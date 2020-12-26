رئيس «المستودعات العامة المصرية»: بدء التحول الرقمى الشامل مارس 2021



قال فتحى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات العامة المصرية، أحد الكيانات المملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام: إن الشركة ستبدأ تطبيق التحول الرقمى فى جميع إداراتها وخدماتها فى شهر مارس المقبل، ضمن خطة التطوير التى تتضمن التكامل مع الشركات الشقيقة.

وأوضح «ذوالفقار»، خلال حواره مع «الدستور»، أن شركة المستودعات التى تقدم خدمات لوجستية متكاملة، تعمل حاليًا على إنشاء إيداع جمركى جديد بمنطقة البيضا، على مساحة تزيد على ٢٦ ألف متر مربع، وذلك بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، وبالشراكة مع الشركة القابضة، مع إدارة هذا الإيداع، لتخزين الحاويات الفارغة للسيارات والبضائع العامة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف فى مرحلة ما بعد كورونا تحقيق إيرادات ٦٠٠ مليون جنيه، وأرباح ٢٠٠ مليون جنيه فى العام المالى الجارى ٢٠٢٠٢٠٢١، مع الخروج بنشاط المستودعات من النطاق الضيق داخل الموانئ البحرية، عبر فتح إيداعات جمركية خارج هذه الموانئ من أجل تعظيم مكاسبها.

■ بداية.. ما طبيعة نشاط شركة المستودعات العامة المصرية؟

- شركة المستودعات العامة المصرية تأسست بالمرسوم الصادر فى عام ١٩٤٣، لتقوم بأعمال التخزين والنقل وتقديم الخدمات داخل الموانئ، ثم صدر القرار الوزارى رقم ٣٢ مكرر لعام ١٩٧٤، الذى حدد العلاقة بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة التى تولت إدارة المخازن والساحات والمستودعات التى تملكها الهيئة، وفى عام ١٩٩٣ تم نقل تبعية شركة المستودعات إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، لذا أصبح لها أسطول نقل يتضمن ٤٠ عربة نقل ثقيل «تريلا».

وبشكل عام، نحن نعمل فى مجال التخزين والتخليص، بالإضافة إلى النقل، أى أننا نقدم خدمات لوجستية كاملة، تتضمن أعمال تخزين الحاويات ونقلها بريًا وبحريًا؛ لجميع أنحاء الجمهورية، من خلال عربات النقل المتوافرة لدينا، مع خدمة التخزين الجمركى لحين تصريف البضائع.

■ هل أثرت أزمة كورونا على إيرادات الشركة فى الفترة الماضية؟

- بالتأكيد، خاصة على الصادرات والواردات التى يتعامل معها ميناء الإسكندرية، لكنه لم يظهر بشكل كبير فى أرقام العام المالى الماضى، الذى انتهى فى يوليو ٢٠٢٠؛ لأن تداعيات الأزمة ظهرت عمليًا فى الربع الأخير من هذا العام، لكن التأثير سيظهر بوضوح فى العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١.

ورغم ذلك، حققت الشركة فى العام المالى الماضى، إيرادات جارية بلغت نحو ٦٦٠ مليون جنيه، مقابل ٥٦٣ مليونًا فى العام الماضى، كما حققت ربحًا قبل الضريبة بلغ نحو ٢٠١ مليون جنيه، مقابل ١٦٦ مليونًا فى العام الماضى، ونستهدف تحقيق إيرادات ٦٠٠ مليون جنيه وأرباح ٢٠٠ مليون فى العام المالى الجارى.

■ ما أهم المجالات التى تركز عليها شركة المستودعات فى فترة ما بعد كورونا؟

- الشركة فى طريقها حاليًا لإنشاء إيداع جمركى وتطوير مخزن البيضا على مساحة ٢٦ ألفًا و٦٠٠ متر مربع، بالشراكة مع القابضة للنقل البحرى والبرى، بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، على أن تدير الشركة وتشغل هذا الإيداع لتخزين الحاويات الفارغة للسيارات والبضائع العامة، بالإضافة إلى تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية داخل مخازن وساحات الشركة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وإلى جانب ذلك، ستطبق الشركة التحول الرقمى بدءًا من مارس المقبل ٢٠٢١، ما سيكون له تأثير إيجابى على طبيعة العمل، فى ظل رقمنة جميع الخدمات والإدارات، التى ستصبح مميكنة بالكامل.

كما تستكمل الشركة خطة التكامل مع الشركات الشقيقة، مثل شركة النصر للسيارات، وعدد من مصانع الإطارات والبطاريات، التابعة لقطاع الأعمال.

■ تعمل الدولة على تطوير الأصول غير المستغلة.. فما خطتكم بهذا الخصوص؟

- لا توجد لدينا أصول غير مستغلة، فما نملكه عبارة عن مخازن جمركية، تتولى تخزين البضائع لحين إنهاء إجراءات الاستخلاص، وهذه الجمارك تنتشر بعدد من الموانئ، من بينها موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط على البحر المتوسط، بالإضافة إلى موانئ البحر الأحمر، مثل سفاجا ونويبع والسويس والأدبية وغيرها.

■ فى رأيك.. ما الذى يحتاج إليه نشاط المستودعات فى مصر ليزيد من مكاسبه؟

- نشاط المستودعات يحتاج الخروج من النطاق الضيق داخل الموانئ البحرية، بمعنى أنه بحاجة لفتح إيداعات جمركية خارج هذه الموانئ، وهو ما نعمل على تنفيذه منذ نحو عامين عبر عدد من المشروعات، منها مشروع مخزن البيضا الذى سبقت الإشارة إليه، والذى انتهت دراسات الجدوى الخاصة به، تمهيدًا لطرحه فى مناقصة عامة.

