مدرسة تحرق طفلة في حضانة بالغربية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو لطفلة عمرها عامين، تروي تفاصيل حرقها بإحدى الحضانات في قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.وقالت الطفلة «حنين» إن مدرسة الحضانة عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة وهو ما تسبب في حدوث حروق باليد اليمنى واليسرى.وأثار الفيديو غضب واستياء بين الأهالي، مطالبين بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.