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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ياسمين صلاح: الشعر قرين الفلسفة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:36 م
ياسمين صلاح
ياسمين صلاح
خالد حماد
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عن الشعر واقترانه بالفلسفة، تقول الشاعرة ياسمين صلاح إن الفلسفة ملح الحياة فهي إحدى حتميات الكون (لو لم نجده عليها لاخترعناه)، هي الشيء الوحيد الذي نتورط في الاعتراف باقترافه حين ننكره، يعني يقابلك شخص يقول أنا ليس لي فلسفة، هذا القول نفسه فلسفة، وجهة نظر في الحياة، فبما أنه ثمة فيلسوف داخل كل إنسان، فبالضرورة ثمة فيلسوف داخل كل شاعر والعكس صحيح.

وتستطرد ياسمين صلاح لأنه ببساطة الفلسفة هي الدهشة والدعوة للتأمل ولن تجد الفلسفة وسيلة لتحقيق ذلك في أبهى صورة إلا بالشعر، وقد قيل: إن موت الفلسفة يلازمه موت الشعر، دائما ما اتهم الفلاسفة بالجنون والتطرف العقلي، وأرى أن الشاعر يجب أن يكون مجنونا في طرح فكرته ومشاعره بصدق واقعي ليحقق المعادلة الصعبة، ورغم حب الشعر للفلسفة وأنه لايستطيع التنفس بدونها، إلا أن العداء الذي تنصبه الفلسفة للشعر تاريخي من وقت أفلاطون الذي رأى في الشعر وهما كبيرا ومفسدة للعقول.

وتختم ياسمين صلاح باعتبار الفلسفة علما يقترب من الحقيقة، والشعر يميل للعاطفة في مسافة مع الحقيقة.. لكن بمرور الوقت بدءا يلتحمان فنجد صاحب الإلياذة هوميروس يكتب فلسفته في حروف من الشعر، وألبير كامو نشر فلسفته عن طريق الرواية والمسرح، وقصائد كارل ماركس والكثيرين الذين فلسفوا الحب والحرية والثورة في الشعر وهذا هو ما نحاوله جميعا الآن بشتى الأساليب والمستويات.

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