رؤساء شركات توابع «القابضة للأدوية» يتحدثون لـ«الدستور»

العربية للأدوية: تحقيق مبيعات بـ 520.8 مليون جنية

سيد للأدوية: صافى ربح يصل الى 51.1 مليون جنية

الإسكندرية للأدوية: 170 كليون جنية اجمالى الأرباح

القاهرة للأدوية: 109مليون جنية صافي ربح 2019 2020

الجمهورية للأدوية: أعلى نسبة نمو فى السوق المصرية

المصرية للأدوية: أعلى نسبة نمو فى السوق المصرية

النصر للأدوية: 496.5 مليون جنيه إيرادات بنمو ٦.٦٪

النيل للصناعات الكيماوية: تسجيل 93.4 مليون جنيه أرباحًا فى ٣٠ يونيو الماضى

مصر للمستحضرات الطبية: تطوير الخطوط بقيمة 130 مليون جنيه

120 مليونًا إيرادات مستهدفة لـ«العبوات الدوائية»

ممفيس: 17.4 مليون جنيه أرباحًا فى العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠

كشف الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس شركة العربية للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن الشركة حققت حجم مبيعات قدره ٥٢٠.٨ مليون جنيه، مقابل ٤٣٦.٣ مليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة ١٩.٤٪، وكان المستهدف ٤٩٨ مليون جنيه، أى أن نسبة تجاوزه ٤.٦٪. وأوضح «عبدالباسط»، لـ«الدستور»، أن الشركة حققت حجم إنتاج قدره ٥٤٩.٦ مليون جنيه، مقابل ٤٤٢.٤ مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة زيادة ٢٤.٢٪، ومقابل مستهدف ٤٩٨ مليون جنيه، بنسبة زيادة ١٠.٤٪.وأشار إلى أن الربح قبل الضريبة بلغ ١١٩.٧ مليون جنيه، مقابل ٥٦.١ مليون جنيه، بنسبة زيادة ١١٣.٤٪، ومقابل مستهدف ٧٤.٢ مليون جنيه، بنسبة زيادة ٦١.٣٪.وأكد أن أهم مستهدفات العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١ خطة «إنتاجيةبيعية» بنحو ٦٥٠ مليون جنيه، إضافة إلى صادرات بنحو ١١٤.٣ مليون جنيه، وتحقيق ربح شامل الضريبة بنحو ١٢٥ مليون جنيه. ولفت إلى أن خطة تطوير الشركة للعام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١ تتضمن استثمارات بنحو ٧١ مليون جنيه، منها ٦٢ مليونًا لتطوير وتحديث الأقسام الإنتاجية والأبحاث والرقابة، ونحو ٤ ملايين جنيه لاستكمال مشروع الميكنة ERP.كشفت شركة «سيد للأدوية» إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، عن أنها حققت ٨٠١ مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى ١٩٢٠٢٠.وقال الدكتور عمرو جاد، رئيس الشركة، إن «سيد للأدوية» حققت صافى ربح ٥١.١ مليون جنيه، وتستهدف تحقيق ٨٢٠ مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى ٢٠٢٠٢١.وأضاف أنها أصدرت مستحضرًا جديدًا من فيتامين «سى» أكياس حبيبات، وتحتوى العبوة على ١٢ كيسًا، بجانب إنتاج الأقراص والفوار من الفيتامينات لتوفيرها للمواطنين بشكل متنوع، مشددًا على بذل أقصى جهد بدعم من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات لتوفير كل المستحضرات اللازمة لصحة المواطنين وسلامتهم، والتوسع أيضًا فى الأسواق الخارجية، إذ تنتج الشركة ما يقرب من ١٨٧ مستحضرًا بشريًا و١٨ مستحضرًا بيطريًا.وأشار إلى أن الشركة ضخت ٧٥ مليون جنيه لتطوير ٤ قطاعات، هى خط «الأمبول المائى»، وتنفيذ المرحلة الأولى لمحطة المياه، وتطوير معمل الميكروبيولوجى، إلى جانب خط إنتاج للنقط والقطرات.كشفت شركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة عن نتائج أعمالها المعتمدة للعام ١٩٢٠٢٠.وقال الدكتور علاء دراز، رئيس الشركة، إن إيرادات الشركة خلال العام المالى ١٩٢٠٢٠ بلغت مليارًا و٢٤ مليون جنيه، مقابل ٨٢٩ مليون جنيه عن العام المالى السابق له، بمعدل نمو ٢٣.٦٪، ليبلغ صافى الأرباح خلال هذا العام حوالى ١٧٠ مليون جنيه مقابل ١١٢ مليون جنيه عن العام المالى السابقوأشار إلى أن الإنتاج بسعر البيع بلغ مليارًا و٥٩ مليون جنيه، مقابل ٨٠٢ مليون جنيه بالعام السابق بمعدل نمو ٣١.٩٪، فيما بلغت الاستثمارات المنفذة ٨٩.٥٧٥ مليون جنيه مقابل ١٤.٥١٣ مليون جنيه للاستثمارات المنفذة فى العام السابق، موضحًا أن الشركة وضعت استراتيجية تنموية فى صورة استثمارات مباشرة تستهدف شراء ماكينات وخطوط إنتاج جديدة وتطوير خطوط الإنتاج الحالية.كشفت الدكتورة عفاف المعتز رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، عن تحقيق صافى ربح قبل الضريبة ١٤١ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠، وأضافت رئيسة الشركة فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السبب وراء زيادة الربح هذا العام عن العام السابق، ارتفاع مبيعات مستحضرات السوق المحلية والتصدير.وأشارت إلى أن صافى الربح بعد الضرائب يبلغ ١٠٩ ملايين جنيه، موضحة أن إيراد النشاط بلغ أكثر من مليار جنيه، بينما بلغ حجم المبيعات ما يتجاوز مليار جنيه.وأوضحت رئيسة الشركة أن الشركة بصدد إنتاج العديد من المستحضرات الجديدة والمهمة لسوق الدواء المصرية فى إطار الحرص على توفير الدواء للمواطن المصرى بسعر مناسب.وأشارت إلى أن الشركة تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية لبعض الأشكال الصيدلية ذات الأهمية النسبية بالخطة البيعية للشركة، حيث بلغت قيمة التكلفة الاستثمارية التقديرية نحو ٤٠ مليون جنيه للتوسع فى الطاقة الإنتاجية لقسم الأقراص. وأشارت إلى أن مستحضرات السوق خلال العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١ فيما يتعلق بالخطة التسويقية بلغت ٥١٠ ملايين جنيه.4.2 مليار جنيه إيرادات بزيادة مليار جنيهأعلنت شركة الجمهورية للأدوية عن تحقيق الشركة إيرادات خلال العام المالى ١٩٢٠٢٠ بلغت قيمتها ٤.٢ مليار جنيه مقابل ٣.٢ مليار جنيه خلال العام المالى السابق.وقال المهندس على حسين، رئيس الشركة، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة ٣.٥ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠٢١، مشيرًا إلى أن الشركة حققت أرباحًا شاملة الضريبة والمخصصات بلغت ٣٩٣.٣ مليون جنيه، مقابل ٢٥١.٨ مليون جنيه عن العام السابق.وأضاف أنها تستهدف تحقيق ١٤٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠٢١، منوها بأن الشركة حققت إيرادات فى الفترة من ١٧٢٠٢٠ حتى ٣١١٠٢٠٢٠ بقيمة ١.١ مليار جنيه.وأشار إلى أن الشركة حققت ربحًا شامل الضريبة خلال الفترة من ١٧٢٠٢٠ إلى ٣١١٠٢٠٢٠ بقيمة ٢٨.٧ مليون جنيه، موضحًا أن ما تم تحصيله خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١١٠ بلغ ١٠٩٤.٣ مليون جنيه.كشف الدكتور أبوالفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن الشركة حققت أعلى نسبة نمو فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الإيرادات بلغت ١٠.٥ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، بنسبة زيادة ١٧.٨٪، عن العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩.وقال «الطويل»، لـ«الدستور»، إن صافى المبيعات بلغ ١٠.٤ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، بنسبة زيادة ١٨.٣ ٪ عن العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن الشركة نجحت فى توفير المستحضرات الخاصة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وافتتاح منافذ بيع جديدة.وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة ١٢.٧ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠٢٠٢١، منوهًا بأن حجم المبيعات المستهدف ١٢.٦ مليار جنيه، موزعًا على الفروع والصيدليات والمستودعات، إضافة إلى استهداف مجمل ربح ٦٥٣.٤ مليون جنيه، وصافى ربح شامل الضريبة ٣٣٠ مليون جنيه.قال الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس شركة النصر للأدوية، إن الشركة حققت ٤٩٦.٥ مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، مقابل ٤٦٥.٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، بنسبة نمو ٦.٦٪. وأوضح «عبدالوهاب» أن حجم المبيعات بلغ ٤٩٤.٩ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، مقابل ٤٦٥ مليون جنيه خلال العام المالى السابق، بنسبة نمو ٦.٤٪، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج بلغ ٥٤٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، مقابل ٤٧١ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، بنسبة نمو ١٤.٧٪. ولفت إلى أن خطة تطوير الشركة تضمنت محاور إنتاج الخامات الدوائية ومحاليل الكلى الصناعية والمحاليل الطبية، وذلك فى إطار العمل على التوافق مع شروط التصنيع الجيد واجتياز التفتيشات الخارجية وإعادة فتح أسواق تصديرية لتوفير العملة الصعبة، ولسد العجز فى السوق المصرية من الخامات الاستيرادية، بسبب الظروف التى تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا.كشف الدكتور محسن فاروق، رئيس شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق الشركة أرباحًا فى ٣٠ يونيو الماضى بلغت ٩٣٫٤ مليون جنيه، مقابل ٦٫٧ مليون جنيه العام السابق.وأشار «فاروق» إلى أن إيرادات النشاط الجارى خلال ٢٠٢٠ بلغت ٨١٢٫٥ مليون جنيه، مقابل ٦٣٨٫٦ مليون جنيه فى العام السابق. وأكد أن الشركة تستهدف فى العام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ تحقيق أرباح بمبلغ ١١٥ مليون جنيه من خلال العمل على تحسين الإنتاج والبيع، مع ضغط الإنفاق بما لا يؤثر على جودة المنتج.وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة إلى تطوير بعض الأقسام الإنتاجية والمخازن بما يتلاءم مع متطلبات الجودة Gmp، باعتبارها كيانًا اقتصاديًا يهدف إلى تعظيم العائد المحقق من الاستثمار، مع ضمان توفير الدواء وأيضًا لاجتياز اختبارات التفتيش التى يجريها بعض الدول للسعى نحو فتح أسواق تصديرية جديدة بدول إفريقيا وإعادة وجود للمستحضرات بالدول الخليجية.أعلنت شركة مصر للمستحضرات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، عن خطة تطوير خطوط الإنتاج. وقالت الدكتورة أمل عبدالكريم، رئيس الشركة، إن التكلفة التقديرية لتنفيذ خطة التطوير تبلغ نحو ١٣٠ مليون جنيه سيتم تنفيذها من خلال التمويل الذاتى للشركة وتسهيلات موردين، وذلك خلال ثلاث سنوات. وأضافت أن قيمة صافى المبيعات للشركة خلال العام المالى ١٩٢٠٢٠ بلغت ٤١١ مليون جنيه، مقابل ٣٣٢ مليون جنيه صافى مبيعات العام المالى السابق بنسبة نمو ٢٤٪، كما بلغت قيمة الإنتاج إحصائيًا خلال العام المالى الحالى مبلغ ٤٢٥ مليون جنيه، مقابل ٣٣١ مليون جنيه عن العام السابق بنسبة نمو ٢٨٪. وأكدت أن قيمة الفائض شاملًا المخصصات المكونة فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بلغت ٥٥ مليون جنيه مقابل ٤ ملايين جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها ٥١ مليون جنيه، فيما يقدر صافى المبيعات المستهدف للعام المالى ٢٠٢٠٢١ مبلغ ٤٤٠ مليون جنيه، كما يقدر صافى الربح شامل الضريبة المستهدف لنفس العام المالى بمبلغ ١٨ مليون جنيه.أوضحت الدكتورة عبلة يوسف عبدالله، رئيس شركة «ممفيس»، التابعة للشركة القابضة للأدوية، عن أن الشركة حققت ربحًا عن العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠ يعادل ١٧.٤ مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها ٢٥.٤ مليون جنيه العام الماضى، بنمو قدره ٤٢.٨ مليون جنيه، بنسبة ١٧٠٪، إضافة إلى تجاوز فائدة دين بنحو ٤١ مليون جنيه.وقالة «عبدالله» إن القيمة السوقية للسهم ارتفعت من ٧.٤ جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ إلى نحو ١٧ جنيهًا للسهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٣٠٪، وبلغت قيمته الحالية ٢٣.٢٠ جنيه بنسبة نمو ٢١٣.٥٪.وبحسب رئيسة الشركة، بلغت إيرادات النشاط الجارى لعام ٢٠١٩٢٠٢٠ مبلغ ٤٩٠.١ مليون جنيه، مقابل ٣٦٦.٨ مليون جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩، بنسبة زيادة قدرها ٣٣.٦٪.وبلغ مجمل الربح خلال العام مبلغ ٩٢.٩٦ مليون جنيه، مقابل مبلغ ٢٧.٨ مليون جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩، بنسبة زيادة قدرها ٢٣٤٪.