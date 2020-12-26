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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1403 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:16 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 169 ألفا و472 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1379 حالة.
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية - التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس - بلغ 11 ألفا و124 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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