ديمة محمود: الشعر قط أليف ولعوب

تقول الشاعرة ديمة محمود مبدئيًا لا أحب أن أكتب كتابة أدبية عن الشعر، فالكتابات ذات الصنعة الأدبية عن الشعر تحمل صبغة من التكلف واللزوجة والمبالغة التي لا حاجة للشعر الحقيقي الذي يعبرعن نفسه بها.وتذهب ديمة إلى تأكيد أن الشعر فعل تخييل ذهني وربما مرئي عن كل شيء، الحقيقة والخيال، عن الحياة عن الذات عن الطبيعة عن تجاربنا وحتى تطوره هو نتاج تجاربنا وعلاقتنا بشرًا وكائنات وأشياءً بكل ما يحيط بنا. البعد الرؤيوي الذي أعتقد أنه بعد مهم في النص هو في رأيي امتداد حتمي لتفاعل التراكم المعرفي مع كل ذلك.تلفت ديمة أحمد إلى أن الشعر أبو الفنون، لأنه ابن اللغة واللغة ابنته، وهو ابن التجربة والتجربة ابنته، وهذا ببساطة لأنه مسرح كبير للذات والواقع معًا، وبالرغم من أننا نقتل أباءنا علنًا أو ضمنيًا إلا أن الشعر يكاد يكون الأب الوحيد الذي يخلع نفسه من أبوته ليعود طفلًا غجريًا بكرًا مستقلًا ويجري ما يجري من الفنون منطلقًا في سِككه الخاصة مستدلًا طريقه وطريقته.تضيف ديمة "الشعر العجينة المدلَّلة للغة والصمت، المد والجزر، والزحف والهروب من وإلى دوائر الرؤية وأطياف الصحو والنوم والمراوحة بين طفليّة باكرة وأخرى متأخرة جديدة وشخوص عديدة لا تستقر ولا تهدأ.وأوضحت ديمة الشعر هو مركب النجاة الذي لا يزال ينقلني بين مفاجآت الأشياء ووداعة المتناقضات وانجلاءات متكررة ومستمرة للذات وشعلة كبيرة تنير لي الطريق لرؤية نفسي ورؤية الآخر بكل الألوان والصخب والتناقضات.وتستطرد الشعر لم يغلبني على الأشياء فقط الشعر غلبني على ذاتي ليس مرة ولا مرتين ولا مرات معدودة، بل دومًا لأكون على الدوام في في حالة لعب واشتباك أقرب لألم اللذة ولذة الألم تأخذني باستمرار للمعرفة الجديدة والحرية الجديدة في كل مرة.هل أنا الذي التي في قصيدتي، ربما أحيانًا لكن الأكيد أنني أنا كثيرون وكثيرات وأنني لست واحدة ولا واحدًا، وهذه هي الغواية، العظمة والجبروت اللذيذ والنعومة المنيعة لفعل الشعر حين يمسح مرآتك ويناديك لتتعرّى وتعرّي ثم تتقنّع وتقنّع الأشياء وتعيد الكرّة.وتختم ديمة محمود حديثها بأن الشعر قط أليف ولعوب يحلو له أن يناغشك في أوقات غير محسوبة وحتى وأنت منشغل عنه وهو في نفس الوقت يفهم رسائلك الضمنية باستنفادك النفسي للتجاوب معه او تعاطيه أوقات الحزن أو العكس.