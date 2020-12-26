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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تعقيم سوق ليبيا لمواجهة كورونا في مطروح

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:37 م
تعقيم سوق ليبيا
تعقيم سوق ليبيا
ياسمين شعيب
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قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تعقيم وتطهير سوق ليبيا في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد «جاب الله» استمرار أعمال التطهير للمصالح الحكومية والمنشأت الشرطية ومحطة سكة الحديد والمواقف والمدارس وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا، مشيرا إلى تكثيف حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الأحياء السكنية والعزب.

وشدد على زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقرى والنجوع التابعة للمركز ونشر ووضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية من الفيروس وطرق انتشاره لتوعية المواطنين بالإضافة لرش المبيدات لمقالب القمامة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158.

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