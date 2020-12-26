الأعضاء المنتدبون لـ«فالورى»: 750 مليون جنيه مبيعات متوقعة لـ«فالورى المعمورة»

كشف الدكتور أحمد عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة فالورى للاستثمار العقارى عن أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم فى تنمية الاقتصاد القومى.

وقال- خلال لقاء جمعت فيه «الدستور» شركتى المعمورة وفالورى لإلقاء الضوء على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص- إن فالورى لديها عدة مشروعات متنوعة بخلاف فالورى المعمورة، فهناك فالورى أنطونيادس فى محور المحمودية وفالورى سموحة وفالورى شيراتون وسان ستيفانو.

وأضاف أن فالورى فى الإيطالية تعنى القيمة، لذا وضعوا علامة تجارية لمشروعاتهم تحت هذا المسمى، بينما الملكية مختلفة، ويتم فصلها عن الإدارة، مشيرًا إلى أنه يمثل شركة الرياض أحد ملاك مشروع فالورى المعمورة ويمثل فالورى شيراتون وشريكه الدكتور عمر الغنيمى مشروع سان ستيفانو وسموحة، والمهندس حسن الطبلاوى يمثل الإدارة فى مشروع أنطونيادس، حيث كل شخصية تمثل مشروعًا معينًا.

وأوضح عبدالمجيد أن فكرة شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص كانت جديدة وحديثة وخارج الصندوق، إذ إن القطاعين على مدار السنوات السابقة كان لهما شكل خاص، كل على حدة، القطاع العام لديه مقدرات كبيرة جدًا وإمكانات الدولة، ولديه آليات الاتصال بصانع القرار، لكن لا يوجد استغلال كامل لهذه المقدرات، والقطاع الخاص لديه آلية الحداثة والتطوير وأكثر اطلاعًا على المستجدات. فإمكانات القطاع الخاص على مستوى الأصول والأراضى والمبانى تعد أقل من القطاع العام، ولكن القطاع الخاص له ميزة نسبية فى الحداثة والتطوير.

وأشار العضو المنتدب إلى أن شركة المعمورة من الشركات المميزة، فهى صاحبة أول كمبوند فى مصر، لذا فإن الشراكة بينهما تعد إضافة لها ولهم، مبينًا أن الشراكة أخذت شكل الشركة العادية بينهم وبين أى شركات تطوير، وهذا العقد منذ حوالى عامين، وبعض الهيئات والجهات الحكومية أخذت نفس شركة المعمورة وبدأت فكرة أن يكون هناك مطور، بغض النظر عن آليات الاتفاق الموجودة داخل العقد، وكان جديدًا بالنسبة لهم أن يعلموا عن مشاركة شركة المعمورة وهى صاحبة الأرض، وبعض العقارات الموجودة لا تسير وفق آلية، فكان أمامها اختيار إما طرح أرض للبيع، أو تسويق أراضٍ وعقارات، لكن من خلال المطور وكراسة الشروط كان هناك توافق إلى حد كبير فى هذا العقد.

وأوضح عبدالمجيد أن حجم مبيعات مشروعات شركة فالورى للاستثمار العقارى حوالى ٣ مليارات، وهى تعتمد بشكل عام على فكرة الشراكات، مثل الشراكة مع شركة المعمورة، ورأس المال المدفوع فى هذه الشراكة حوالى ٤٠ مليون جنيه، بينما المستهدف من البيع حوالى ٧٥٠ مليون جنيه، مؤكدًا أنه مع المنافسة الموجودة لا بد من التحالف والتعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، موضحًا أن الهيئة الهندسية قامت بدور كبير للغاية فى البنية التحتية، والدولة المصرية لها تجربتها الخاصة فى مذاكرة تجاربهم بالخارج، حيث يوجد اهتمام كامل بالبنية التحتية.

وأشار العضو المنتدب إلى أنه توجد فى مصر قيمة عالية فى صناعة العقار سواء فى القطاع الهندسى أو الإنشاءات، بالإضافة إلى تعمير الصحراء من خلال المشروعات الجديدة، موضحًا أن حجم المبيعات المتوقعة لمشروعات فالورى حوالى ٣ مليارات جنيه، ويتم الاعتماد فيها على التمويل الذاتى، وفكرة الشراكات المختلفة، إذ إن رأس المال يكون محدودًا، بينما تعظيم المبيعات هو الهدف.

وبين «عبدالمجيد» أنه بالنسبة لمشروع فالورى المعمورة فإن مساحة الأرض حوالى ٣٥٠٠ متر، و٤٢٠٠ مبانى وهى مساحة مميزة تتكون من ٣ عمارات ١٧٠ وحدة ويوجد جراجان، والتصميم فى إطار راحة العميل، مؤكدًا أنه من خلال التواصل مع مجلس الإدارة الحالى للمعمورة، لمس تفاهمًا ومرونة على أعلى مستوى، متوقعًا أن تكون المعمورة بالقيادة السياسية فى مكانة مميزة، ومدللًا على ذلك بأن أى مشروع ناجح يبدأ من الخدمات التى قدمها، ما يعنى أن نجاح مشروع فالورى المعمورة سيسهم فى جذب المستثمرين للمشاركة مع المعمورة فى العديد من المشروعات.

فيما قال المهندس عمر الغنيمى العضو المنتدب لشركة فالورى إن هناك دعمًا من القيادة السياسية للمشروعات، لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ما يشجع المستثمر المحلى لضخ رءوس أموال جديدة، فى مشروعات جديدة، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية أخرى.

وأشار غنيم إلى وجود رؤية لتعظيم القيمة المضافة، لأن المرحلة الحالية هى مرحلة جنى الثمار، إذ دعمت الدولة المناخ الاستمثارى، حيث يوجد منتج عبارة عن عقار وتوجد تحديات، بينما الأسواق العربية فيها فرصة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنه من خلال التجربة مع المعمورة حصلوا على رخصة، وبدأوا فى العمل خلال اليوم التالى من تسلمها.

وأوضح غنيم أن شركة فالورى للاستثمار العقارى تأسست من خلال التعاون بين كبرى المجموعات الاستثمارية فى مصر، وهى مجموعة الغنيمى ومجموعة الرياض- كاستل، مضيفًا أنه تم وضع الرؤية منذ التأسيس لتكون فالورى من كبرى الشركات فى مجال الاستثمار العقارى فى جميع أنحاء مصر، والدليل على ذلك أن أول مشروعات الشركة فى الإسكندرية ذات طابع مميز وأماكن متميزة وبأعداد كبيرة ومتنوعة من الوحدات، ووضعت فالورى للاستثمار العقارى الرؤية الخاصة بها.

وأنهى غنيم حديثه بأن الشركة تستهدف تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، والرضا التام للعملاء، موضحًا أنه تم وضع الرؤية منذ التأسيس لتكون فالورى من كبرى الشركات فى مجال الاستثمار العقارى فى جميع أنحاء مصر، حيث تطمح لأن تصبح المصدر الملهم والأساسى للسكن الراقى فى مصر.

