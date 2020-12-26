شاكر: حصلنا على 200 مليون جنيه لتطوير «الدقهلية للغزل والنسيج»

■ بداية.. كيف ترى خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج؟

■ ما التحديات التى واجهتك منذ أن بدأت العمل بالشركة القابضة؟

■ هل هناك إجراءات أخرى تم اتباعها داخل الشركة؟

■ ماذا عن خطة الاستفادة من الأصول غير المستغلة؟

■ كم حجم المديونيات التى كانت على الشركة؟

■ ماذا عن إنتاج شركة الدقهلية؟

■ وماذا عن خطة تطوير المصانع؟

■ ما المنتجات التى سيتم إنتاجها فى مصانع الشركة؟

■ ما المستهدف من خطة التطوير؟

■ متى سيتم البدء فى الإنتاج؟

■ ما الشركات التى تم دمجها معكم؟

■ ما خطة تسويق المنتجات؟

حدثنا عن تأثير التطوير على نتائج أعمال الشركة؟

قال الدكتور أحمد شاكر، رئيس شركة الدقهلية للغزل والنسيج، إن قطاع الأعمال يخوض تجربة قوية لأول مرة لتطوير صناعة الغزل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن هناك خطة تطوير تستهدف «الماكينات» القديمة واستبدال التالف منها بأخرى جديدة، فضلًا عن إدخال بعض الماكينات الحديثة ضمن خطة العمل. وأوضح «شاكر»، فى حواره لـ«الدستور»، أن تكلفة الماكينات الجديدة تصل إلى ٢٤ مليون دولار، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٨٠ مليون جنيه على المبانى الخاصة بالشركة، مضيفًا: «الخطة الجديدة التى تتبعها الشركة تستهدف التحول إلى الربحية، بحيث يتم إنتاج أكثر من ٤٠ ألف قطعة يوميًا».وتحدث رئيس «الدقهلية للغزل والنسيج» عن التغييرات التى حدثت فى الشركة بعد اتباع السياسة الجديدة، وذلك عن المخزون الموجود لديها من الملابس وأنواعها وكذلك عن خطة التصدير والمستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة.- هى تجربة قوية يخوضها قطاع الأعمال لأول مرة بتوجيهات من رئاسة الجمهورية، وأرى أن فكر القطاع الخاص مختلف تمامًا عن الدراسات الأكاديمية فى الإدارة، ولذلك بدأنا العمل بفكر جديد، وهناك خطة واضحة وجيدة، واستعانت الشركة القابضة للغزل بشركة وارنر الأجنبية للمرة الأولى، كونها شركة لها اسم فى المجال العالمى، ودرسنا أوضاع وأحوال الشركات.اطلعنا على مشاكل السنوات السابقة وتفاعلنا معها ووجدنا أن هناك مخازن ممتلئة بالمنتجات إلى جانب إهمال تطوير الماكينات لفترات طويلة جدًا، وحصرنا الأموال التى سيتم إنفاقها على مشروع التطوير، وتم صرف ميزانية بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه، أنفقنا منها ٨٠ مليون جنيه فقط على المبانى.- تمويل الشركات معتمد على الشركة القابضة، وحاولنا تغيير ذلك باتباع سياسة جديدة، وهى أن يدفع العميل أولًا مثلما يفعل القطاع الخاص، كما أن الإمكانيات والطاقة البشرية داخل قطاع الأعمال كبيرة جدًا، إلى جانب أن الخبرات فى هذا القطاع متوفرة إلى حد ما، فنحن لدينا الماكينات والمواد الخام والعمالة، وبالتالى نحن فى حاجة إلى الفكر أو الإدارة لتكتمل المنظومة.وبدأنا العمل على الاقتداء بالنماذج الناجحة فى الشركات الأخرى ونقل الخبرات والأفكار الإدارية المتواجدة بالشركات الكبرى، وحددنا هوية الشركة بعدما كانت بدون اسم، وأصبحت هناك ثقافة المؤسسة الواحدة.- بالتأكيد تم توحيد الهيكل الإدارى بالشركة بعد انعزال الإدارات وفصلها عن بعضها، وعملنا على عدة محاور، فى مقدمتها المحور الإدارى، والذى يتميز بنظامه ولائحته، ومن ثم عملنا على محور الإنتاج والمخزون والمبيعات معًا، لأنه لا يمكن فصلها عن بعض، وبالتالى كان يجب تشغيل الطاقات البشرية الموجودة، وهناك ملايين موجودة فى المخازن، وليست هناك مؤسسة تسعى للنجاح وتترك هذه الأموال فى المخازن، لأن المخزون يفقد قيمته السوقية عامًا بعد آخر، وعند التصرف فيه يجب بيعه بسعر اليوم، خاصة فى مجال الغزل والنسيج والملابس، والذى يستدعى التخلص من المخزون فى كل المواسم، وبالتالى دورة حياة القطاع الخاص أسرع من قطاع الأعمال، ويجب على شركات الغزل والنسيج مواكبة خطوط الموضة فى العالم والسوق المحلية والتخلص من المنتجات القديمة.- الخطة تعتمد على شقين: جزء من الدولة والجزء الثانى تتم تسوية المديونيات، التى كانت على الشركة، ولدينا أصول غير مستغلة بدأنا فى استغلالها جيدًا.. وإجمالى مساحة الشركة ١٠٠ فدان، والمساحة غير المستغلة حوالى ٥٠ فدانًا، وبدأنا فى استغلالها من خلال بيعها لتسوية المديونيات وسداد الجزء منها لتمويل مشروع التطوير.- ١٢٨ مليون جنيه لبنك الاستثمار، والتأمينات ١٠٥ ملايين جنيه، وأجرينا مبادلة بالأراضى حتى لا تكون علينا مديونيات، ومشروع التطوير عبارة عن قرض من القابضة، ولدينا محطة معالجة مياه تكلفتها ٣٣ مليون جنيه، وسعينا لكى تكون لدينا مصبغة، وكانت لدينا مجموعة من المبانى بالمواصفات التى تم تحديدها للأنشطة، وسيتم إجراء صيانة لها بالشكل المطلوب لخطوط الإنتاج.- لدينا مصنع للغزل طاقته الإنتاجية حوالى ٢٠ طنًا يوميًا، وعندما تسلمت العمل كان الإنتاج الشهرى حوالى ٣٨ طنًا، ووصلنا خلال ٤ شهور لـ١١٧ طنًا كإنتاج شهرى، ووصلت المبيعات إلى ٣٠ طن غزل بسبب ظروف كورونا، ووصلت المبيعات فى شهر سبتمبر إلى ١٠٩ أطنان من الغزل، وهذا رقم كبير، وبالنسبة للأنشطة الأخرى فيوجد لدينا نشاط ثانٍ وهو نشاط «التريكو» للملابس الداخلية، وثالث نشاط هو تفصيل القماش، حيث يوجد لدينا مجمع متكامل يبدأ من الاستعانة بشعر القطن من المحلج حتى يصل إلى مرحلة القماش.- سيتم تطوير مصنع الغزل والاستعانة بماكينات من مصانع أخرى لدى الشركات التى سيتم وقف النشاط فيها، ونستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ٢٠ طنًا يوميًا بدلًا من ١٠ حاليًا، وبالنسبة لنسيج «التريكو» فهناك حاليًا ٢٠ ماكينة، وبعد التطوير ستكون هناك ١١٧ ماكينة فى هذا النشاط، وبالنسبة للمصبغة فهى تنتج يوميًا من طن إلى طن ونصف الطن تقريبًا، ونعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية اليومية بها، بحيث تتم صباغة حوالى ٢٠ طنًا ولدينا ٥ ماكينات صباغة سنحاول زيادتها إلى ٢٠ ماكينة، ونستهدف فى الخطة ٤٠٥٠٠ قطعة أو طقم يوميًا.- ستكون لدينا منتجات «الأندر وير والليكرا»، من خامات مثل القطن والفسفور، ولا بد أن نستخدم قطن «كومبكت»، وهو ما ستوفره لنا الشركة القابضة، ونستهدف تصدير من ٧٥ إلى ٨٠٪ من إنتاجنا، وسنستخدم الشعار الموجود لدينا وهو القطن مصرى، ونحن لدينا المقومات الجيدة للتصدير، وحصلنا على شهادة الأيزو وعلامة القطن المصرى، ونسعى للحصول على الأيكو، وهى كلها مستلزمات تصدير، ومن أجل أن تكون متواجدة فى السوق الأوروبية لا بد أن تكون لديك هذه المقومات.- زيادة الطاقة الإنتاجية ٧ أو ١٠ أضعاف، وبالنسبة لـ«مكن» التفصيل، فسيكون هناك مبنى ٣ أدوار مساحته ٢١ ألف متر والدور الواحد ٧ آلاف متر، وإجمالى المساحة ٢١ ألف متر والمبنى موجود، وسيتم إجراء صيانة له، وبالنسبة لتكلفة جميع المبانى لدينا تصل إلى ٨٠ مليون جنيه، بينما «المكن» الجديد تكلفته ٢٤ مليون دولار، وبالنسبة «للتفصيل» فلدينا ٤٨٠ ماكينة، والتطوير «مكن زيرو ديجيتال برنت» وستتم زيادة «المكن» إلى ١٢٠٠ ماكينة.- خلال أقل من ٦ أشهر سيتم الانتهاء من الإنشاءات وصيانة المبانى بالكامل، وهناك توصيات بالنسبة للمكن واجتمعنا مع الموردين، وندرس فنيًا الأفضل من أجل المنافسة، وهناك ماكينات تم التعاقد عليها بالفعل، ومن المقرر أنه يتم فتح الاعتماد لها وتوريد الماكينات بحيث يتم تركيبها مع انتهاء الإنشاءات، وسيبدأ الإنتاج بعد عام من الآن، أى نهاية ٢٠٢١ القادم.- هناك بعض المصانع، التى دمجت بالفعل، ومنها مصنع دكرنس وأجا منذ فترة طويلة، وبالنسبة لمصنع ميت غمر فسوف يتم دمجه مع مجموعة شبين الكوم، كونه مصنعًا متخصصًا فى الغزل، بينما مصانع التفصيل اندمجت معنا وانتقلت ماكيناتها إلينا، وفيما يخص المبيعات فهناك أنشطة مستمرة تعود بدخل على الشركة.- سنصدر ٧٥٪ من المنتجات، والتسويق سيكون مسئولية متخصص فى الشركة القابضة، سيكون مسئولًا عن دراسة السوق وتسويق منتجاتنا من أول الغزل حتى المنتج النهائى، وتوجد لجنة للتسويق فى القابضة هى المسئولة عن تسويق جميع المنتجات.- بعد التطوير نتوقع أن تتراجع المصاريف، ونتوقع أيضًا أن توجد ربحية فى السنة التى تليها، أى عقب ٣ سنوات سيتم التحول إلى الربحية من الخسارة، وزادت المبيعات من ١.٨ إلى ٨ ملايين جنيه، ولدينا مخزون كبير من الملابس بولو شيرت وتيشرت والبيجامة بخلاف القمصان