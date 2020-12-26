إبراهيم قنديل رئيس «الدلتا لحليج الأقطان»: إنشاء 7 محالج.. ومنظومة تداول متطورة لتجارة القطن

■ ماذا عن خطة تطوير الشركة؟

■ ما أبرز ملامح تطوير منظومة شركات ومصانع الغزل والنسيج؟

■ تنظيم تداول تجارة القطن بحاجة لمزيد من الضبط والتطوير.. ما تعليقك؟

■ ما تفاصيل خطة دمج المحالج؟

■ ما معايير توزيع المحالج الجديدة على محافظات الجمهورية؟

■ ما المحافظة التى تتصدر قائمة زراعات القطن؟

■ هل نحتاج للتوسع فى زراعة القطن؟

كشف المهندس إبراهيم قنديل، رئيس شركة الدلتا لحليج الأقطان إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، عن الخطوط العريضة لخطة تطوير وتحديث قطاع حليج وتداول تجارة الأقطان، وأبرزها إنشاء ٧ محالج جديدة ليتسنى للقطن المصرى العودة للريادة العالمية. وأضاف، خلال حواره مع «الدستور»، أن شركات قطاع الأعمال تستحوذ على ٧٠٪ من حليج القطن فى السوق المصرية.وأوضح «قنديل» أنه سيتم دمج شركات الحليج والتجارة فى كيان واحد لتطوير المنظومة، مشيرًا إلى أن محافظة كفرالشيخ تتصدر قائمة المحافظات المصرية فى زراعة القطن، مشيرًا إلى أن نسبة الانتهاء من تنفيذ إنشاءات ثلاثة محالج جديدة خلال العام الحالى تصل إلى ٩٠٪، إلى جانب إنشاء محلج جديد فى المنطقة الصناعية ببلطيم فى كفرالشيخ بعد الحصول على ١٠ أفدنة.- شركة الدلتا لحليج الأقطان تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وهى شركة متخصصة فى تجارة وحليج الأقطان.تستحوذ شركات قطاع الأعمال العام على ٧٠٪ من حجم تجارة وحليج الأقطان فى مصر، وهناك ٩ شركات متخصصة فى حليج الأقطان سيتم دمجها فى شركة واحدة تكون مسئولة عن تجارة وحليج القطن.- الخطة يشرف عليها وزير قطاع الأعمال ومستشاروه، هدفها تطوير منظومة القطن ابتداءً من الزراعة وصولًا إلى إنتاج الأقمشة، والشركة القابضة استعانت بمكتب استشارى عالمى لوضع خطة التطوير منذ سنتين ونحن ننفذها حاليًا.- هذا بالفعل ما سيحدث من خلال دمج الشركات والوصول إلى حالة التكامل، حيث إن عدد شركات الحليج٣، و٥ شركات تجارة والمصرية لكبس القطن فهذه الـ٩ شركات سيتم دمجها فى شركة واحدة، وبدأنا فى تجربة منظومة تداول وتجارة جديدة خلال العام الماضى بدأت ببنى سويف والفيوم وهذا العام نعمل فى ٤ محافظات هى الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية والعام القادم فى جميع المحافظات، بهدف تداول قطن خالٍ من الشوائب التى تعتبر السبب الرئيس فى تدهور سمعة القطن المصرى.لقد حبانا الله بقطن من أجود الأقطان فى العالم، ونعمل حاليًا على الارتقاء بجودته.نسلم كيس الجوت والدبارة القطنية للمزارعين لنضمن خلو المنتج من الشوائب. نحن منظومة متكاملة هدفها النهوض بالقطن المصرى والتأكد من حصول المزارع على سعر عادل لمحصوله.- كانت لدينا ٢٥ محلجًا وسيتم تقليص هذا العدد إلى ١١، ونعمل على إنشاء ٧ محالج فى الفيوم، وكفرالدوار فى البحيرة، وكفرالزيات فى الغربية، والزقازيق فى الشرقية، وسننشئ فى العام المقبل محلجًا فى دمنهور وآخر فى المحلة والسابع فى المنطقة الصناعية فى بلطيم بعد الحصول على ١٠ أفدنة.تعمل الوزارة فى الوقت الحالى على تطوير المحالج، حيث تم الانتهاء من تطوير محلج فى الفيوم وجارٍ الانتهاء من تطوير ٣ محالج أخرى، بعد الوصول لنسبة إنجاز ٩٠٪ على مستوى الإنشاءات، ونعمل على إنشاء ٣ محالج أخرى العام المقبل لتصبح لدينا ٧ محالج حتى تستوعب حجم الإنتاج المحلى من القطن المصرى باستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة والآمنة صحيًا بالنسبة للعمال.المحالج القديمة كانت سيئة للغاية وتسببت فى إصابة العمال ببعض الأمراض نتيجة التلوث. سيعود القطن إلى سابق مجده من خلال خطة التطوير التى تشهدها منظومة التداول والتجارة والحلج.- المحالج القديمة كانت موجودة فى كل المحافظات، لكن المحالج الجديدة راعينا فى توزيعها تغير خريطة زراعة القطن.تتصدر محافظات كفرالشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والفيوم قائمة محافظات زراعة القطن. وتوجد فى كفرالشيخ والدقهلية ٥٠ ألف فدان مزروعة بالقطن.بالنسبة لباقى المحافظات هناك ٨٠ فدانًا مزروعة بالقطن فى سوهاج و٢٤ فى الوادى الجديد و٦٥ فى المنيا، و٨ آلاف و٤٣٩ فدانًا فى الفيوم، و٣ آلاف و٩١٥ فدانًا فى بنى سويف.- كفرالشيخ ثم الدقهلية والشرقية وتليها البحيرة والـ٣ محافظات تمثل ٩٥٪ من مساحة زراعة القطن فى مصر، وتوجد ١٥٠ ألف فدان تتم زراعتها سنويًا بالإضافة إلى المساحات الأخرى من أراضى الوادى من أجل المحافظة على صفات التربة الخاصة بالأرض، بغض النظر عن السعر والإنتاج.■ لماذا تراجع الطلب العالمى على القطن المصرى طويل التيلة؟- نسبة تداول القطن طويل التيلة الممتاز لا تتعدى ٢٪ من حجم تجارة الأقطان العالمية، لكن الطلب أكثر على قصير التيلة.نستورد ٢.٥ مليون قنطار قطن قصير التيلة نتيجة استخدامه فى غالبية الملابس الجاهزة، وندرس التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة لتوفير الخامات وتقليل الاستيراد.- نحتاج بالفعل لزيادة المساحات المزروعة بالقطن طويل التيلة، حيث نعمل على إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم فى المحلة، ولك أن تتخيل أن هذا المصنع سيكون بحاجة لـ٢٥٠ ألف قنطار من القطن الخام ليعمل بكامل طاقته.