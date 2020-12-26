5 معلومات عن فريد الأطرش فى ذكرى وفاته

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير والموسيقار فريد الأطرش، والذي توفي في 26 ديسمبر 1974، وهو الموسيقي والمطرب والممثل السوري المصري، والذي ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي، ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى، فيما ترصد "الدستور" في التقرير التالي 5 معلومات عن الراحل.1 - والده هو فهد فرحان إسماعيل الأطرش من جبل العرب في سوريا، تزوج 3 مرات، الأولى من زوجته طرفة الأطرش وأنجب منها ابنه طلال، والثانية من زوجته علياء المنذر، وأنجب منها 5 أولاد، منهم ثلاثة ذكور، وهم أنور وفريد وفؤاد، وبنتان وهم: وداد وآمال المطربة والتي اشتهرت بعد ذلك باسم المطربة أسمهان.2 - والدته هي الأميرة علياء المنذر، وهي مطربة تمتعت بصوت جميل، توفيت سنة 1968 ودفنت في بلدة الشويت في جبل لبنان، حيث كان للعائلة منزل هناك إضافة إلى منزلهم الكبير في بلدة القريا في السويداء.3 - حياة فريد الأطرش بدأت منذ أن ولد عام 1917 في بلدة القريا في جبل الدروز، وقد عانى حرمان رؤية والده ومن اضطراره إلى التنقل والسفر منذ طفولته، من سوريا إلى القاهرة مع والدته هربًا من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقامًا لوطنية والدهم فهد الأطرش وعائلة الأطرش في الجبل الذي قاتل ضد ظلم الفرنسيين في جبل الدروز بسوريا، وعاش فريد في القاهرة في حجرتين صغيرتين مع والدته عالية بنت المنذر وشقيقه فؤاد وأسمهان.4 - التحق فريد بإحدى المدارس الفرنسية، واضطر إلى تغيير اسم عائلته فأصبحت كوسا بدلًا من الأطرش، وهذا ما كان يضايقه كثيرًا، وفي ذات يوم زار المدرسة هنري هوواين فأعجب بغناء فريد، وراح يشيد بعائلة الأطرش أمام أحد الأساتذة، فطرد فريد من المدرسة، ليلتحق بعدها بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك.5 - اشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعًا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975، وأشهر هذه الأفلام هو فيلم حبيب العمر، وأفلام ودعت حبك، وفيلم رسالة من امرأة مجهولة، وعدد كبير من الأفلام التي احتوت علي أغنيات كانت سببًا في شهرة تلك الأعمال السينمائية.