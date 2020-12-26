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الثقافة

رشا أحمد: «الشعر يختارنا.. اكتفيت به عمن سواه»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:57 م
رشا أحمد
رشا أحمد
خالد حماد
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تقول الشاعرة رشا أحمد، أعتقد أن الشعر يختارنا، اكتفيت به عمن سواه، نشرت حتى الآن خمس مجموعات شعرية منذ 2013 أي بمعدل مجموعة كل عام ونصف تقريبا.

وتضيف: «حلم لاهث ومكثف، يحاول القفز فوق العتبات، فمجموعة "في ذات العشق" كانت الأولى، لكنها حوت تجربة امتدت قبل ذلك بسنوات، كنت أنشر قبلها في الصحف المحلية وفي مجلة "نزوى" وفي المواقع الإلكترونية، وبمساعدة الأصدقاء تم اختيار النصوص التي لها طابع ومناخ متشابه، تكونت من خلالها المجموعة الأولى، بعدها نشرت "ضجر الخسارات" ٢٠١٤ عن دار "الغشام" العمانية وهي نص واحد يتكون من مقاطع تدور في فضاء الخسارات والفقد، لكنها تكون كتلة تشكيلية في لوحة، وكانت تجربة مختلفة تماما عن سابقتها، امتزجت فيها السخرية مع الغضب والجنون والحزن والبكاء والحب».

وتضيف رشا أحمد: «نشرت بعدها مجموعة "لم يكن إلا ماء قلبي" عام ٢٠١٦ عن دار الغشام أيضا وبدعم من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وهي عبارة عن نصوص شعرية تتراوح في الحديث عن حالات القلب وتحولاته، بعد ذلك اشتركت بأنطولوجيا شعرية مع خمسين شاعرة عربية من خلال دار "الدروايش" ببلغاريا وتم ترجمتها لأكثر من لغة، وبعد ذلك نشرت مجموعتي الرابعة "بضوء أكثر شحوبا" عن دار الفراشة الكويتية ٢٠١٩، وتضم نصوصا شعرية مثقلة بالدراما، تحمل النفس ذاته، لكن كل نص من تلك النصوص يمكن أن يشكل مجموعة منفصلة، لها مناخها المستقل وبيئتها المختلفة».

وتختم: «أحيانا أقول لنفسي ما الفائدة من كل هذا؟ لماذا أكتب؟ ولمن أكتب؟ خصوصا أن الكتابة هم كبير، وتدخلني الكتابة عندما أغرق فيها في حالات نفسية معقدة ومضطربة، لا أعي ما يحدث من حولي ولا أكترث، فكثير ما أهمل الأشياء الجميلة المادية، ولا أرى إلا التجربة الفنية، لكني أعود وأقول إن الكتابة بالنهاية هى الحياة وهى الإنسان وهى رفض الموت! خسارة ذاتهم فلا يوجد شيء أقيم من هذا».

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