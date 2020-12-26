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تفاصيل استعدادات «تعليم أسوان» لامتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:53 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية اجتماعًا موسعًا بكلًا من (مديرى عموم الإدارات التعليمية - مديرى الموارد البشرية بالإدارات التعليمية - مسئولى الإعلام بالإدارات التعليمية) بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية وعبد الكريم لطفي مدير عام التعليم العام - محمد السيد مدير عام التعليم الفني - غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - حاتم بدر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على ضرورة الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق 10 يناير المقبل، وأهمية متابعة تجهيز جميع اللجان بحد أقصى 5 يناير، والتنبيه على مديرى المدارس بضرورة تجهيز اللجان وإعداد تقرير بذلك موثق بالصور وإرساله إلى مدير الإدارة. واتخاذ الأمر بأعلى درجات الجدية.

وأكد وكيل الوزارة أن هناك فريق من المديرية سيقوم بالمرور المفاجىء على اللجان لمتابعة مدى جاهزيتها، وستقوم اللجان بالمرور على جميع الإدارات التعليمية.

وأكد على ضرورة التنبيه على مديرى المدارس بأن تكون اللجان الامتحانية ذات كثافات طلابية منخفضة، وحال كون المدرسة ذات كثافات طلابية عاليه، وضرورة عقد الامتحان على فترتين، لأنه في حال رصد جلوس طالبين بجانب بعضهما أو طالبين على نفس المقعد أو لجنة مكدسة بالطلاب، سيتم إحالة مدير المدرسة ومدير الإدارة للتحقيق.

بعدها تطرق إلى أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية (قبل وأثناء وبعد) الامتحانات من تعقيم اللجان وتطهيرها ومراعاة التباعد بين الطلاب وتوفير المنظفات بدورات المياه، وضرورة عدم دخول أى شخص إلى المدرسة دون ارتداء الكمامة واعتبار هذا الأمر أمن قومى، وحال عدم تطبيقه سيتم إحالة المخالفين للتحقيق.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية بكل إدارة تعليمية تكون مسئولة عن إدارة امتحانات صفوف النقل فيما يتعلق مثلًا (بالتصوير أو التغليف أو حجرات الاسئلة أو متابعة سير الامتحانات) وتكون اللجنة تحت إشراف مدير الإدارة شخصيًا، ولابد أن تكون لها خططا بديلة في حال حدوث أى ظرف طارىء.

ولفت إلى ضرورة أن يقوم مديرى التعليم الثانوى ومديرى التطوير التكنولوجى في الإدارات التعليمية بالإعداد الجيد للامتحان الإلكتروني الذي تعده الوزارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والتأكد من حل جميع المشكلات بالمدارس، ولا بد كذلك من مراجعة كافة البيانات الخاصة بالطلاب من حيث الشعبة واللغة الثانية ويكون هذا الأمر مسئولية مدير التعليم الثانوى بالإدارة ومدير المدرسة.

وتطرق إلى أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية من خلال استخدام المنصات الإلكترونية خلال أجازة نصف العام، وضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة، ويكون هذا الأمر مسئولية موجه عام النشاط بالمقام الأول ثم الموجهين الأوئل والموجهين بكل إدارة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التخلص من الرواكد بجميع أنواعها الكائنة بديوان المديرية أو دواوين الإدارت التعليمية بحد أقصى منتصف يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع إدارة المخزون السلعي بالمديرية، وأن تقوم كل إدارة بتشكيل لجنة لفحص أثاث الإدارات التعليمية وحصر الزيادات تمهيدًا لتوزيعها على المدارس.

ولفت إلى ضرورة أن يقوم مديري الإدارات بحصر احتياجاتهم الفعلية من الأثاث أو التجهيزات والتى يوجد بها عجز، وكذلك دراسة احتياجات توجيهات الأنشطة سواء رياضية أوفنية أومسرح أو موسيقى من أدوات وأجهزة، وذلك لفحص المطلوب تمهيدًا لصرفه من بنود الخطة الاستثمارية.

وفيما يخص النواحي المالية، أكد وكيل الوزارة على ضرورة أن يقوم مديرى الإدارات بدراسة وفحص أى مذكرة  مالية قبل التوقيع عليها، وأكد على ضرورة أن تحوى أى مذكرة مالية على توقيع (التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية) وعلى مدير الإدارة الاعتماد النهائى، تفاديًا لحدوث أى تلاعب أو أخطاء.

وناقش القبيصى المشكلات التي تواجه المعلمين والخاصة بأوامر النقل والندب، وأكد  على ضرورة أن يقوم مديرى الإدارات بحل هذه المشكلات داخل الإدارة والعمل قدر المستطاع على مراعاة مصلحة وراحة المعلم، وفي حل رصد مشكلة يصعب حلها يتم عرضها علي السيد وكيل المديرية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، كما ناقش وكيل المديرية مشروع رأس المال، وتم التأكيد على ضرورة أن يقوم السيد مدير الإدارة بالمتابعة المستمرة للمدارس المصنعة للتخت، للانتهاء من تصنيعها فى الوقت المحدد تمهيدًا لتوزيعها على المدارس.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة أن يقوم مديرى الإدارت بحصر جميع طفايات الحريق بالمدارس من خلال بيان يوضح (اسم المدرسة وعدد طفايات الحريق وتحديد الفارغ منها والغير صالح للاستخدام والمنتهي الصلاحية والتي تحتاج إلى صيانة) وتسليم البيان للسيد وكيل المديرية، وكذلك تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص ملفات التلاميذ بمدارس التعليم المجتمعي والتعليم الإبتدائي، حيث لن يتم قبول أي تلميذ يبلغ عمره ست أو سبع سنوات بمدارس التعليم المجتمعي وسيتم إحالة المخالفين للتحقيق. وعلى السادة مديرى الإدارات تجهيز بيان يوضح أسماء المدارس وأسماء التلاميذ وسبب الالتحاق بالمدرسة، وأن يقوم مدير الإدارة بإعداد بيان يضم أعداد الطلاب الوافدين وجنسية كل طالب والصف والمرحلة التعليمية المقيد عليها الطالب.

وشدد على مسئولى الإعلام بالإدارات على أهمية تفعيل صفحة الإدارة التعليمية ومتابعة نشر النماذج المضيئة عليها، ومشاركة أخبار المديرية على صفحات الإدارة لاطلاع أكبر عدد من العاملين بقطاع التعليم والطلاب وأولياء الأمور على الأخبار ومايتم مناقشته فى الاجتماعات. 

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