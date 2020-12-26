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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

رئيس شركة «إيجوث»: 192 مليون جنيه صافى الأرباح رغم أزمة «كورونا»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:32 م
شريف البندارى
شريف البندارى
أسامة الشندويلى
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كشف شريف البندارى، رئيس شركة إيجوث، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق الشركة صافى ربح بلغ ١٩٢ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، بتراجع كبير عن العام المالى السابق نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف رئيس شركة إيجوث، فى حوار مع «الدستور»، أنه يجرى استخراج التراخيص الخاصة بمشروع تطوير فندق شيبرد، حاليًا، لافتًا إلى أن نسب الإشغال لا تتخطى ٢٠٪.
وأكد أن شركته وضعت خطة لتفادى الآثار السلبية لأزمة كورونا، تضمنت ترشيد النفقات بشكل كبير والتركيز على السياحة الداخلية.

■ بداية.. كم بلغ حجم أرباح الشركة خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠؟
- حققت الشركة صافى ربح بلغ ١٩٢ مليون جنيه، وهو أقل من حجم الأرباح قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا، التى تسببت فى انخفاض الإيرادات.
■ ما مستجدات تطوير فندقى شيبرد ومينا هاوس؟
- نستخرج حاليًا التراخيص المتعلقة بفندق شيبرد، وفقًا للتصميمات الجديدة، ونطالب المسئولين بتيسير عملية استخراج التراخيص المتعلقة بمشروعاتنا، كونها مشروعات مهمة لا بد من أن تنجز وفق جدول زمنى محدد.
وفيما يتعلق بمينا هاوس، جارٍ استكمال أعمال تطويره، ومن المقرر أن تنتهى خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١.
■ كم تبلغ نسبة الإشغال الحالية؟ وما مستجدات ملف المعاهد الفندقية؟
- ملتزمون بنسبة ٥٠٪ وفق تعليمات وزارة السياحة، ورغم ذلك لا تزيد نسبة الإشغال على ٢٠٪.
أما عن المعاهد الفندقية فهى تسير بصورة جيدة، لكن نسبة الإيرادات التى تحققها للشركة ليست كبيرة.
■ ما الفندق الذى حقق أعلى إيرادات للشركة؟
- فندق ماريوت هو الأكثر تحقيقًا للإيرادات، وحاليًا ننفذ داخله مشروع معالجة المياه الجوفية، وهو مشروع مميز للغاية، إضافة إلى عمليات ترميم بعض المقتنيات فى الفندق.
■ ما مستجدات ملف إيرادات الشركات التى تسهم فيها إيجوث؟
- حصلنا على الإيرادات الخاصة بنا وفقًا لإسهامنا فى كل شركة، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، لكن لا أتوقع تحقيق إيرادات كبيرة خلال المالى الجارى نظرًا لأزمة كورونا.
■ ما خطة الشركة لعبور عقبة تداعيات كورونا؟
- تعتمد خطتنا على أكثر من محور، منها اتخاذ إجراءات ترشيد نفقات كبيرة للغاية، والاعتماد على السوق الداخلية، إذ نركز على فئات معينة، مثل شركات البترول والبنوك كون السوق الداخلية هى خط الدفاع الأخير، ويجرى وضع برنامج رحلات للسياحة الداخلية، بالتنسيق مع شركة مصر للسياحة.
■ ما مطالبكم فى ظل الوباء؟
- نطالب بتأجيل أى مستحقات على الفنادق، دون فائدة، من أجل تجاوز خسائر كورونا، مع العمل على دعمنا بتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات الخاصة بالتطوير فى المشروعات أو الفنادق.

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