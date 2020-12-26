شهادات لـ 5 شاعرات مصريات عن الشعر: «الفرح المختلس»

الشعر هو ذلك "الفرح المختلس"، البيان الأول والأخير للتمرد على سطوة وتقويض القبيلة، الجنون الذي نحبه وندركه.في هذا الملف يضم 5 شهادات لشاعرات يروين تجربتهن مع الشعر وماذا يعني وضرورة وأهمية الشعر في اللحظة الراهنة.تقول ديمة محمود عن الشعر إنه "قط أليف ولعوب".فيما تقول رضا أحمد "أسناني تتكسر حين أقول مايؤلمني".وتسأل حبية الزين "من أين يأتي الشعر؟".وتشير رشا أحمد إلى "أنه بين الحياة والموت".وتختم ياسمين صلاح بالتاكيد على قرابة الشعر من الفلسفة وتجاورهما.