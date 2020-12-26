موعد عرض مسلسل لؤلؤ.. أبطال وقصة المسلسل
السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:02 م
حسين الجنديطباعة
كشفت شركة سينرجي المنتجة مسلسل لؤلؤ عن موعد عرض العمل وأبطال قصة المسلسل بالكامل تمهيدًا لعرضه بداية من غدًا الأحد ليكون العمل هو البطولة الأولى للفنانة مي عمر والبطولة الأولى للفنان أحمد زاهر.
الفنانة نجلاء بدر، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هيدي كرم، والفنان إدوارد، والفنان عماد زيادة، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة سلوي عثمان، وأخيرًا الفنان حمدي هيكل، وهو قصة الفنان محمد مهران، بينما هو من اخراج محمد عبد السلام، وأشرف علي الكتابة والإخراج المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
موعد عرض مسلسل لؤلؤويبدأ عرض المسلسل على شاشات "ON" في الساعة 7:45 مساء ليكون العرض الأول، فيما يعاد الساعة الثانية صباحًا، والواحدة مساءً، كما يعرض المسلسل على شاشة "ON drama" في تمام الساعة 10 مساءً كعرض أول والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 مساء ويعرض المسلسل عبر شاشة "MBC 1" الساعة 4 عصرا ويعاد الساعة 3 صباحا و8 صباحا وعبر قناة nbc العرق في تمام الساعة 4 عصرا ويعاد الساعة 2 صباحا و10:30 صباحا كما يعرض عبر منصتي "watch it" و"shahid".
أبطال مسلسل لؤلؤويشارك في بطولة المسلسل أبطال كثر بخلاف مي عمر وأحمد زاهر، حيث يشارك في العمل كل من
الفنانة نجلاء بدر، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هيدي كرم، والفنان إدوارد، والفنان عماد زيادة، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة سلوي عثمان، وأخيرًا الفنان حمدي هيكل، وهو قصة الفنان محمد مهران، بينما هو من اخراج محمد عبد السلام، وأشرف علي الكتابة والإخراج المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
قصة مسلسل لؤلؤالمسلسل له قصة مختلفة غير التي قدمتها الفنانة مي عمر طيلة مشوارها الفني القصير، حيث تقدم نفسها كمطربة للمرة الأولى ويحكي العمل عن قصة صعود مطربة شهيرة من البداية الي نهاية النجومية.
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