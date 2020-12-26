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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الرئيس التنفيذى لـ«المعمورة»: تعاون ناجح مع «فالورى» ونشارك القطاع الخاص بـ«الأصول»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:32 م
حمدي احمد
حمدي احمد
أسامة الشندويلى
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أكد حمدى أحمد، الرئيس التنفيذى لشركة المعمورة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نجاح تجربة المشاركة مع شركة «فالورى» للاستثمار العقارى، موضحًا أن القطاع الخاص يقدم الدعم المادى لشركات القطاع العام ويطورها مقابل الاستفادة من بعض الأصول.
وأوضح رئيس الشركة، فى لقاء نظمته «الدستور»، ضم الدكتور أحمد عبدالمجيد، ممثل شركة فالورى للاستثمار العقارى، أن الشراكة تعنى الاستفادة من الأرباح وتحمل الخسائر، واتخاذ قرارات تحترم القوانين.
وأضاف: «عندما توليت قيادة شركة المعمورة كعضو منتدب تنفيذى، طبقًا لتعديلات القانون ٢٠٣، التى صدر بها القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠، راجعت ملفات الشركة، ووجدت أنها واجهت بعض العقبات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ما أثر على طبيعة العمل والقرارات الإدارية، فبادرت بعقد اجتماع لبحث سبل التغلب على تلك التحديات، باستغلال ما لدينا من إمكانيات».
وتابع: «خلال الاجتماع، جرى عرض بعض المقترحات المهمة، والتى تستطيع الشركة تنفيذها لإتمام أعمالها المتوقفة.. والعمل الآن يجرى على مدار ٢٤ ساعة»، مشيرًا إلى أن «المعمورة» تحرص على تأدية دورها المجتمعى، عبر تحسين أوضاع العاملين عند تحقيق أرباح.
ولفت إلى أن تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالى يضم شخصيات مهمة، مثل عمرو يوسف، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، وهو من القيادات السابقة فى القوات المسلحة، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور ناصر درويش، الأستاذ بكلية الهندسة، مطورًا عقاريًا، كأعضاء مجلس إدارة، وأنا فى منصب الرئيس التنفيذى، مؤكدًا: «هذه المنظومة جيدة وقادرة على اتخاذ القرار المناسب، لأنها تجمع بين خبرات مختلفة».
وأكد أن أى مشكلة تواجه الشركة يجرى حلها بعد مناقشة جميع أبعادها، مشددًا على أن شركة المعمورة تمتلك سمعة طيبة فيما يتعلق بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال: «نجاح شراكتنا مع فالورى ساعدنا على تلقى طلبات جديدة للدخول فى شراكات أخرى بمناطق مختلفة»، موضحًا أن مشروع فالورى المعمورة يسير بشكل جيد، متمنيًا زيادة معدل الإنجاز.
ولفت إلى أن هناك مشروعات جرى الانتهاء من تنفيذها فى غضون شهر ونصف الشهر، على الرغم أن برنامجها الزمنى كان يمتد لـ٥ أشهر، موضحًا: «هذا الإنجاز يرجع إلى أن هناك صدقًا فى التعامل ومرونة فى القرار.. ونحن نمثل اليوم أساس التعامل بين الدولة والقطاع الخاص، إذ إن القطاع الخاص يمثل حوالى ٧٠٪ من حجم الاستثمار، والقطاع العام يمثل ٣٠٪».
وأكمل: «أصبح القطاع الخاص يدير فنادق كثيرة، لكن الملكية لا تزال من حق الدولة، ومن بين الشراكات الناجحة مع شركة هانو وبنزيون، فعندما كنت رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا، كان هناك ٩٠ فرعًا تعمل مع كبرى شركات تجارة تجزئة فى مصر، منها بى تك والشوا وأكتيف وتاى هاوس، وهناك أسماء أخرى فى المحافظات.. واليوم نحن نحافظ على أصول الشركة ونطورها ونعظم من المبيعات ونقوم بتدريب العاملين».
وأضاف: «كما نتابع مشروع التحول الرقمى الذى أصبح جزءًا لا يتجزأ من سياسة الدولة، كونه نظامًا متكاملًا يعظم من مستوى الأداء الداخلى بالشركات، لكنه يحتاج إلى تدريب جيد، وبالتالى ستكون المعلومات والبيانات المدققة وسريعة نستطيع من خلالها اتخاذ القرار، وكل ذلك كان غير متوافر فى قطاع الأعمال العام، وأصبح متوافرًا بعد التعاون مع القطاع الخاص».
وأكد أن العالم يتجه نحو التحالفات والاندماج، وأن الشركات تدخل فى اندماج لزيادة العائد، لافتًا إلى أن التعاون بين المعمورة وفالورى ينتج عنه توفير فرص عمل وسداد ضرائب، بخلاف ما يعود على الدولة من قيمة مضافة نتيجة المشروع من خدمات مقدمة، إذ توجد خدمة ما بعد البيع، وهى صيانة المبنى والحفاظ عليه.
وأشار إلى أن هناك نموذجًا من الشركات يقدم خدمات الصيانة والحراسة للكمبوند، ويحقق أرباحًا كبيرة، لافتًا إلى أن الشركة تنفذ مشروعًا آخر داخل المعمورة، وهو مثال جيد للاستثمار. وقال إن تصدير العقار من المفاهيم المهمة للغاية، إذ إنه يعنى إنشاء وحدات سكنية مميزة للغاية تجذب عملاء من فئة الأجانب، لشراء الوحدات السكنية فى مصر.

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