧٠ مليون جنيه وعدد «١١» خلية ١٢ ك بمبلغ ٣.٣ مليون جنيه.

والتعاقد على رفع كفاءة أسوار الشركة والمخزن المشترك بمبلغ ٦.١ مليون جنيه، وتم التعاقد على توريد «٢» ونش ساحة بمبلغ ٤٨.٣ مليون جنيه، وتم التعاقد على منظومة «TOS» بمبلغ ٥٨.٩ مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ عمليات سبق اعتمادها خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠:

- تم الانتهاء من إصلاح مهمة الرصيف ٤٩-٥٤ وسداد باقى القيمة بمبلغ ١.٣ مليون جنيه.

- تم الانتهاء من توريد عدد «٤» أوناش حاويات مملوء وسداد باقى القيمة بمبلغ ٢٢.٧ مليون جنيه

- الانتهاء من توريد «١١» خلية جهد متوسط وسداد باقى القيمة ١.٧ مليون جنيه.

- الانتهاء من إنشاء مبنى إدارى وسداد باقى القيمة بمبلغ ٢.٥ مليون جنيه.

- الانتهاء من إنشاء ساحة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وسداد باقى القيمة بمبلغ ٥ ملايين جنيه.

- تم التعاقد على أعمال تعميق وتكريك رصيف ٩٦ «مرحلة ثانية» بمبلغ إجمالى ٢٩٨.٦٤١ مليون جنيه.

وصل حجم تبرعات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، خلال العام المالى الماضى، ما يزيد على ١١ مليون جنيه.

وحسب بيانات الشركة للعام المالى الماضى، فقد كان معظم تلك التبرعات فى المؤسسات والجهات الطبية والعلاجية.

وتوزعت تلك التبرعات على مستشفى الجهاز الهضمى «الحميات» بواقع ٤٩٧ ألف جنيه،

و٣٥٠ ألف جنيه لمستشفى المعمورة للطب النفسى، و٤٥٠ ألف جنيه لمستشفى العجمى المركزى.

وكذا مستشفيات برج العرب وشرق المدينة، ومستشفيات جامعة الإسكندرية بشراء أجهزة طبية بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه؛ لمواجهة جائحة كورونا.. علاوة على مساهمة الشركة فى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية، والإدارة الصحية برشيد، ومستشفى إدكو المركزى، ومنطقة العامرية الطبية.

