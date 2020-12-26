بورسعيد لتداول الحاويات: ٢٥٩ مليون جنيه استثمارات للعام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١

منذ إنشائها عام ١٩٨٤، وعلى مدار ٣٦ سنة فإن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع من الشركات الرائدة فى مجال تداول الحاويات والبضائع.. قامت الشركة خلالها بتشغيل نحو ٣٢ ألف سفينة، وتداول أكثر من ١٧ مليون حاوية مكافئة، ممثلة ركيزة أساسية فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى؛ مما وضعها فى مصاف أفضل محطات تداول الحاويات فى المنطقة، تمتعت خلالها بثقة واحترام الخطوط الملاحية العالمية؛ نظرًا للمصداقية فى التعامل والتميز فى معدلات الأداء والإنتاجية.. علاوة على التعريفة التنافسية التى تقدمها الشركة لعملائها، حيث تتعامل الشركة مع أكثر من ٤٠ خطًا ملاحيًا عالميًا، كما تحرص إدارة الشركة على التطوير المستمر واتباع أحدث أساليب التكنولوجيا وتقنيات تداول الحاويات العالمية؛ لمواكبة التطور المتلاحق فى مجال صناعة النقل البحرى والحفاظ على ريادة الشركة ومجابهة المنافسة الشرسة بالمنطقة.

أبرز الإنجازات التى قامت بها الشركة خلال الفترة الأخيرة:

١- أعمال تطوير رصيف الحاويات

- تم التعميق أمام الأرصفة وتعميق البوغاز الشمالى الغربى وتدعيم رصيف الحاويات ليسمح بدخول السفن حتى غاطس ١٥.٥م، وتم تغيير عدد «٣٦» شمعة رباط بقوة شد «٧٠ طنًا» بشمعات جديدة بقوة شد حتى «١٠٠ طن».

- زيادة مساحة دائرة الدوران أمام الرصيف؛ ليسمح بدوران السفن حتى طول ٣٧٠ مترًا بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس.

أبرز نتائج التطوير:

- تتويجًا لمسيرة التطوير التى تنتهجها إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وسعيها المستمر لمواكبة التطور المتلاحق فى مواصفات سفن الحاويات العملاقة، خاصة بعد استكمال أعمال تطوير رصيف الحاويات، فقد استقبلت محطة حاويات الشركة السفينة «APL Changi» التابعة للخط الملاحى «CMA CGM» الذى يعد أحد أكبر الخطوط الملاحية العالمية العملاقة وشريكًا رئيسيًا فى مسيرة النجاح والتعاون المثمر والبناء مع محطة حاويات الشركة.

- تعد السفينة أطول السفن التى تم تراكيها وتداولها بميناء غرب بورسعيد، والتى يتجاوز إجمالى طولها ٣٩٧م، وعرضها ٥١م، وغاطسها ١٤.٣م، وحمولتها تزيد على ١٧ ألف حاوية مكافئة.

٢- إنشاء وتجهيز ساحة جديدة للحاويات

- ضم ساحة جديدة بمساحة ١٧٢٠٠٠م٢ إلى ساحات الشركة الرئيسية، الأمر الذى أسفر عن رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات الشركة إلى ما يزيد على مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية للمحطة لتصبح ٤٤٠٠٠ حاوية.

٣- استكمال منظومة المراقبة بجميع ساحات الشركة

- تركيب عدد ١٦٠ كاميرا مراقبة، وتم إنشاء بنية تحتية، عبارة عن شبكة كابلات فايبر بأطوال تتعدى ٣٠ ألف متر تربط جميع أرجاء الساحات بداية من مبنى الهيئة الاقتصادية حتى امتداد الساحة الخارجية لمراقبة جميع الساحات وبواباتها «دخول وخروج الحاويات» ومراقبة الأسوار، وكذلك تقوم بمراقبة وتأمين جميع العمليات الخاصة بساحات الوارد ومتابعة حركة المعدات وتحت التشغيل التجريبى.

٤- منظومة معدات التداول بالشركة

أ- تدعيم منظومة التداول بالشركة، من خلال التعاقد على شراء أحدث معدات التداول طبقًا للمقاييس العالمية إلى جانب إحلال وتجديد المعدات الحالية، من خلال تكهين بعض المعدات المتقادمة، واستبدالها بمعدات أحدث وبتقنيات متقدمة، وتمتلك الشركة أسطولًا متقدمًا على أحدث طراز من معدات التداول مكون من:

١٠ أوناش رصيف عملاق «١٠» STS Gantry Cranes.

١ ونش رصيف متحرك «١» Mobile Crane.

٣١ ونش ساحة عملاق «٣١» R.T.G Yard Crane.

٤٤ ونش شوكة «٤٤» Forklifts.

٢٧ ونش ساحة «٢٧» Reach Stackers.

٣ أوناش أرضى «٣» Truck Cranes.

٧٦ جرار موانئ «٦٧» Tractors.

٨٠ مقطورة «٨٠» Semi Trailers.

٥- تركيب استاندات معدنية خاصة بتخزين الحاويات الثلاجة شاملة نظام الإطفاء الذاتى.

٦- تطبيق خدمة «Verified Gross MassVGM» للإخطار عن وزن كل حاوية قبل شحنها طبقًا لاتفاقية «SOLAS Safety Of Life At Sea» الخاصة بشروط السلامة فى البحار.

٧- تجديد شهادات المنظومات الدولية الخاصة بالجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بعد إجراءات شاملة؛ للتأكد من جودة ومستوى العمل، حيث تطابقت جميع منشآت الشركة لاشتراطات السلامة بالموانئ البحرية ومعداتها صديقة للبيئة مما أسفر عن حصول الشركة على:

ISO 9001-2015 الخاصة بالجودة.

ISO14001-2015 الخاصة بالبيئة.

ISO45001-2018 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

فى مجال تداول البضائع:

- التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية على تفريغ شحنات الأقماح الواردة لميناء بورسعيد، وتقدر كمية هذه الشحنات بحوالى ٦٠٠ ألف طن سنويًا، لتعزيز نشاط تداول الحبوب والغلال بميناء بورسعيد، ودعمًا للاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تشغيل خط السكة الحديد من ميناء بورسعيد لتخفيف العبء عن الطرق، وسرعة تداول هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.

الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

- الشركة تمتلك أول ميناء جاف أنشئ بجمهورية مصر العربية، منذ ما يزيد على عشرين عامًا، لخدمة المصدرين والمستثمرين، ونحن حاليًا بصدد تطوير الميناء الجاف بالعاشر من رمضان؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات الخاصة بالميناء وموقعه المتميز الذى يتوسط المدن الصناعية، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالتوسع فى إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية؛ نظرًا لما تمثله من أهمية اقتصادية.

- قامت الشركة بإضافة نشاط تداول الحاويات الفارغة لأنشطة تداول الحاويات بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وتداولها فى أعمال الصادر، وبذلك يصبح الميناء الجاف جاهزًا لاستقبال حاويات الفارغ والصادر والوارد، وذلك تيسيرًا على السادة المصدرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، وتخفيفًا لنفقات تخصيص ونقل الحاويات من الموانئ البحرية لتعبئتها وتجهيزها لتصديرها؛ مما يكسب الميناء ميزة إضافية تنافسية مهمة.

- وقد أسفرت الجهود التسويقية للشركة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الميناء عن إبرام تعاقد مع شركة الخدمات البحرية والهندسية- ميسكو، والذى سيتم بموجبه تداول الحاويات الفارغة بالمستودع الجمركى بالعاشر من رمضان.

خطة تطوير الشركة:

- تدرس الشركة حاليًا بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وضع مخطط لتطوير وتعظيم قدرات الشركة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وسيتم وضع إطار عام لتطوير الشركة فى ضوء ما ستسفر عنه الدراسة.

كما تولى إدارة الشركة اهتمامًا بالغًا بوضع خطط تطوير طموحة تواكب المنافسة الشرسة بالمنطقة، حيث قامت بتخصيص ٢٥٩ مليون جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١؛ لتحديث المعدات وتطوير وإعادة تأهيل الساحات والتعاقد على شراء أحدث معدات التداول طبقًا للمقاييس العالمية، إلى جانب إحلال وتجديد المعدات الحالية، من خلال تكهين بعض المعدات المتقادمة واستبدالها بمعدات أحدث وبتقنيات متقدمة بتحديث منظومة التشغيل والتداول لزيادة الكفاءة والفاعلية، وذلك من خلال:

- توريد عدد ٣ مرفاع تلسكوبى حمولة ٤٥ طنًا.

- توريد عدد ١٠ جرارات موانئ حمولة ٦٥ طنًا.

- توريد عدد ١٠ مقطورات ٤٥ طنًا.

- توريد عدد ١ ونش موبيل حمولة ١٦٠ طنًا- قطاع البضائع.

- توريد عدد ١ ونش تلسكوبى حمولة ٣٠ طنًا- قطاع البضائع.

- إنشاء نظام حماية مدنية.

- إنشاء محطة صرف صناعى.

- العمل على تسويق الشركة لدى الخطوط الملاحية، مع تقديم أسعار تنافسية جاذبة والسعى لجذب استثمارات جديدة، وإبرام تعاقدات مع خطوط ملاحية عالمية، لتعظيم حجم أعمالها بمحطة حاويات الشركة، وذلك فى ضوء التطورات والتحديثات الأخيرة التى تمت فى محطة حاويات غرب بورسعيد بهدف تقديم خدمات متميزة على أحدث طراز لعملاء الشركة.

