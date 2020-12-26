رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدرسة تحرق طفلة في حضانة بالغربية (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:44 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو لطفلة عمرها عامين، تروي تفاصيل حرقها بإحدى الحضانات في قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وقالت الطفلة «حنين» إن مدرسة الحضانة عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة وهو ما تسبب في حدوث حروق باليد اليمنى واليسرى.

وأثار الفيديو غضب واستياء بين الأهالي، مطالبين بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

وزير التعليم يعلق على دعوات «تأجيل الامتحانات» ويوجه رسالة للطلاب

الرئيس يوجه بالبدء في تطوير مشروع الـ1000 قرية يناير المقبل

«أنقذوا الناس».. الباز يدعو الأطباء لنشر نصائحهم عن كورونا على مواقع التواصل

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير

مانشستر سيتى يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

منتخب الجزائر تحت 17 عاما يواجه السنغال استعدادا لكأس شمال أفريقيا

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة

أمسية شعرية غنائية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..الليلة

صدور كتاب معلقة الأضداد للناقد كمال أبو ديب