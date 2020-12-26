الشاعرة رضا أحمد: لا يعجبنى العالم بهمومه الخاصة وأنانيته المفرطة

الشاعرة رضا أحمد تحصلت على أكثر من جائزة عن أعمالها الشعرية، منها جائزة عفيفي مطر، وجائزة الشاعر حلمي سالم في دورتها الأولى، جاءت هنا شهادتها حول تجربتها الشعرية عبر طرح العديد من الأسئلة ومنها ماذا سيضيف الشعر وماذا سيعطي لها؟تقول "دائمًا هناك سؤال يشغلني: ماذا سأضيف للشعر وماذا سيعطيني بالمقابل؟ لا أعني الألقاب التي تصحبنا إلى المقابر وفي قاعات المؤتمرات ولا البريق الذي يذيل أسماءنا في برودة بحث جوجل، ولا أقصد الوصفة الخاصة التي تمتلئ بالدموع في القصائد بسبب تقشير البصل على الأرجح أو التفسيرات المؤلمة لبكائية لا تفنى مع إخلاصنا للفشل؛ أعني (الشاعر فقط) ما صفته ليتحدث إلينا بكل هذه الثقة في حين أننا لا نفعل شيئا لنقاوم ونصدقه في أغلب الأحيان.!وتستطرد رضا "هذه هويتي العجيبة" لا يعرفها جيراني ولا بائعة الخضار على ناصية شارعنا ولا أبي وأمي إلا عندما أحضرت كتابي الأول إلى البيت، أخبرتهم أن هناك حفل حلو أقيم من أجلي وأحضرت معي باقتي ورد، يعلمان جيدًا أن كتابي يحمل الكثير من البهجة والألم لأنه لا يعجبني العالم بهمومه الخاصة وأنانيته المفرطة في عد غنائمه من الحروب وضحاياه المفضلين، ولا أريد أيضًا أن أفرض عالمي على قارئ بل أريد أن أشاركه سيرتي وأخطائي وأيامي العصيبة ومرحي المفخخ ويشاركني ترابه وبراءة دموعه وانحرافاته الغبية واللذة المختبئة في صفعة أو قبلة تلقاها بخوف مفضوح.وتضيف رضا أحمد يعجبني الحب بتشكيلاته الهجومية في لعبة الحياة والمزاح المغصوب على صنع نكات من مأساة أو كراهية لازمة لنتقرب من ذواتنا المحطمة بضمادة ومواساة أو باعتراف أن الألم خطوة واحدة إلى الإنسان المختنق فينا، ويعجبني الحزن الموظف جيدًا في اختراع الموت كوسيلة لإنهاء مشروع، أبي وأمي كانا يعرفان ما يخبئه الكتاب ويخافان عليّ من الاستمرار في ذكره، لكنهما مدحا المحبة التي جعلت الناس يهدونني باقة ورد رغم أنه لا زفاف أقيم لي ولم أمت بعد، هذه المحبة جعلت لحياتي مسرة وطريقًا مختلفًا عن باقي مصائر بنات عائلتي، ولقصائدي المقروءة معنى الورود النادرة في بيتنا.