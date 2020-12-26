3111 إصابة جديدة بكورونا في كارولينا الأمريكية

أعلنت ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي في كارولينا الجنوبية ارتفع إلى 266 ألفا و678 حالة.وأبلعت السلطات الصحية في الولاية الأمريكية عن 74 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 4763.