الباز مطالبا بمحاكمة حسام بهجت: شكك في الانتخابات دون دليل

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بمحاكمة الناشط الحقوقي حسام بهجت، بعد تشكيكه في نزاهة الانتخابات البرلمانية واتهام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتزوير، والشماتة التي ظهرت منه تجاه وفاة المستشار لاشين إبراهيم بكورونا.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كتب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بعد وفاة المستشار لاشين إبراهيم بكورونا: "أدار أسوا انتخابات تشريعية في مصر، وقدم للنظام برلمان حسب طلباته.. العزاء لأسرته والعبرة للبقية".