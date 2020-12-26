قيادات «مصر للأسمنت المسلح» بعد الدمج: نستهدف حجم أعمال بـ5 مليارات جنيه



كشف المهندس نشأت مرسى، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن خطط ومشروعات الشركة للفترة المقبلة، خلال لقاء مع «الدستور» ضمن سلسلة حوارات وتقارير مطولة تعدها عن إنجازات قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة حجم الأعمال خلال العام المالى ٢٠٢١ ٢٠٢٢ إلى ٣ مليارات جنيه على أن تتم مضاعفة حجم العمل بالشركة خلال ٣ سنوات مقبلة إلى ٥ مليارات جنيه، حيث تستهدف الشركة الاستفادة من الطاقات البشرية والمعدات الموجودة فيها.

وأوضح «مرسى» أنه سيتم العمل على تطوير الورش الإنتاجية فى الشركة ومحطات الحلقات الخرسانية، وكذلك ورش الألومنيوم والنجارة وتصنيع المنتجات الخرسانية بكل أنواعها للاستفادة من العمالة المدربة بالشركة، وزيادة إنتاج هذه الصناعات يؤدى إلى توفير التمويل اللازم لهيكلة المعدات وتطويرها، مشيدًا بدعم المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومساهماته فى حل الأزمات التى تواجه الشركة ودعمه لتوسيع حجم الأعمال.

وقال المحاسب سيد عبدالعظيم، العضو المنتدب للشئون المالية والموارد البشرية، إن الشركة تعمل على إنهاء الأزمات التمويلية بالمشروعات والتواصل مع العملاء لإنهاء الأزمات المشتركة عن طريق خطة هيكلة جديدة لمواقع التنفيذ.

وأشار إلى أنه ستتم زيادة حجم العمل المتاح بالمشروعات القومية، خاصة مشروعات البنية التحتية لما تتميز به الشركة من مقومات تتيح لها التميز فى هذه المناقصات.

وأكد عبدالعظيم أنه ستتم إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لمواقع الشركة، للنهوض بها والاستفادة من طاقاتها وتطويرها.

وأشار إلى حرص الشركة على استمرار تنفيذ الدورات التدريبية للعمالة فى كل تخصص، وكذلك التدريبات التحويلية للوظائف المختلفة.

فيما قال المهندس سرى سليمان، رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذى، إن قرار دمج شركتى القاهرة للمقاولات العامة ورولان، تحت مظلة «مصر للأسمنت المسلح»، يسمح بخلق كيان قوى قادر على منافسة القطاع الخاص.

وأضاف أن الشركة من أقدم الشركات فى صناعة الإنشاء بمصر والشرق الأوسط، حيث أسسها طلعت باشا حرب سنة ١٩٣٨ كشركة مساهمة مصرية، وحاليًا أصبحت شركة تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد أن الشركة تقدم كل أعمال الإنشاءات والمقاولات والأشغال العامة كإنشاءات المصانع والمبانى العامة، والفنادق والمرافق والإسكان، ومحطات المياه والصرف الصحى والكهرباء والمطارات والطرق، وأرصفة الموانئ البحرية، والسدود، والكبارى والقرى السياحية، والوحدات سابقة التجهيز والمنتجات الخرسانية والمعدنية وغير ذلك من أعمال المقاولات والتشييد والبناء للمشروعات العامة، وكذلك أعمال التصميم والرسومات الهندسية التى يعهد بها إليها أو تستلزمها أعمالها.

وأشار «سليمان» إلى أن الشركة هى إحدى الشركات الرائدة فى مجال التشييد، وساهمت على مدى ٧٨ عامًا فى العديد من المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية، وأهمها مشروع السد العالى ومحطات توليد الكهرباء وصوامع الغلال ومحطات الصرف الصحى وتنقية مياه الشرب والخزانات الأرضية والعلوية ومصانع الغزل والنسيج بكل أنحاء الجمهورية ومصانع الأسمنت ومصانع أخرى كثيرة وأعمال الطرق والكبارى والأنفاق.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة نفذت أجزاءً من الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى، وأنشأت العديد من المبانى الرياضية وحمامات السباحة والإنشاءات البحرية والمبانى العامة والمدارس والمعاهد والجامعات والقرى السياحية والفنادق ودور المحاكم.

وأضاف أن الشركة شيدت العديد من المشروعات فى الدول العربية والإفريقية، وهى السعودية والكويت والإمارات وعُمان والعراق وليبيا والسودان وإثيوبيا وجيبوتى.

وأشار «سليمان» إلى امتلاك الشركة مصانع لإنتاج الطوب الأسمنتى والبلاط والمنتجات الخرسانية وورش النجارة والأشغال المعدنية والألومنيوم والخرسانة الجاهزة فى محطات ميت غمر والعاشر من رمضان.

وأكد أن قطاع التصميم والاستشارات الهندسية بالشركة يقوم بأعمال التخطيط والتصميم والمراجعة والمعاينة الفنية على أعلى مستوى.

فيما قال المهندس أشرف محمود، العضو المنتدب، إن مشروعات الشركة الجارية تتمثل فى مشروعات صرف صحى بمحافظات الغربية والدقهلية والمنوفية والبحيرة وبنى سويف بمليار ونصف المليار جنيه، إلى جانب مشروعات تطوير عقارى بمليار جنيه، إضافة إلى مشروعات شبكات ومحطات صرف صحى تجمع قرى ديرب نجم، أبوعيد، وصهبرة، ومنشأة صفوت، وتل القاضى، وعزبة الوقف، إضافة إلى مشروع جوهرة كورنيش النيل «برج سكنى البانسيه رقم ٣»، وإنشاء جراج دورين ببرج اللوتس، ومشروعات الصرف الصحى بكفر عامر رضوان، وكفر منصور فى مركز كفر شكر محافظة القليوبية.

وأكد رئيس الشركة أن من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها أعمال مجمع الورش الحرفية بجنوب مدينة المستقبل، ومشروع محطة رفع مياه بمنطقة سيدى عبدالقادر بالإسكندرية وشبكات صرف صحى بهنايا بمحافظة الشرقية.

وأوضح أنه من ضمن المشروعات أيضًا عمارات الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء عدد ٣٣ عمارة بإسكان ٦ أكتوبر «المرحلة الثانية» بدهشور، كومباوند عدد ٩ عمارات بالحى السادس بمدينة هليوبوليس الجديدة، إسكان جمصة «عدد ١٠ عمارات مشروع تغذية مدينة هليوبوليس الجديدة بمياه الشرب»، روافع وخط ناقل محطة صرف صحى ميت العامل، أعمال مرافق الحى السياحى بمدينة المنيا الجديدة، مرافق الأحياء ٥ و٦ و٨ بمدينة برج العرب الجديدة، توسعات محطة الصرف الصحى سنهور- الفيوم، ومحطة مياه وشبكات بقرى ميت غمر فى الدقهلية، ومرافق الظهير الصحراوى بمركز أطفيح فى الجيزة.

كذلك مشروع إنشاء عدد ٧ عمارات فى الشروق، وإنشاء ٦ عمارات بحدائق أكتوبر و٧ عمارات تقسيم الأمل بالمعراج، ومشروع هليوبوليس الاستثمارى، وإنشاء عدد ١٠ عمارات بحدائق أكتوبر، وإنشاء برجى «١٠٠٩٥ و١٠٠٩٦» بالمعراج فى المقطم، ومشروع القلج الاستثمارى.

وأشار إلى أنه من ضمن المشروعات استكمال وتأهيل محطة معالجة عرابة أبوالدهب فى سوهاج، وإنشاء ٢ برج سكنى رقمى «١٥٧ و١٦٠» بلوك رقم ١٥ فى المعادى فالى، وإنارة جبانات أرض ١١٠ أفدنة، واستكمال تنفيذ مشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية المحامدة البحرية- وعدد ٦عمارات سكنية بمشروع معادى فيو الشروق، وإنشاء عدد ٥ عمارات سكنية تقسيم الواحة بلبيس، تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية المزالوة بمركز سوهاج، استكمال خطوط الطرد لعرابة أبوالدهب وأبوعزيز.

وأوضح أن من ضمن المشروعات تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية الزاوية بمركز أسيوط، عدد ٤ عمارات بالمجاورة العاشرة بالمعراج، تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية «المحاسنة- القرعان- بيت داود» بمركز جرجا محطة معالجة قرية ديبج مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، عدد ٢ عمارة سكنية بمدينة دجلة، عدد ٢ عمارة بتقسيم المستقبل بالمقطم.

وأكد أنه من ضمن المشروعات إنشاء ٤ عمارات فى زهراء المعادى، ومشروع الصرف الصحى بشبرامنت نزلة الأشطر- زاوية أبومسلم، والصرف الصحى بمدينة الحمام بمرسى مطروح ومحطة مياه أبوالنمرس والعداية، والصرف الصحى بالجمالية، والصرف الصحى بمنشأة القناطر، مجمع محاكم أسيوط، تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية شطب بمركز أسيوط.

