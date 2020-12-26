ديمة محمود: الشعر قط أليف ولعوب
السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:47 م
خالد حمادطباعة
تقول الشاعرة ديمة محمود مبدئيًا لا أحب أن أكتب كتابة أدبية عن الشعر، فالكتابات ذات الصنعة الأدبية عن الشعر تحمل صبغة من التكلف واللزوجة والمبالغة التي لا حاجة للشعر الحقيقي الذي يعبرعن نفسه بها.
وتذهب ديمة إلى تأكيد أن الشعر فعل تخييل ذهني وربما مرئي عن كل شيء، الحقيقة والخيال، عن الحياة عن الذات عن الطبيعة عن تجاربنا وحتى تطوره هو نتاج تجاربنا وعلاقتنا بشرًا وكائنات وأشياءً بكل ما يحيط بنا. البعد الرؤيوي الذي أعتقد أنه بعد مهم في النص هو في رأيي امتداد حتمي لتفاعل التراكم المعرفي مع كل ذلك.
تلفت ديمة أحمد إلى أن الشعر أبو الفنون، لأنه ابن اللغة واللغة ابنته، وهو ابن التجربة والتجربة ابنته، وهذا ببساطة لأنه مسرح كبير للذات والواقع معًا، وبالرغم من أننا نقتل أباءنا علنًا أو ضمنيًا إلا أن الشعر يكاد يكون الأب الوحيد الذي يخلع نفسه من أبوته ليعود طفلًا غجريًا بكرًا مستقلًا ويجري ما يجري من الفنون منطلقًا في سِككه الخاصة مستدلًا طريقه وطريقته.
تضيف ديمة "الشعر العجينة المدلَّلة للغة والصمت، المد والجزر، والزحف والهروب من وإلى دوائر الرؤية وأطياف الصحو والنوم والمراوحة بين طفليّة باكرة وأخرى متأخرة جديدة وشخوص عديدة لا تستقر ولا تهدأ.
وأوضحت ديمة الشعر هو مركب النجاة الذي لا يزال ينقلني بين مفاجآت الأشياء ووداعة المتناقضات وانجلاءات متكررة ومستمرة للذات وشعلة كبيرة تنير لي الطريق لرؤية نفسي ورؤية الآخر بكل الألوان والصخب والتناقضات.وتستطرد الشعر لم يغلبني على الأشياء فقط الشعر غلبني على ذاتي ليس مرة ولا مرتين ولا مرات معدودة، بل دومًا لأكون على الدوام في في حالة لعب واشتباك أقرب لألم اللذة ولذة الألم تأخذني باستمرار للمعرفة الجديدة والحرية الجديدة في كل مرة.
هل أنا الذي التي في قصيدتي، ربما أحيانًا لكن الأكيد أنني أنا كثيرون وكثيرات وأنني لست واحدة ولا واحدًا، وهذه هي الغواية، العظمة والجبروت اللذيذ والنعومة المنيعة لفعل الشعر حين يمسح مرآتك ويناديك لتتعرّى وتعرّي ثم تتقنّع وتقنّع الأشياء وتعيد الكرّة.
وتختم ديمة محمود حديثها بأن الشعر قط أليف ولعوب يحلو له أن يناغشك في أوقات غير محسوبة وحتى وأنت منشغل عنه وهو في نفس الوقت يفهم رسائلك الضمنية باستنفادك النفسي للتجاوب معه او تعاطيه أوقات الحزن أو العكس.
وتذهب ديمة إلى تأكيد أن الشعر فعل تخييل ذهني وربما مرئي عن كل شيء، الحقيقة والخيال، عن الحياة عن الذات عن الطبيعة عن تجاربنا وحتى تطوره هو نتاج تجاربنا وعلاقتنا بشرًا وكائنات وأشياءً بكل ما يحيط بنا. البعد الرؤيوي الذي أعتقد أنه بعد مهم في النص هو في رأيي امتداد حتمي لتفاعل التراكم المعرفي مع كل ذلك.
تلفت ديمة أحمد إلى أن الشعر أبو الفنون، لأنه ابن اللغة واللغة ابنته، وهو ابن التجربة والتجربة ابنته، وهذا ببساطة لأنه مسرح كبير للذات والواقع معًا، وبالرغم من أننا نقتل أباءنا علنًا أو ضمنيًا إلا أن الشعر يكاد يكون الأب الوحيد الذي يخلع نفسه من أبوته ليعود طفلًا غجريًا بكرًا مستقلًا ويجري ما يجري من الفنون منطلقًا في سِككه الخاصة مستدلًا طريقه وطريقته.
تضيف ديمة "الشعر العجينة المدلَّلة للغة والصمت، المد والجزر، والزحف والهروب من وإلى دوائر الرؤية وأطياف الصحو والنوم والمراوحة بين طفليّة باكرة وأخرى متأخرة جديدة وشخوص عديدة لا تستقر ولا تهدأ.
وأوضحت ديمة الشعر هو مركب النجاة الذي لا يزال ينقلني بين مفاجآت الأشياء ووداعة المتناقضات وانجلاءات متكررة ومستمرة للذات وشعلة كبيرة تنير لي الطريق لرؤية نفسي ورؤية الآخر بكل الألوان والصخب والتناقضات.وتستطرد الشعر لم يغلبني على الأشياء فقط الشعر غلبني على ذاتي ليس مرة ولا مرتين ولا مرات معدودة، بل دومًا لأكون على الدوام في في حالة لعب واشتباك أقرب لألم اللذة ولذة الألم تأخذني باستمرار للمعرفة الجديدة والحرية الجديدة في كل مرة.
هل أنا الذي التي في قصيدتي، ربما أحيانًا لكن الأكيد أنني أنا كثيرون وكثيرات وأنني لست واحدة ولا واحدًا، وهذه هي الغواية، العظمة والجبروت اللذيذ والنعومة المنيعة لفعل الشعر حين يمسح مرآتك ويناديك لتتعرّى وتعرّي ثم تتقنّع وتقنّع الأشياء وتعيد الكرّة.
وتختم ديمة محمود حديثها بأن الشعر قط أليف ولعوب يحلو له أن يناغشك في أوقات غير محسوبة وحتى وأنت منشغل عنه وهو في نفس الوقت يفهم رسائلك الضمنية باستنفادك النفسي للتجاوب معه او تعاطيه أوقات الحزن أو العكس.