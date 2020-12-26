«العاملين بالصحافة»: غرفة عمليات لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

قررت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، برئاسة مجدي البدوي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإجراءات الاحترازية داخل منشآت العمل لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال التواصل مع أعضاء اللجان النقابية داخل المنشآت الخاصة بالمؤسسات والوزارات.كما طلب البدوي من أعضاء اللجان النقابية، أيضًا، متابعة الحالات المصابة من العمال والموظفين سواء داخل المستشفيات أو بالعمل المنزلي للاطمئنان عليهم ومساعدتهم في حالة طلب المساعدة.وشدد البدوي، على أن العالم يعيش الآن حالة استثنائية، خاصة العمال بسبب تفشي هذا الفيروس اللعين، ما يستوجب على التنظيمات النقابية عدم التخلي عن العمال في هذه الظروف.