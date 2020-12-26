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الثقافة

حبيبة الزين: اختيارى للشعر لم يكن سهلًا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:53 م
حبيبة الزين
حبيبة الزين
خالد حماد
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الشاعرة حبيبة الزين أحد أبرز شاعرات العامية الجدد، والتي ذاع صيتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، حيث حققت بعض ما كانت ترجوه وتأمله من الشعر، تدور شهادتها حول سؤال رئيسي من أين يأتي الشعر؟.

تقول الشاعرة الشابة حبيبة الزين: «عندما بدأت في الكتابة لم أكن بالطبع أعرف ماهية الشعر، ولكنني أشعر بالكلمات تتدفق والإحساس بكل الأشياء يزيد بشكل كبير عن إحساس العامة به».

ووأضافت: «ربما كان كل ذلك بفعل الموهبة، لكن الموهبة وحدها لا تكفي، مشيت في خطوات مذبذة في البداية ولكنها استقامت فيما بعد، التعرف على العروض والأوزان، والإحساس بالموسيقى والترابط والانسجام معها، ومن ثم الذائقة وفي رأيي أن ذائقتي هي طريقي، عيني وأذني، في اختيار ما أسمع وما يطرب له قلبي، لا بد أن يكون شديد الجمال، والأهم كثيرًا الصدق».

ووصفت حبيبة الزين الشعر بأنه «طريق ربما وجدت نفسي فيه، وكأن شخص ما وضعني ذات يوم هنا ورحل، ولكن إذا كان لي حق الاختيار كنت سأختار الشعر أيضًا ولا شيء سواه».

وتابعت: «اختياري للشعر لم يكن سهلًا أبدًا، وعندما سألني شخص ما عن استقبال أهلي أو أهل بلدتي لكتاباتي وظهوري فجأة على التلفزيون أتحدث عنهم وأصفهم، كانت الأجوبة محيرة جدًا ما بين فرحة كنت أشعر بها في قلب البعض، وعدم التقبل من أقرب الأقربين، مما جعلني أتمسك بطريقي أكثر».

وقالت حبية الزين: «كلما ازدادت قسوة الحياة والبيئة التي أنتمي إليها كلما زاد تمسكي بما أفعل ويزداد يقيني به، وعندما جاءت إليّ صديقة وقالت لي: "إن قصيدتي تصف حالها وأشعرتها أنا لا بد أن لا تستلم"، وقتها فقط شعرت بأنني لا يجب أن أتوقف أبدًا، فربما يمس شعري قلب واحد على الأقل ويجعله يشعر شعور أجمل وشعور أقوى، وعلى الفتيات في بلادنا أن يفعلن ما يجدن أنفسهن فيه ولا يخشين شيئًا».

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