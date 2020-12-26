رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات: البدء فى تسليم المرحلة الأولى لـ«سموحة جراند فيو» خلال الربع الأول من 2022

■ بداية.. ماذا عن المساهمين فى شركة الإسكندرية وحجم رأس مالها المدفوع؟

■ كيف كان تأثير عام ٢٠٢٠ بالنسبة للشركة فى تحقيق المبيعات والأرباح؟

■ كم يبلغ حجم القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة خلال العام المقبل؟

■ ما الموقف التنفيذى لمشروع سموحة جراند فيو؟

■ ما مميزات مشروع سموحة جراند فيو؟

■ ما حجم المبيعات التى تم تحقيقها فى المشروع منذ البدء فيه عام ٢٠١٧؟

■ من الفئات المستهدفة من الشركة؟

■ ما أبرز المشروعات الجديدة للشركة خلال عام ٢٠٢٠؟

■ ما المناطق التى تتركز فيها مشروعات الشركة؟

■ ما وجهة النظر فى العمل خارج القاهرة؟

■ كيف يتم التعاون مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير؟

■ لماذا اتجهتم إلى الشراكة مع الشركات الأخرى الشقيقة؟

■ هل هناك نية للتعاون مع القطاع الخاص فى التمويل للمشروعات التى ستدخلون فيها إذا ما احتجتم لذلك؟

■ هل توجد نية للتعاون مع البنوك فى تمويل بعض المشروعات القادمة؟

كشف المهندس أيمن أبوبكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية عن خطة الشركة لرفع إجمالى القيمة الاستثمارية للشركة لـ٢١ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢١ المقبل، بعدما نجحت الشركة فى زيادة القيمة الاستثمارية لـ١٢.٥ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.وأضاف، خلال لقائه مع الدستور ضمن سلسلة لقاءات إنجازات وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة والمشتركة خلال عام ٢٠٢٠، أن الشركة حققت مبيعات ٩٠٠ مليون جنيه من مشروع سموحة جراند فيو المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية، مقارنة بما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١٩ وهو ٣٨٥ مليون جنيه.وأشار إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق ١٩٥ مليون جنيه إجمالى أرباح خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١٩ وهو ٩٣ مليون جنيه.. لافتًا إلى أن إجمالى حجم مبيعات مشروع سموحة جراند فيو وصل إلى ٢.٢ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠ الجارى، حيث بدأ المشروع منذ عام ٢٠١٧ وتُعد أعلى نسبة مبيعات تم تحقيقها للمشروع خلال عام ٢٠٢٠ الجارى.وكشف أبوبكر عن رؤية الشركة فى تنفيذ تكليفات الشركة القابضة للتشييد والتعمير عبر التعاون مع الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث تم عقد شراكة مع شركة حسن علام، وجارٍ إنهاء عقد شراكة آخر مع شركتىّ العبد للمقاولات وحسن علام بإجمالى قيمة استثمارية للمشروعين تتخطى الـ٦.٥ مليار جنيه.وأشار رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية إلى أن مشروع سموحة جراند فيو المملوك للشركة بمحافظة الإسكندرية يعد جوهرة المشروعات السكنية التى توجد فى محافظة الإسكندرية، وذلك كونه مشروعًا متكاملًا تتوافر به جميع الخدمات التى يحتاجها العملاء.- شركة الإسكندرية شركة مساهمة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمال العام، وتمتلك شركتا النصر للإسكان والتعمير والمعادى للإسكان والتعمير نسبة الأغلبية، بينما باقى النسب موزع على شركات القابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة ورأس مالها المدفوع يتخطى المليار جنيه، وهى المالكة لمشروع سموحة جراند فيو فى محافظة الإسكندرية.- شركة الإسكندرية من الشركات التى تربح منذ أن تم تأسيسها وحققت الشركة خلال عام ٢٠١٩ أرباحًا، ٩٣ مليونًا، وحجم مبيعات ٣٨٥ مليون جنيه خلال العام الجارى ٢٠٢٠، حيث اقترب حجم المبيعات من المليار جنيه بينما حجم الأرباح وصل إلى ١٩٥ مليون جنيه، وعلى الرغم من أن عام ٢٠٢٠ لم يكن جيدًا للكثير من الشركات لكنه كان بالنسبة لنا عامًا ناجحًا للغاية، حيث أقتربنا من تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضى ٢٠١٩، وقد نجحنا خلال عام ٢٠٢٠ فى مضاعفة حجم المبيعات ٣ مرات عما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١٩.- من المقرر خلال عام ٢٠٢١ أن يكون حجم القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة حوالى ٢١ مليار جنيه، وهذا هو هدفنا خلال عام ٢٠٢١ عقب استئناف الأعمال.- لقد انتهينا من أعمال الهيكل الخرسانى وأعمال المبانى بنسبة تتخطى الـ٩٥٪ من المشروع، وجارٍ أعمال التشطيبات لـ٤٠٪ من المشروع تماشيًا مع القرارات السياسية المنظمة للعمل فى هذه الفترة، بالإضافة إلى أنه من المقرر تسليم العملاء خلال الربع الأول من ٢٠٢٢ الوحدات السكنية، عقب استئناف تنفيذ أعمال المشروع بالطاقة القصوى.- يعتبر هذا المشروع جوهرة الإسكندرية لدقة اختيار مواصفاته وما يقدمه من خدمات متنوعة لمالكى المشروع بخلاف ما نقدمه من خدمات تجارية مميزة على أعلى مستوى، وتنوع فى السماحات مما يجعله نقطة جذب العلامات التجارية فى مصر، كما يعد المشروع فرصة عظيمة للشركة من أجل الانطلاق بين المطورين العقاريين، حيث إن قيمته الاستثمارية تتخطى ٦ مليارات جنيه.- خلال العام الجارى حققنا ٩٠٠ مليون جنيه لتصل حجم المبيعات المحققة فى المشروع منذ عام ٢٠١٧ حوالى ٢.٢ مليار جنيه مبيعات حتى عام ٢٠٢٠.- نحن نستهدف مواطنى مناطق الإسكندرية والدلتا والصعيد، لتوفير السكن الدائم لجميع شرائح المجتمع.- شركة الإسكندرية كانت تمتلك مشروع سموحة فقط، وخلال عام ٢٠٢٠ تم إجراء العديد من الشراكات مع شركات قطاع الأعمال، ونفذنا أول شراكة مع شركة النصر للمقاولات حسن علام، وهى عبارة عن مشروع سكنى تجارى فى محافظة الإسكندرية، وهو مشروع أبراج النزهة، وبصدد إنهاء شراكة أخرى مع شركة العبد للمقاولات، وشركة حسن علام أيضًا، لتبلغ القيمة الاستثمارية لهذين المشروعين أكثر من ٦ مليارات جنيه.- من أهدافنا تنفيذ المشروعات داخل محافظات الإسكندرية والدلتا والصعيد.- التنافسية العالية للمطورين فى القاهرة كانت السبب الرئيسى للبحث عن أسواق جديدة واعدة تضمن النمو السريع والربح للشركة، كما أن هناك شركتين من المساهمين فى شركتنا هما من أكبر المطورين داخل القاهرة استهدفتا توزيع مناطق العمل بين الشركات العاملة فى نفس النشاط.- نحن جزء من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وطبقًا لرؤية الشركة القابضة لتعظيم التعاون والتكامل بين التوابع، نظرًا لتوافر جميع مقومات النجاح اللازمة للشركات التابعة، حيث إننا نجرى شراكات مع الشركات الشقيقة التى تتبع القابضة لقناعتنا بتوافر مقومات النجاح المتوفرة فى هذه الشركات التى تضمن نجاح مشروعاتنا.- الشراكة حل سحرى بالنسبة لكل الأطراف، فهى فرصة لزيادة قيمة الاستثمارات بأقل تكلفة ممكنة، وبالنسبة للشركات الشقيقة لاستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم إيرادات هذه الشركات.- فى الوقت الحالى لسنا فى احتياج للتعاون مع القطاع الخاص، ولكن الفكرة ليست مرفوضة.