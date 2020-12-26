رئيس شركة «إيجوث»: 192 مليون جنيه صافى الأرباح رغم أزمة «كورونا»

■ بداية.. كم بلغ حجم أرباح الشركة خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠؟

■ ما مستجدات تطوير فندقى شيبرد ومينا هاوس؟

■ كم تبلغ نسبة الإشغال الحالية؟ وما مستجدات ملف المعاهد الفندقية؟

■ ما الفندق الذى حقق أعلى إيرادات للشركة؟

■ ما مستجدات ملف إيرادات الشركات التى تسهم فيها إيجوث؟

■ ما خطة الشركة لعبور عقبة تداعيات كورونا؟

■ ما مطالبكم فى ظل الوباء؟

كشف شريف البندارى، رئيس شركة إيجوث، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق الشركة صافى ربح بلغ ١٩٢ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، بتراجع كبير عن العام المالى السابق نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا.وأضاف رئيس شركة إيجوث، فى حوار مع «الدستور»، أنه يجرى استخراج التراخيص الخاصة بمشروع تطوير فندق شيبرد، حاليًا، لافتًا إلى أن نسب الإشغال لا تتخطى ٢٠٪.وأكد أن شركته وضعت خطة لتفادى الآثار السلبية لأزمة كورونا، تضمنت ترشيد النفقات بشكل كبير والتركيز على السياحة الداخلية.- حققت الشركة صافى ربح بلغ ١٩٢ مليون جنيه، وهو أقل من حجم الأرباح قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا، التى تسببت فى انخفاض الإيرادات.- نستخرج حاليًا التراخيص المتعلقة بفندق شيبرد، وفقًا للتصميمات الجديدة، ونطالب المسئولين بتيسير عملية استخراج التراخيص المتعلقة بمشروعاتنا، كونها مشروعات مهمة لا بد من أن تنجز وفق جدول زمنى محدد.وفيما يتعلق بمينا هاوس، جارٍ استكمال أعمال تطويره، ومن المقرر أن تنتهى خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١.- ملتزمون بنسبة ٥٠٪ وفق تعليمات وزارة السياحة، ورغم ذلك لا تزيد نسبة الإشغال على ٢٠٪.أما عن المعاهد الفندقية فهى تسير بصورة جيدة، لكن نسبة الإيرادات التى تحققها للشركة ليست كبيرة.- فندق ماريوت هو الأكثر تحقيقًا للإيرادات، وحاليًا ننفذ داخله مشروع معالجة المياه الجوفية، وهو مشروع مميز للغاية، إضافة إلى عمليات ترميم بعض المقتنيات فى الفندق.- حصلنا على الإيرادات الخاصة بنا وفقًا لإسهامنا فى كل شركة، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، لكن لا أتوقع تحقيق إيرادات كبيرة خلال المالى الجارى نظرًا لأزمة كورونا.- تعتمد خطتنا على أكثر من محور، منها اتخاذ إجراءات ترشيد نفقات كبيرة للغاية، والاعتماد على السوق الداخلية، إذ نركز على فئات معينة، مثل شركات البترول والبنوك كون السوق الداخلية هى خط الدفاع الأخير، ويجرى وضع برنامج رحلات للسياحة الداخلية، بالتنسيق مع شركة مصر للسياحة.- نطالب بتأجيل أى مستحقات على الفنادق، دون فائدة، من أجل تجاوز خسائر كورونا، مع العمل على دعمنا بتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات الخاصة بالتطوير فى المشروعات أو الفنادق.