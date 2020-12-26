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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع المخلفات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:27 م
جهود الوحدات المحلية
جهود الوحدات المحلية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أعمال النظافة اليومية بقرى ومدن المحافظة.

رفعت الوحدات المحلية بمركز سمنود ١٠ أطنان من القمامة، بينما رفعت الوحدة المحلية لقرية أبوصير ٥ أطنان من القمامة من الطريق العام أبوصير الناصرية، وكذلك رفعت الوحدة المحلية لقرية الراهبين ٥ أطنان من القمامة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة زفتى حملة نظافة موسعة شملت كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ومسح الطرق العامة الرئيسية ومنطقة السوق، ورفع ناتج قص وتقليم الأشجار، بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بالشوارع.

وفي مدينة كفر الزيات، شنت رئاسة المدينة حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ومسح الطرق من مناطق (حي حسيبة - حي عفيفي - البربري - ميدان عرابي - شارع الجيش من المطافئ حتى الثانوي العسكري - السوق)، ورفع ناتج قص وتقليم الأشجار بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بشوارع مدينة كفر الزيات.

وفي ذات السياق، شنت إدارة النظافة بحي ثان المحلة الكبرى حملة نظافة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وكنس وغسيل الأرصفة والطرقات بالعديد من مناطق الحي، ومنها(سكة زفتى - كوبري الفريق رضا حافظ - شارع البحر - مدخل المدينة - سكة طنطا)، وجار العمل في جميع أنحاء الحي تباعًا، وذلك بمشاركة عمال وسائقين ومعدات الحي.

وفي حي ثان طنطا، قامت حملة نظافة موسعة منذ الصباح الباكر، حيث تم كنس الشوارع ورفع مخلفات القمامة من (شارع الحلو - شارع توت عنخ آمون - بجوار مدرسة النسيجية- شارع سعيد - شارع الفالوجا - شارع لقمان الحكيم)، بجانب رفع القمامة من نقاط التجميع بنطاق الحي، ومازال العمل مستمرًا في جميع شوارع الحي من خلال الورديات المتتالية.

وفي مركز ومدينة السنطة، نفذ عمال النظافة حملة على مناطق (الطريق السريع السنطة طنطا - الوحدة المحلية بشبراقاص - طريق المعهد الديني - منطقة الساعي - الكنيسة) بالسنطة، وكذلك نظافة (مدخل قرية بلاي التابعة لوحدة ميت يزيد - طريق مسهلة السنطة الداخلي الموازي لشريط السكة الحديد- طرق الوحدة المحلية بالجميزة - طريق الجعفرية القنطرة - طريق كفر كلا الباب السنطة - طريق كفر كلا الباب كفر قرطام -طريق القرشية شبشير الحصة).

وشدد الدكتور طارق رحمى على رؤساء الأحياء والمدن باستمرار أعمال النظافة بجميع أرجاء المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة.

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