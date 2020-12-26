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كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:33 م
السندريلا ونادية
السندريلا ونادية لطفي
وائل توفيق
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رفضت الفنانة سعاد حسني بطولة فيلم "آخر الطريق" لتشارك الفنانة نادية لطفي بدلًا منها، لكن تصريحًا لـ"السندريلا" في إحدى الصحف الفنية تحدثت عن رفضها للفيلم.

وهو ما آثار حفيظة "لطفي" لترد عليها برسالة، كان نصها: "من نادية لطفي إلى سعاد حسنى، عزيزتي سعاد، قرأت أنك رفضت العمل في فيلم "آخر الطريق" قصة السيدة أمينة السعيد، وأنني قبلت العمل في هذا الفيلم بعد رفضك، وأنا أقدم لك خالص شكري وامتناني، على أن تتحين لي فرصة العمل في الأفلام التي ترفضينها، وأنني أطلب منك أن تنظمي لي عملية رفض الأفلام وأن تخبريني مقدما بمواعيدها، حتى تتاح لي فرصة تنظيم وقتي للعمل في هذا الأفلام، وأرجو أن تخبريني أيضا بمواعيد وأسماء الأفلام التي سترفضينها في المستقبل حتى أكون على استعداد لها من الآن، وأطلب من الله أن يجعلك ذخرا لي وسندا، ويعلى من مراتبك، ويكثر من سيناريوهاتك وأنا على استعداد لأن تحتكري جهودي، بشرط ألا تبعزقي السيناريوهات، وتديها لحد غيري، خاصة أنني أثبت صلاحيتي في الأفلام التي ترفضينها، وأنا عارفة إن قلبك طيب، وأنا معذورة في فيلمين، ولك منى خالص الشكر".

لم تصمت الفنانة سعاد حسني وردت على رسالة الفنانة نادية لطفي، لتشير إليها أن سبب رفضها للفيلم، ستعرفه عندما تقرأ سيناريو العمل، لا قصة أمينة السعيد، وقالت: "عزيزتي المخلصة جدا نادية.. قرأت أنك قرأت أننى رفضت العمل في فيلم "آخر الطريق" قصة السيدة أمينة السعيد، وأنا متأكدة أنك ستدركين سبب الرفض عندما تقرأين سيناريو الفيلم.. لا قصة الأديبة الكبيرة، وردا على شكرك فلا شكر على واجب وأنا من جهتي سأعمل ما في بوسعي لتنظيم عملية رفض الأفلام التي لا تناسبني وسأخبرك إن شاء الله أولا بأول بمواعيدها وأسمائها حتى لا يأخذها أحد غيرك.. فأنت أقرب الزميلات إلى نفسي وأعزهن على قلبي، أما من جهة الفيلمين اللي أنت معذورة فيهم فآخر الطريق أولهما، وثانيهما أبى فوق الشجرة الذي اعتذرت عنه أيضا، وأنا مستعدة لأي خدمة بس اطلبي، ولك شكري وقبلاتي".

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