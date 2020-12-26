رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 معلومات عن فريد الأطرش فى ذكرى وفاته

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:14 م
فريد الأطرش
فريد الأطرش
حسين الجندي
طباعة
تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير والموسيقار فريد الأطرش، والذي توفي في 26 ديسمبر 1974، وهو الموسيقي والمطرب والممثل السوري المصري، والذي ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي، ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى، فيما ترصد "الدستور" في التقرير التالي 5 معلومات عن الراحل.

1 - والده هو فهد فرحان إسماعيل الأطرش من جبل العرب في سوريا، تزوج 3 مرات، الأولى من زوجته طرفة الأطرش وأنجب منها ابنه طلال، والثانية من زوجته علياء المنذر، وأنجب منها 5 أولاد، منهم ثلاثة ذكور، وهم أنور وفريد وفؤاد، وبنتان وهم: وداد وآمال المطربة والتي اشتهرت بعد ذلك باسم المطربة أسمهان.

2 - والدته هي الأميرة علياء المنذر، وهي مطربة تمتعت بصوت جميل، توفيت سنة 1968 ودفنت في بلدة الشويت في جبل لبنان، حيث كان للعائلة منزل هناك إضافة إلى منزلهم الكبير في بلدة القريا في السويداء.

3 - حياة فريد الأطرش بدأت منذ أن ولد عام 1917 في بلدة القريا في جبل الدروز، وقد عانى حرمان رؤية والده ومن اضطراره إلى التنقل والسفر منذ طفولته، من سوريا إلى القاهرة مع والدته هربًا من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقامًا لوطنية والدهم فهد الأطرش وعائلة الأطرش في الجبل الذي قاتل ضد ظلم الفرنسيين في جبل الدروز بسوريا، وعاش فريد في القاهرة في حجرتين صغيرتين مع والدته عالية بنت المنذر وشقيقه فؤاد وأسمهان.

4 - التحق فريد بإحدى المدارس الفرنسية، واضطر إلى تغيير اسم عائلته فأصبحت كوسا بدلًا من الأطرش، وهذا ما كان يضايقه كثيرًا، وفي ذات يوم زار المدرسة هنري هوواين فأعجب بغناء فريد، وراح يشيد بعائلة الأطرش أمام أحد الأساتذة، فطرد فريد من المدرسة، ليلتحق بعدها بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك.

5 - اشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعًا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975، وأشهر هذه الأفلام هو فيلم حبيب العمر، وأفلام ودعت حبك، وفيلم رسالة من امرأة مجهولة، وعدد كبير من الأفلام التي احتوت علي أغنيات كانت سببًا في شهرة تلك الأعمال السينمائية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

الرئيس يوجه بالبدء في تطوير مشروع الـ1000 قرية يناير المقبل

«لا أعفي نفسي من المسئولية».. وائل الإبراشي يروي تفاصيل إصابته بكورونا

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير

مانشستر سيتى يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

منتخب الجزائر تحت 17 عاما يواجه السنغال استعدادا لكأس شمال أفريقيا

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة

أمسية شعرية غنائية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..الليلة

صدور كتاب معلقة الأضداد للناقد كمال أبو ديب