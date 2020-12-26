رئيس «القابضة للسياحة والفنادق»: تطبيق إلكترونى لحجز زيارات الأماكن الأثرية مطلع 2021 (حوار)

■ كيف أثرت أزمة كورونا على الشركات؟

■ ما التحديات التى تواجه «القابضة» وشركاتها التابعة؟

■ حدثينا عن فرص الاستثمار فى مشروعاتها؟

■ ما مطالبكم من الدولة لتسهيل هذه التحديات؟

■ كم يبلغ حجم الخسائر خلال العام المالى الأخير؟

■ كيف ساهم الوزير هشام توفيق فى حل الأزمات التى تواجه الشركة؟

■ هل ساهمت مبادرات الدولة فى دعم القطاع السياحى ومشروعات الشركة؟

■ هل تم تعديل مجالس الإدارات فى الشركات التابعة بعد تشكيل مجالس الإدارات؟

■ حدثينا عن مستجدات ملف إنهاء المنازعات مع الشركاء من القطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى؟

■.. ومشروعات التطوير فى قطاع الفنادق؟

■ ماذا حدث فى ملف إنشاء فنادق الـ٣ نجوم؟

■ متى سيتم إطلاق التطبيق الإلكترونى للترويج للمقاصد السياحية؟

■ ماذا عن ملف تسوية مديونيات التأمينات؟

■ كم تبلغ المديونيات؟

■ ماذا عن الأراضى غير المستغلة؟

كشفت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للترويج للأماكن الأثرية مطلع ٢٠٢١، ويتيح حجز رحلات اليوم الواحد لزيارتها أو إعداد برامج زيارات خلال ساعات معينة، وتم الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار على فتح الزيارة لأماكن أثرية بعينها حصريًا على هذا التطبيق.وأضافت «حطبة» خلال حوارها مع «الدستور» أنه سيتم الانتهاء من تطوير قصر «مينا هاوس» و«سيمون أرزت» خلال الربع الثالث من ٢٠٢١ والانتهاء من فندق كوزموبوليتان بنهاية العام ذاته.وإلى نص الحوار.- نسبة الإشغالات فى الفنادق حاليًا تتراوح بين ٣٪ و٢٥٪، علاوة على تدنى نسب السياحة الوافدة، والذى أثر على نتائج أعمال شركات السياحة والفنادق بتحقيق صافى خسارة بها.- تتمثل فى عدم وجود سيولة للصرف على التزامات العاملين فى الفنادق والشركات.- لدينا فرص للاستثمار فى مشروع الكونتننتال واستكمال تطوير «شبرد» وأرض «سافوى» بالأقصر و«الفورسيزون» على أرض السلطانة ملك بالأقصر أيضًا، إضافة إلى مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ، و٥٢ فدانًا استثمارًا عقاريًا بالعلمين الجديدة ومشروع الإبراهيمية بالإسكندرية.- لا بد أن يكون القرض بفائدة ٥٪ لاستكمال المشروعات، إلى جانب سداد أصل القرض بالفوائد بعد التشغيل، مع استمرار تأجيل سداد المستحقات من أجل استكمال تطوير الفنادق التاريخية، وإنشاء فنادق الـ٣ نجوم فى ظل أزمة كورونا التى تسببت فى خسائر ضخمة لنا.- الشركة القابضة وشركاتها التابعة حققت صافى خسارة خلال الأربعة أشهر من ١ يوليو حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ مبلغ ٥٢٠ مليون جنيه؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.- وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق حل مشاكل عدة منذ توليه منصبه، حيث رفع صفة النفع العام عن أرض سافوى بالأقصر، وأمر بالتسوية مع وزارة السياحة والآثار لإعادة طرح منطقة الصوت والضوء.. فضلًا عن تسوية مديونيات شركتى التجارة لدى بنك الاستثمار القومى والتأمينات عبر مبادلة الأصول، وحل معظم مشاكل استغلال جزيرة أمون بأسوان وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة.- شركات السياحة تمر حاليًا بأزمة كبيرة للغاية، تسببت فى عدم توافر السيولة، وقرارات الدولة، مثل تأجيل سداد المستحقات، والحصول على جزء من رواتب العاملين من صندوق الطوارئ، وكذلك قروض مبادرة البنك المركزى لصرف رواتب العاملين واستكمال المشروعات القائمة، أحدثت انفراجة كبيرة.- تم تعديل جميع التشكيلات فى الشركات التابعة، وفقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام بتعيين رئيس غير متفرغ وعضو منتدب وممثل واحد من العاملين المنتخبين.- هناك نزاع قضائى مع شركتى «استراكشر» ومصر للسياحة، وهناك مشاكل يتم حلها بتدخل وزير قطاع الأعمال العام مع الوزراء الآخرين من الوزارات المختصة فيما يخص كل منها.سيتم الانتهاء من تطوير فندق سفير دهب، الذى تمتلكه شركة مصر للفنادق فى الربع الأول من عام ٢٠٢١، كما سيتم الانتهاء من تطوير «قصر مينا هاوس» وفرع «سيمون أرزت» ببورسعيد فى الربع الثالث من ٢٠٢١، أما فندق كوزموبوليتان، فسيتم الانتهاء من أعمال تطويره فى نهاية عام ٢٠٢١.- من المستهدف إقامة فنادق ٣ نجوم بجميع المحافظات، فى ظل الفجوة الموجودة بهذه الفئة.- سيتم مطلع العام المقبل، إطلاق تطبيق إلكترونى للترويج للأماكن الأثرية، ويتيح حجز رحلات اليوم الواحد لزيارتها أو إعداد برامج زيارات خلال ساعات معينة، وتم الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار على إمكانية فتح الزيارة لأماكن أثرية بعينها حصريًا على هذا التطبيق.- نعمل على الانتهاء من إجراءات تسوية مديونيات الشركات التابعة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.- اتفاق التسوية شمل سداد ١٠٪ فقط من فوائد الديون ومبادلة أصل المديونية بأصول عقارية، وإجمالى المديونية بنسبة الفوائد المسددة يبلغ ١٤٠ مليون جنيه وهذه المديونيات والفوائد تتضمن ١١ مليون جنيه لشركة الأزياء الراقية، و١٢٩ مليون جنيه لشركة صيدناوى وبيع المصنوعات التابعتين للشركة القابضة.- تم تغيير تخصيص عدد من الأراضى بالشركات التابعة لاستغلالها بشكل أمثل.ما مدى تأثير قرارات الرئيس على إنجازات الشركة؟- أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على قراراته ودعمه لقطاع السياحة والعمالة غير المنتظمة لعبور الأزمة، والنهضة التى تتم فى مصر فى جميع المجالات، والتى سيكون لها أثر كبير على تنمية الموارد البشرية والمالية والانتعاش الاقتصادى وسيعود على جميع المواطنين بالخير.